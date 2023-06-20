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Американский журналист: Во Львове из-за нехватки мест на военном кладбище эксгумируют останки солдат из безымянных могил

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Американский журналист: Во Львове из-за нехватки мест на военном кладбище эксгумируют останки солдат из безымянных могил

Фото носит иллюстрационный характер



Как бы ни пытались киевские власти скрыть колоссальные потери в ВСУ, истина, время от времени, «просачивается» наружу. Одним из фактов, который попросту невозможно утаить от общественности, являются кладбища, которые уже достигли гигантских размеров и продолжают неуклонно расти.

В частности, на одном из военных кладбищ, которое расположено во Львове, из-за нехватки мест уже начали эксгумировать останки из безымянных могил солдат, погибших в прошлых войнах, рассказал The New York Times американский журналист Брендан Хоффман.

Со слов эксперта, на протяжении всех 15 месяцев войны кладбище на склоне холма во Львове неуклонно заполнялось. Теперь, как выразился журналист, по причине интенсификации боевых действий, принято решение эксгумации останков бойцов из старых могил, чтобы освободить место для новых захоронений.

Собственно говоря, с учетом потерь, которые несут ВСУ в ходе так называемого контрнаступления, подобная удручающая картина наблюдается по всей Украине. В то же время, киевским властям нет никакого дела до того, что в войне, в которой украинская армия является лишь инструментом Запада по оказанию давления на Россию, гибнет молодое население страны, а вместе с ним и ее будущее.
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2 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:06
    0
    Вот и замечательно. Пусть многоэтажные могилы делают. Так рауиональней.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:06
    0
    Я уже писал на эту тему- кремация происходит на патриотичном газе от Газпрома.Газпром, даже таким способом достаёт бандерву ,на том свете.