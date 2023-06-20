Минобороны Украины объявило о планах закупки одной тысячи боевых машин пехоты CV90 Mk IV шведского производства

Украина намерена закупить шведские боевые машины пехоты CV90 для оснащения ВСУ. Как пишет украинская пресса, планы по закупкам довольно амбициозные, Киев нацелился на приобретение не менее тысячи БМП в сотрудничестве с Чехией и Словакией. Такие планы озвучили в Минобороны Украины.Украина, Чехия и Словакия подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области закупок и эксплуатации гусеничных боевых машин пехоты CV90 MK IV шведского производства. Произошло это в Брюсселе, в рамках очередной встречи контактной группы по Украине "Рамштайн". Подписи под соглашением поставили министры обороны трех стран: от Украины Алексей Резников, от Словакии Яна Чернохова и от Чехии Мартин Шкленар.Суть подписанного документа заключается в том, что страны договорились информировать друг друга о планах приобретения шведских БМП, их эксплуатации, подготовки к производству и т.д. В общем, Украина намерена при помощи Чехии и Словакии закупить и поставить на вооружение до одной тысячи шведских боевых машин пехоты CV90 MK IV.В Киеве заявляют, что БМП CV90 является "одной из лучших" боевых машин пехоты, стоящих на вооружении армий стран НАТО. Украина, как будущий член альянса, также намерена вооружиться "лучшей бронетехникой".На сегодняшний день на вооружении ВСУ имеется 50 БМП CV9040С, полученных Киевом в рамках военной помощи из наличия армии Швеции. Техника доставлена на Украину в мае этого года. В начале июня стало известно, что шведы завершили подготовку украинских экипажей эксплуатации данной боевой машины, обучение длилось примерно 2 месяца - с марта по май.