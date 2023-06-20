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Участвующие в СВО фронтовые бомбардировщики Су-34 получили новую защиту от средств РЭБ противника

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Участвующие в СВО фронтовые бомбардировщики Су-34 получили новую защиту от средств РЭБ противника

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34, принимающие участие в специальной военной операции, получили защиту от средств РЭБ, в том числе и западного производства. Об этом сообщил информированный источник.


Работающие в зоне СВО Су-34 получили защиту, способную нейтрализовать воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника, как украинского, так и западного производства. Какие именно меры приняты не раскрывается, однако подчеркивается, что они "эффективно противодействуют РЭБ". Изменения внесены с учетом опыта применения самолетов в боевых условиях.

Су-34 работают также в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства

- приводит РИА Новости слова источника.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 является основным самолетом, применяемым в зоне СВО наряду с истребителями Су-30СМ и Су-35С и штурмовиком Су-25. С 2021 года ВКС России получают модернизированные самолеты Су-35М с обновленной авионикой, высокоточным вооружением и набором из нескольких подвесных разведывательных контейнеров.

Су-34 предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.
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5 комментариев
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  1. Кариб
    Кариб Сегодня, 08:21
    +1
    С 2021 года ВКС России получают модернизированные самолеты Су-35М с обновленной авионикой, высокоточным вооружением и набором из нескольких подвесных разведывательных контейнеров.
    Циферка перепутана, должно Су-34М, или Су-35С.
    Обещали, но серийно, по моим данным Су-34М ещё на выпускаются...?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:22
    0
    Участвующие в СВО фронтовые бомбардировщики Су-34 получили новую защиту от средств РЭБ противника
    . Цели понятны, надеюсь, что достигнуты будут...
    Надо повышать эффективность применения своей авиации и не давать противнику применять свою нигде и никак.
  3. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 08:25
    +2
    Ещё богатый опыт даст нам СВО.
    Как ни прискорбно такой опыт получать,но для армии и промышленности это сильно пойдёт на пользу.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:34
      0
      Опыт получат, увидят все, кому это и правда интересно, нужно... вот кто и как его использует, в дело или нет, время покажет.
      Весьма занятно узнавать, что некоторые старые - классические системы вооружений, будут модернизировать, обновляется весьма интенсивно, вместо того, что их отправят на склады, а то и вообще на свалку, как утверждали некоторые...
      Причём некоторые новые системы вооружений, недооцененные ранее, будут развиваться ускоренным и темпами!
      К
      В общем, одно к другому, комплексное, гармоничное развитие/сочетание, если такое определение подходит к орудия убийства...
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:32
    -2
    Какие именно меры приняты не раскрывается, однако подчеркивается, что они "эффективно противодействуют РЭБ".

    Для меня - человека, служившего в ВС СССР, до сих пор является дикостью выкладывание ТТХ российского вооружения в широкий доступ. Это обеспечивает широкую продажу за границу или всё-таки ВПК в первую очередь должен заботиться о своей армии?
    Изменения внесены с учетом опыта применения самолетов в боевых условиях.

    А это должно стать правилом с самыми короткими сроками выявления и исполнения. Как правило, инженеры и разработчики далеки от окопов, как это случилось с М. Калашниковым и некоторыми другими конструкторами русского оружия.