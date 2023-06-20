Участвующие в СВО фронтовые бомбардировщики Су-34 получили новую защиту от средств РЭБ противника

Су-34 работают также в ближней зоне, в частности, управляемыми бомбами по позициям ВСУ. Поэтому они являются досягаемыми для воздействия средств РЭБ противника. Поэтому были приняты технические меры по защите систем Су-34, применяемых в СВО, от средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и западного производства

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34, принимающие участие в специальной военной операции, получили защиту от средств РЭБ, в том числе и западного производства. Об этом сообщил информированный источник.Работающие в зоне СВО Су-34 получили защиту, способную нейтрализовать воздействие средств радиоэлектронной борьбы противника, как украинского, так и западного производства. Какие именно меры приняты не раскрывается, однако подчеркивается, что они "эффективно противодействуют РЭБ". Изменения внесены с учетом опыта применения самолетов в боевых условиях.- приводит РИА Новости слова источника.Фронтовой бомбардировщик Су-34 является основным самолетом, применяемым в зоне СВО наряду с истребителями Су-30СМ и Су-35С и штурмовиком Су-25. С 2021 года ВКС России получают модернизированные самолеты Су-35М с обновленной авионикой, высокоточным вооружением и набором из нескольких подвесных разведывательных контейнеров.Су-34 предназначен для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч, боевая нагрузка — до восьми тонн.