Газовые соглашения с Узбекистаном – альянс, торговый контракт или что-то еще

Энергоальянс

Предположения

«Недавно в Казахстане и Узбекистане проводили исследование состояния «Бухары – Урала», выяснилось, что линейная часть (собственно трубы) цела, компрессорные станции, понятно, простояв в условиях пустыни десятки лет, пришли в негодность. Но их всё равно пришлось бы менять».

В чем проблема для нас такого энергоальянса?