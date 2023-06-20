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Украина получит от ЕС очередной пакет финансовой помощи в размере до €50 млрд за счёт средств европейских налогоплательщиков

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Украина получит от ЕС очередной пакет финансовой помощи в размере до €50 млрд за счёт средств европейских налогоплательщиков

Запад продолжает направлять Украине не только военную, но и финансовую помощь на многие миллиарды долларов. Однако не совсем понятно, каким образом Киев будет возвращать свои долги, так как Запад просто так никогда никому не помогает.


Как пишет американское агентство Bloomberg, Евросоюз собирается выделить до 50 миллиардов евро в качестве финансовой помощи Украине.
Данную сумму планируется направить на финансирование основных направлений деятельности Украины, а также на покрытие расходов по восстановлению приоритетной инфраструктуры страны. Детали этой помощи не разглашаются.

По данным Bloomberg, официально о предоставлении этой финансовой помощи будет заявлено сегодня на конференции посвященной восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне. Отмечается, что данная помощь является частью многолетней программы Евросоюза рассчитанную до 2027 года.

50 миллиардов евро для Украины будут собирать за счет взносов государств-членов ЕС, а не рыночных займов, пишет издание. Фактически речь идёт о прямом изъятии средств европейских налогоплательщиков.

О планируемой очередной финансовой помощи Украине ранее также заявили в США и НАТО.

В начале июня власти Украины сообщали, что в этом году в госбюджет страны поступили кредиты и гранты от международных финансовых организаций на сумму более 19 миллиардов долларов.
Использованы фотографии:
mirvalut.com
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3 комментария
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  1. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 08:52
    0
    Это сигнал, похоже реально долго еще придется топтать Украину.
  2. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 08:52
    +1
    Блефуют.Мошенники в чистом виде.Надеються,что мы (РФ) не сможем с ними тягаться.Да,нам будет тяжело.Но мы вытерпим.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:53
    +1
    50 миллиардов евро для Украины будут собирать за счет взносов государств-членов ЕС

    в складчину уже собирают... так не терпится Россию потопить.... не дождетесь!!!