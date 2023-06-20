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КПД разминирования при контрнаступлении ВСУ сводится к нулю оперативным дистанционным минированием местности российскими войсками

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КПД разминирования при контрнаступлении ВСУ сводится к нулю оперативным дистанционным минированием местности российскими войсками

Продолжают появляться подробности действий наших военнослужащих, 16-е сутки подряд отражающих украинское контрнаступление на ряде направлений.


Напомним, что основными направлениями для ударов ВСУ выбрали Запорожское и так называемый Времевский выступ, пытаясь прорвать российскую оборону на двух участках, чтобы затем сходящимся клином в течение нескольких суток выйти к Мелитополю и окружить город. Третью неделю подряд сделать это противнику не удаётся. И одним из основных факторов в этом плане является героизм российских военнослужащих и применяемая тактика.

Больше двух недель украинская армия пытается пробиться через «предполье» - территорию подхода к первой линии обороны ВС РФ. При этом накаты осуществляются с маниакальной настойчивостью, что может говорить только об одном: какого-либо действенного альтернативного плана на случай неспособности прорыва российской обороны у украинского командования к настоящему моменту не было предусмотрено. Если не считать этим планом попытки как-то отвлечь российские войска на других участках протяжённой линии фронта отдельными «уколами», а также нанесение с новой силой ударов по городам Донецкой Народной Республики.

Российские военнослужащие сообщают о том, что производят повторное минирование полей на танкоопасных направлениях. Причём минирование осуществляются в том числе дистанционно в кратчайшие сроки после того, как несколько десятков или сотен метров противнику удаётся разминировать банально ценой потери бронетехники.

Дистанционное минирование применяется ещё и как способ отсечь технику, отправленную командование ВСУ на разминирование того или иного участка. Продвинувшись вперёд, эта техника оказывается в огневом мешке, не имея возможности повернуть назад, так как тут же наткнётся на вновь установленные российскими войсками мины. Отсюда – проведение противником консультаций с натовскими инструкторами и разработчиками операции «контрнаступа» по поводу того, как действовать в условиях плотных минных полей в дальнейшем, когда КПД разминирования ВСУ сводится к нулю упомянутым оперативным дистанционным минированием местности.
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12 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 07:55
    +6
    Молодцы, парни!!! Бейте нацистов!!! Гордимся Вами
  2. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:57
    +2
    Откуда они знают как действовать. У них самих нет боевого опыта такого масштаба. Здесь нужно все обмозговать, испытать, а потом может что и придумают.
    1. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 08:13
      +1
      Здесь нужно все обмозговать, испытать, а потом может что и придумают.
      Вот они и получают этот опыт, ибо украинцев ещё много да и их особо и не жалко.
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 08:15
      +2
      Западные инструкторы/кураторы сейчас на мясе в шароварах и будут тренироваться как действовать в подобных ситуациях, как преодолевать минные поля противника при технической возможности дистанционного минирования.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:24
      +2
      Большинство приемов дистанционного минирования как силами авиации так и артиллерии уже придуманы и опробованы в Афганистане славным и геройским 45-м отдельным саперным полком, много неприятных плюшек для духов использовали, одна из них вторая линии минирования с разным временем взвода взрывателя, смысл после того как противник натыкается на заминированное поле и огневое воздействие начинает отход тут и нарывается на эту заготовку.
    4. Kusja
      Kusja Сегодня, 08:31
      +1
      А как тут ещё поступать? Тупо снимать мины либо артналетами по площадям. Но в этом случае сам себе затормозишь продвижение лунным пейзажем. Короче, без больших потерь никак.
  3. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 07:59
    +5
    Причём минирование осуществляются в том числе дистанционно в кратчайшие сроки

    Земледелие в работу подключилось
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:07
    0
    терзают меня смутные сомнения, что краинцы вообще знают, что такое КПД........ smile
  5. Комментарий был удален.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:13
    0
    Неужели нивелировано отставание в БПЛА ,всех типов.И наконец прохождение команд ЛБС - штаб - ЛБС стало соответствовать современной войне.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:15
    0
    КПД разминирования при контрнаступлении ВСУ сводится к нулю оперативным дистанционным минированием местности российскими войсками
    . По итогам данного конфликта необходимо будет вносить изменения в тактику боевых действий, это раз, необходимо создавать необходимую технику и обеспечивать ею войска... по многим направлениям, причём.
    Серьёзный конфликт, серьёзные последствия, изменения, много чего, много где.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:40
    0
    проведение противником консультаций с натовскими инструкторами и разработчиками операции «контрнаступа»
    Они вас проконсультируют так же, как с вашим наступлением, в планировании которого принимали активное участие. Две с лишним недели наглядно показали "преимущество" НАТОвской тактики и возможности западной техники. А советники НАТО действительно отлично знают как действовать в условиях минных полей? Где они сталкивались с проблемой сплошных минных полей? Единственно если только во Вьетнаме и то не в такой мере.
    А наши молодцы, быстро сориентировались и использовали сложившуюся обстановку в свою пользу.
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:54
    0
    Байден:

    Может у вас техники и патронов не хватат ?
    Залужный:
    Техники и припасов у нас хватает !

    У нас ума не хватат !