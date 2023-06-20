Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет: Российский президент был готов к уступкам по Украине, но Запад сорвал подписание соглашения

Они прервали переговоры, и тогда мне казалось, что они не правы. Я уверен, что у нас были неплохие шансы на успех. Если бы они не прервали попытки

Россия была готова прекратить огонь и пойти на определенные уступки в заключении мирного договора с Украиной еще в начале конфликта, но в ситуацию вмешались западные страны, сорвав подписание соглашения. Об этом заявил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет.Бывший премьер Израиля в прошлом году пытался выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта России и Украины, проведя последовательно встречи с Владимиром Путиным и Зеленским. По его словам, он даже договорился с российским лидером о некоторых уступках со стороны России и прекращении огня, но получил отказ от лидеров Запада, которые контролировали ситуацию со стороны Киева.Как подчеркнул израильский политик, основным противником соглашения выступил британский премьер Борис Джонсон, французский и немецкий лидеры Эммануэль Макрон и Олаф Шольц склонялись к мирному соглашению, а Джо Байден поддерживал оба варианта. В итоге все же было принято решение "разгромить Путина", т.е. продолжить конфликт.- заявил Беннет.Нафтали Беннет прилетал в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным в марте прошлого года, после чего отправился в Берлин, где встретился уже с западными лидерами. В феврале этого года он рассказал, что обещание российского президента не ликвидировать Зеленского - это целиком его заслуга, Беннет лично просил Путина не делать этого. После того как он дал слово, Зеленский и покинул бункер, в который забрался в самом начале российской спецоперации.