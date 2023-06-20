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Минобороны Украины объявило о планах закупки одной тысячи боевых машин пехоты CV90 Mk IV шведского производства

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Минобороны Украины объявило о планах закупки одной тысячи боевых машин пехоты CV90 Mk IV шведского производства

Украина намерена закупить шведские боевые машины пехоты CV90 для оснащения ВСУ. Как пишет украинская пресса, планы по закупкам довольно амбициозные, Киев нацелился на приобретение не менее тысячи БМП в сотрудничестве с Чехией и Словакией. Такие планы озвучили в Минобороны Украины.


Украина, Чехия и Словакия подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области закупок и эксплуатации гусеничных боевых машин пехоты CV90 MK IV шведского производства. Произошло это в Брюсселе, в рамках очередной встречи контактной группы по Украине "Рамштайн". Подписи под соглашением поставили министры обороны трех стран: от Украины Алексей Резников, от Словакии Яна Чернохова и от Чехии Мартин Шкленар.

Суть подписанного документа заключается в том, что страны договорились информировать друг друга о планах приобретения шведских БМП, их эксплуатации, подготовки к производству и т.д. В общем, Украина намерена при помощи Чехии и Словакии закупить и поставить на вооружение до одной тысячи шведских боевых машин пехоты CV90 MK IV.

В Киеве заявляют, что БМП CV90 является "одной из лучших" боевых машин пехоты, стоящих на вооружении армий стран НАТО. Украина, как будущий член альянса, также намерена вооружиться "лучшей бронетехникой".

На сегодняшний день на вооружении ВСУ имеется 50 БМП CV9040С, полученных Киевом в рамках военной помощи из наличия армии Швеции. Техника доставлена на Украину в мае этого года. В начале июня стало известно, что шведы завершили подготовку украинских экипажей эксплуатации данной боевой машины, обучение длилось примерно 2 месяца - с марта по май.
Использованы фотографии:
Минобороны Чехии
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26 комментариев
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  1. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 09:17
    0
    ждем великие кадры с полей......ну вы поняли....
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:18
    +3
    Ну а чего Запад денежку дает, поставкам никто не мешает, людишек не жалко, корпорации богатеют.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:19
    +10
    Тысяча - это очень много. Лет пять производить только будут, и само производство через пару лет начнётся. И стоить будет миллионов пять долларов за каждую штуку. Похоже на прожектёрство.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 09:24
      0
      согласен, тысяча - это просто какое то дикое количество, под такой проект надо отдельный завод, что ли, строить. Но в сообщению самое интересное не сказали: про источник финансирования. Уверен, что оно будет под финансовые гарантии Евросоюза.
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:37
      +4
      Цитата: Roma-1977
      Тысяча - это очень много. Лет пять производить только будут, и само производство через пару лет начнётся. И стоить будет миллионов пять долларов за каждую штуку. Похоже на прожектёрство.

      Пять? Да Вы оптимист. Много и дорого. С учетом предыдущих заказов на эту машину, Украине придется лет 25 получать эту технику.
      1. Евгений Иванов_5
        Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:08
        0
        Не удивлюсь если они отожмут те машины, что уже стоят на вооружении Швеции под замену на американские.
    3. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 10:04
      +1
      Когда деньги не твои, то можно и пять тысяч заказать и тысячу самолетов f-35. Полет фантазии безграничен когда ее не сдерживает дружеский подзатыльник.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:22
    +3
    Минобороны Украины объявило о планах закупки одной тысячи боевых машин пехоты CV90 Mk IV шведского производства
    . Главное найти и обозначить ноую/следующую вундервафлю, а то скакуасы не в ту сторону вибрировать начинают! Им без новой вундервафли, без веры, не скачется.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 11:04
      0
      Цитата: rocket757
      Им без новой вундервафли, без веры, не скачется.
      От новых вундервафлей у них опять одни разочарования, теперь уже открытым текстом пишут:
      Доклад по леопардам с той стороны - осторожно, с матюгами:
      «… брат звонил, танкист на Leopard. Стараемся, говорит, ломать танки. Песок в фильтра сыпят, задом на мину заезжают и т.д. "Йобана русня, як сказилися, тiльки бачать леопарда - хуярять з чого тiльки можна. Артою, градами, ланцетами, дронами. Тiльки виїхав на леопарді - йому . З гарантією. Т-62, Т-80 не чіпають майже, а на леопарді - шансів нема. Тому хлопці і не хочуть кататися на них. На леопарді - смертник без варіантів. Кажуть, москалі якійсь дурні гроші за леопарди мають, в них до бійки доходить, кто заєбав леопарда. Тому - ну його , краще самому зламати …»

      Источник: voenhronika.ru
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:23
    +3
    Украина намерена при помощи Чехии и Словакии закупить и поставить на вооружение до одной тысячи шведских боевых машин пехоты CV90 MK IV.
    Судя по всему народец в Чехии и Словакии еще не плохо себя чувствует и имеет достаток коль их власть в очередной раз желает потратиться на киевские хотелки.
    В Киеве заявляют, что БМП CV90 является "одной из лучших" боевых машин пехоты, стоящих на вооружении армий стран НАТО
    О "Брэдли", которая была "одной из лучших" уже забыли? Значит в скором времени и CV90 заменит в ряду "лучших" что-то другое.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: rotmistr60
      Украина намерена при помощи Чехии и Словакии закупить и поставить на вооружение до одной тысячи шведских боевых машин пехоты CV90 MK IV.
      Судя по всему народец в Чехии и Словакии еще не плохо себя чувствует и имеет достаток коль их власть в очередной раз желает потратиться на киевские хотелки.
      В Киеве заявляют, что БМП CV90 является "одной из лучших" боевых машин пехоты, стоящих на вооружении армий стран НАТО
      О "Брэдли", которая была "одной из лучших" уже забыли? Значит в скором времени и CV90 заменит в ряду "лучших" что-то другое.

      Тут скорее другое - бредли дают ну как бы даром, а тут ключевое слово закупит. Т. е. дайте нам бабла, а мы уж сами как нить расплатимся. Ок. 1000 штук. Это ж сколько бабла можно будет стырить.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:23
    0
    Нарисовать и нафантазировать конечно можно сколько угодно. Но сколько будет в реальности и за какой промежуток времени, наверно вопрос самый главный.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:23
    0
    Это не " снаряд" от Резника?Только в мае чехи и словаки договорились покупать для себя 400 машин,у шведов в строю более 500 штук.
  8. Бек69
    Бек69 Сегодня, 09:24
    +1
    Выпросить, выклянчить, отжать.... это как то правильнее звучит. А то купить...... ммммммм не их метод.
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 10:21
      +1
      Почему же?? За чужой счет они горазды! Это же украинцы
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:29
    0
    А 100000 солдат, чтобы посадить в них у Вас есть?
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А 100000 солдат, чтобы посадить в них у Вас есть?

      С учётом успехов укрорейха по могилизации, к моменту их получения останется зеляюгенд из дошкольных учереждений и деды с бабками.)))) Если конечно намного ранее не закончится сама окраина.
  10. kriten
    kriten Сегодня, 09:29
    +1
    Немецкие и американские оказались говном - горят. Победить можно только со шведскими. Кто платит? Нищие Чехия и Словакия? Или под гарантии США?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:44
      +1
      Шведы с 1991 г по настоящее время выпустили 1200 штук,а тут такой заказ от Украины в 1000 штук,как думаете к следующему году успеют?
  11. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 09:37
    +1
    "Декларация о сотрудничестве" Ни к чему не обязывающая бумажка, они продекларировали свое желание купить и поэксплуатировать CV90 MK IV , а кто будет за это платить почему то не продекларировали. Видимо считают что раз Швеция вступает в НАТО до даст им их бесплатно.
  12. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 09:43
    0
    В Киеве заявляют, что БМП CV90 является "одной из лучших" боевых машин пехоты, стоящих на вооружении армий стран НАТО.

    Новую перемогу подвезли.
  13. Два диплома
    Два диплома Сегодня, 09:45
    0
    Мне вот стало интересно. А на основе чего Запад постоянно выкатывает какие-то влажные мечты про тонны танков, самолетов и прочего. Из чего они это производить собрались? Через год-два оформится вполне себе осязаемый БРИКС со своей валютой, обеспеченной реальной ценностью, а не фантиками с квадратильонами долгов, страны БРИКС — это в большинстве своей обладатели полезных ископаемых. Кто сказал, что эти полезные ископаемые будут поставляться за фантики на Запад?
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:45
    0
    В общем, Украина намерена при помощи Чехии и Словакии закупить и поставить на вооружение до одной тысячи шведских боевых машин пехоты CV90 MK IV.

    Если чехия и словакия не передадут в дар укропии эти машины, не будут ли тогда они является прямыми участниками конфликта? Пусть сразу определятся чьи это машины, а то ведь можно тогда и сатисфакцию потребовать с непуганых иди отов. Тем более многие страны прямо напрашиваются на это.
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:47
    0
    Ответная новость. ВПК России увеличил выпуск ПТРК Корнет, а также мин для системы Земледелие.
  16. Dave36
    Dave36 Сегодня, 09:49
    0
    Это лишь говорит о том - что воевать с нами планируют долго, так что калибровками и оборонами ничего не добиться..Продемонстрированный документ нашим вождем лишь подтвердил, не желание достичь победы. Жаль....
  17. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:56
    0
    Если учесть :
    Чехия в мае подписала контракт стоимостью 59,7 млрд чешских крон с НДС (2,71 млрд долл) на приобретение на межправительственной основе для армии Чехии 246 боевых машин пехоты CV90 Mk IV
    То откуда у Украины 11 миллиардов $ на закупку вдруг рисуется ?