"На украинских ресурсах радуются демонтажу памятника Гагарину в Киеве"

С улицы Пасхалина в Дарницком районе столицы Украины был убран бюст, установленный в честь первого советского космонавта. И теперь на украинских ресурсах радуются демонтажу памятника Юрию Гагарину в Киеве.
Наконец-то хоть что-то двигается именно в Киеве
- написал один из них по этому поводу.
На месте памятника остался только его постамент.
Бюст находился во дворе Дарницкого районного Центра технического творчества школьников. Он был посвящен посещению Гагариным украинской столицы, которое состоялось в 1966 году. Космонавт принял участие в очередном съезде комсомола Украины и посетил трикотажную фабрику «Киевлянка», почетным работником которой он был объявлен.
Скульптуру изготовили из серого гранита и установили в Киеве в конце 60-х годов прошлого столетия. На ней первый в мировой истории человек, побывавший в космосе, был без головного убора. Бюст космонавта стоял на прямоугольном постаменте.
В этом же месяце произошел еще один снос памятника советской эпохи. В Ровенской области демонтировали монумент и мемориальную доску, посвященную воинам Красной армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны в ходе освобождения этих мест от немецко-фашистских захватчиков.
Советские памятники на Украине начали активно сносить после принятия закона о «декоммунизации» в 2015 году. А с прошлого года киевский режим начал воевать против всего, что имеет отношение к России или Советскому Союзу.