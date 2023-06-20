КПД разминирования при контрнаступлении ВСУ сводится к нулю оперативным дистанционным минированием местности российскими войсками

Продолжают появляться подробности действий наших военнослужащих, 16-е сутки подряд отражающих украинское контрнаступление на ряде направлений.Напомним, что основными направлениями для ударов ВСУ выбрали Запорожское и так называемый Времевский выступ, пытаясь прорвать российскую оборону на двух участках, чтобы затем сходящимся клином в течение нескольких суток выйти к Мелитополю и окружить город. Третью неделю подряд сделать это противнику не удаётся. И одним из основных факторов в этом плане является героизм российских военнослужащих и применяемая тактика.Больше двух недель украинская армия пытается пробиться через «предполье» - территорию подхода к первой линии обороны ВС РФ. При этом накаты осуществляются с маниакальной настойчивостью, что может говорить только об одном: какого-либо действенного альтернативного плана на случай неспособности прорыва российской обороны у украинского командования к настоящему моменту не было предусмотрено. Если не считать этим планом попытки как-то отвлечь российские войска на других участках протяжённой линии фронта отдельными «уколами», а также нанесение с новой силой ударов по городам Донецкой Народной Республики.Российские военнослужащие сообщают о том, что производят повторное минирование полей на танкоопасных направлениях. Причём минирование осуществляются в том числе дистанционно в кратчайшие сроки после того, как несколько десятков или сотен метров противнику удаётся разминировать банально ценой потери бронетехники.Дистанционное минирование применяется ещё и как способ отсечь технику, отправленную командование ВСУ на разминирование того или иного участка. Продвинувшись вперёд, эта техника оказывается в огневом мешке, не имея возможности повернуть назад, так как тут же наткнётся на вновь установленные российскими войсками мины. Отсюда – проведение противником консультаций с натовскими инструкторами и разработчиками операции «контрнаступа» по поводу того, как действовать в условиях плотных минных полей в дальнейшем, когда КПД разминирования ВСУ сводится к нулю упомянутым оперативным дистанционным минированием местности.