Французский президент Макрон подтвердил совместную с Италией передачу Украине зенитной системы SAMP-T

Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP/T сейчас развернуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты

Обещанный Францией и Италией Украине зенитный комплекс SAMP-T уже находится на украинской территории и готов к эксплуатации. Об этом заявил Эммануэль Макрон.Французский президент отчитался о доставке зенитного комплекса SAMP-T на Украину в рамках проходившей в Париже европейской конференции по противовоздушной обороне. По его словам, Франция и Италия выполнили свое обещание и передали Киеву зенитную систему, которая уже развернута и защищает воздушное пространство Украины от российских ракет.- добавил Макрон.О поставке зенитной системы SAMP-T на Украину сообщалось еще месяц назад, в середине мая, итальянцы поставили радары, французы - пусковые установки комплекса. Позднее стало известно, что данная система поставлена на боевое дежурство для защиты Киева, но другие подробности не раскрываются.ЗРК SAMP-T предназначены как для защиты войск, так и для прикрытия стационарных объектов. Комплекс способен сбивать самолеты, БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические ракеты, что очень требуется Киеву. SAMP-T способны сбивать самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.