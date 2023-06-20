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Французский президент Макрон подтвердил совместную с Италией передачу Украине зенитной системы SAMP-T

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Французский президент Макрон подтвердил совместную с Италией передачу Украине зенитной системы SAMP-T

Обещанный Францией и Италией Украине зенитный комплекс SAMP-T уже находится на украинской территории и готов к эксплуатации. Об этом заявил Эммануэль Макрон.


Французский президент отчитался о доставке зенитного комплекса SAMP-T на Украину в рамках проходившей в Париже европейской конференции по противовоздушной обороне. По его словам, Франция и Италия выполнили свое обещание и передали Киеву зенитную систему, которая уже развернута и защищает воздушное пространство Украины от российских ракет.

Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP/T сейчас развернуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты

- добавил Макрон.

О поставке зенитной системы SAMP-T на Украину сообщалось еще месяц назад, в середине мая, итальянцы поставили радары, французы - пусковые установки комплекса. Позднее стало известно, что данная система поставлена на боевое дежурство для защиты Киева, но другие подробности не раскрываются.

ЗРК SAMP-T предназначены как для защиты войск, так и для прикрытия стационарных объектов. Комплекс способен сбивать самолеты, БПЛА, крылатые и противорадиолокационные ракеты, в том числе тактические баллистические ракеты, что очень требуется Киеву. SAMP-T способны сбивать самолеты на дальности от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения – до 25 км.
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5 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:48
    +1
    Думаю у музыкантов в Африке, тоже должно появится тяжелое вооружение ,такое как С-350.Что бы французы на своей шкуре испытали недальновидность политики своего руководства
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:52
      +2
      идет полным ходом тестирование ПВО в противоборстве авиации и крылатым ракетам, считаю что ВС России из этого конфликта выйдут не просто победителями, а самой подготовленной и оснащенной армией с реальным боевым опытом, конструкторы получат тоже не оценимый опыт.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 08:58
        0
        Судя по всему не помогли . В Киеве после геранек в некоторых районах свет пропал.)))
  2. rusich
    rusich Сегодня, 08:49
    +1
    Любитель старушек опять отличился. А еще лягушатник хочет на саммит БРИКС попасть. Гнать его метлой от саммита подальше
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:57
    0
    Эта хреновина ещё не светилась в окраине? На патриотичных кошках, любящих ириски, вроде уже потренировалсь. Пора Макарону настроение подпортить.))))