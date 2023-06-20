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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент был готов к уступкам по Украине, но Запад сорвал подписание соглашения

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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент был готов к уступкам по Украине, но Запад сорвал подписание соглашения

Россия была готова прекратить огонь и пойти на определенные уступки в заключении мирного договора с Украиной еще в начале конфликта, но в ситуацию вмешались западные страны, сорвав подписание соглашения. Об этом заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.


Бывший премьер Израиля в прошлом году пытался выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта России и Украины, проведя последовательно встречи с Владимиром Путиным и Зеленским. По его словам, он даже договорился с российским лидером о некоторых уступках со стороны России и прекращении огня, но получил отказ от лидеров Запада, которые контролировали ситуацию со стороны Киева.

Как подчеркнул израильский политик, основным противником соглашения выступил британский премьер Борис Джонсон, французский и немецкий лидеры Эммануэль Макрон и Олаф Шольц склонялись к мирному соглашению, а Джо Байден поддерживал оба варианта. В итоге все же было принято решение "разгромить Путина", т.е. продолжить конфликт.

Они прервали переговоры, и тогда мне казалось, что они не правы. Я уверен, что у нас были неплохие шансы на успех. Если бы они не прервали попытки

- заявил Беннет.

Нафтали Беннет прилетал в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным в марте прошлого года, после чего отправился в Берлин, где встретился уже с западными лидерами. В феврале этого года он рассказал, что обещание российского президента не ликвидировать Зеленского - это целиком его заслуга, Беннет лично просил Путина не делать этого. После того как он дал слово, Зеленский и покинул бункер, в который забрался в самом начале российской спецоперации.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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22 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:18
    0
    Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент был готов к уступкам по Украине, но Запад сорвал подписание соглашения
    . Ничего нового, в общем. Забугорные хотят много чего и сразу, желательно, что б платили за то другие!
    Т. е. за ценой, они вроде как, не постоят, но за Цузой счёт, как они думали. Вот только платить и им придётся, а что они получат в замен, за плату... может получится и так, что "фигу с маслом", дырку от бублик и т. п. !
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:29
      +1
      Скелеты постепенно вылазят из западных лживых шкафов, демонстрируя: кто на самом деле поджигатель войны. Впрочем западным лицемерам все ни по чём: им, что Нобелевскую премию мира присудить палачу-маньяку, что финансировать войну из фонда мира, всё едино.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:40
        0
        Так то, скелетов в шкафу, если поискать тщательнее, можно найти у всех.
        То, что нашим деятелями не ровнятся с забугорными, такими же, это понятно ВСЕМ, кроме некоторых, особо упертых...
        В общем, не нашим щучкам тягаться с акулами, в их среде обитания... надо свое "озеро" беречь, потому как акулам здесь ловить, пока, нечего... в озере своих защитников хватает и они готовы его защищать.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:30
      +4
      Иудеи по-любому воспользуются выгодным для себя гешефтом по продаже через вторые-третьи страны своих "меркав" на Украину, вот только интересно они сами кресты на борта танков будут наносить ?
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:41
        -2
        А разве есть хоть одна причина, почему это евреи должны отказаться от своего гешефта? Может все же сначала стоит посмотреть в зеркало и увидеть откуда у них топливо в котором они не испытывают недостатка, как они умудряются беспрепятственно таскать технику с запада, по-чему абрамович катает на самолёте нацистов и комит их...? Или это другое?
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:42
        0
        Вопрос... а у нас есть те, для которых "деньги не пахнут"?
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:19
    0
    обещание российского президента не ликвидировать Зеленского - это целиком его заслуга, Беннет лично просил Путина не делать этого.

    нафиг нам руки марать об эту пад"ль ... сами за собой и уберете... yes
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:22
    +2
    Российский президент был готов к уступкам по Украине, но Запад сорвал подписание соглашения

    Путин как девушка с низкой социальной ответственностью - всегда готов. Какого дьявола тогда шёл на конфликт с западом если всегда готов стать в коленопреклонённую позу по первому зову? Чтобы потом во всеуслышание заявлять, что "меня опять обманули"?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:23
    0
    Нам показали только два листа из 18 .Когда время придёт остальные 16 показывать?Конечно, западу Украина в нейтральном статусе и с армией мирного времени в 100 000 человек не нужна,сами они воевать не пойдут.Поэтому они и воспользовались продажной украинской элитой - воевать до последнего украинца.А рядовому пиплу - зе каждый вечер обращается : Весь мир с нами и мы " своей" цели добиваемся.Последний его пёрл: У нас увальнение и русских только безвозвратные потери.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:26
      +1
      К сожалению наша "элита" не далеко ушла от украинской. Если верить словам Лукашенко (а с чего бы им и не верить), то тяжело даже представить на что готовы были пойти в этих остальных 16 пунктах.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:34
        -1
        Вы можете подтвердить что вся наша элита легла подзапад- почему тогда идёт СВО,ВПК работает ,на полках изобилие?Меня из этих 16 пунктов интересуют только пункты в которых прописан механизм контроля с нашей стороны.Наш Гарант ведёт себя так ,чтобы избежать 3 мировой и добиться своих целей.Но мне кажется ,придётся проверять на вшивость НАТО,они не успокоятся ,а дольше 50/50.Миру мир или весь мир в труху.
        1. Stas157
          Stas157 Сегодня, 08:48
          0
          Цитата: tralflot1832
          почему тогда идёт своо

          Потому что Запад сорвал подписание мирного соглашения. Вы статью-то прочитайте ещё раз.

          Тем кто идёт на уступки Западу, Запад отвечает своей неуступчивостью. А потому операция будет продолжаться.
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:41
        -1
        Владимир М hi, а почему ему ВЕРИТЬ??? Я про Лукашенко? Чем он отличается от других политиков СВОИХ стран?
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 08:48
          -1
          Хотя бы потому, что Лукашенко меньше всех врал.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:23
    +4
    Вообще,в такое можно поверить.Видя,как гарант легко идет на всевозможные уговоры.Вчерашние слова Пескова о пунктах африканского плана-тому подтверждение.Делают они одно,а людям вешают другое
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:36
      +2
      Все больше склоняюсь к мысли, что четкого плана у гаранта НЕТ, Вот и его ответ военкорам до куда пойдем в СВО прозвучал уклончиво-игриво "там посмотрим" am А чего смотреть ? цель была заявлена 24 февраля 2022 г. как уничтожение нынешнего государства Украина, так с кем там договариваться собрались ?
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:53
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Видя,как гарант легко идет на всевозможные уговоры.

      Хочет дружить, а ему не дают. Обманывают!
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:31
    +5
    Я сам термин "мирный договор с нацистами" не понимаю request Для Запада словоблудие норма - ляпнули, а что ляпнули и сами толком не поняли. Что китайцы, что африканцы про какое-то перемирие галдят. С кем перемирие? Как можно договариваться с теми, кто уничтожение русских в статус религии возвёл?
  7. comradChe
    comradChe Сегодня, 08:45
    -1
    Миролюбивый он у нас, просто душка. По воспоминаниям братов Вротимбергов это обстоятельство всегда приводило к нежелательным результатам в дворовых питерских разборках.Се ля ви, как сказал бы разбирающийся в лягушатине народец.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:49
    0
    было принято решение "разгромить Путина"
    Израильский экс-премьер только подтвердил то, что англосаксы были инициаторами начала и продолжения войны, а Европа сначала была на подпевке, а в последующем втянулась по их настоянию в конфликт по самые уши. А вот обещаний по поводу Зеленского давать конечно не стоило, да и у Беннета словесное недержание по таким щекотливым вопросам на лицо. Не терпелось хоть что-то поставить себе в заслугу.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:52
    0
    Если Израиль передаст танки ВСУ (на прямую или через прокладку,типа Эстонии ) ,то не прокатит как посредник .Израиль становится стороной конфликта . Я думал что евреи гораздо умнее
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:52
    0
    Пора публично дезуваировать это обещание: Зе должен понести наказание за кровь и слезы нашего народа!!!