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На украинских ресурсах радуются демонтажу памятника Гагарину в Киеве

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На украинских ресурсах радуются демонтажу памятника Гагарину в Киеве

С улицы Пасхалина в Дарницком районе столицы Украины был убран бюст, установленный в честь первого советского космонавта. И теперь на украинских ресурсах радуются демонтажу памятника Юрию Гагарину в Киеве.


Наконец-то хоть что-то двигается именно в Киеве

- написал один из них по этому поводу.

На месте памятника остался только его постамент.

Бюст находился во дворе Дарницкого районного Центра технического творчества школьников. Он был посвящен посещению Гагариным украинской столицы, которое состоялось в 1966 году. Космонавт принял участие в очередном съезде комсомола Украины и посетил трикотажную фабрику «Киевлянка», почетным работником которой он был объявлен.

Скульптуру изготовили из серого гранита и установили в Киеве в конце 60-х годов прошлого столетия. На ней первый в мировой истории человек, побывавший в космосе, был без головного убора. Бюст космонавта стоял на прямоугольном постаменте.

В этом же месяце произошел еще один снос памятника советской эпохи. В Ровенской области демонтировали монумент и мемориальную доску, посвященную воинам Красной армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны в ходе освобождения этих мест от немецко-фашистских захватчиков.

Советские памятники на Украине начали активно сносить после принятия закона о «декоммунизации» в 2015 году. А с прошлого года киевский режим начал воевать против всего, что имеет отношение к России или Советскому Союзу.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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30 комментариев
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:18
    +6
    "На украинских ресурсах радуются демонтажу памятника Гагарину в Киеве"
    Раденький, шо дурненький. (малорос. нар. присказка)
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:25
      +2
      Смею_заметить hi, так это обычный ход журналистов, берут мнение 15-20 особо рьянных приверженцев одной из сторон и выдают за ОБЩЕСТВЕННОЕ.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 10:25
        0
        Кучка- радуется. А остальное большинство- тихонько стоит в сторонке. Так же стояли и в 2014. Это национальная черта-" моя хата с краю.." А когда сменится ситуация в стране скажут " цЭ нэ мы. Цэ- влада". Я на этот проституирующий народ- насмотрелся,несколько раз,в отпуске" У них во всем виноваты- все,но только не они. Им все- дрлжны и все обязаны. Одно слово-" х,о.хлы".
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 10:37
          +1
          Да все стоят в сторонке и когда Мавзолей завешивают, и когда предателей Солженицына и Ельцину памятники ставят, фашиста Ильина прославляют.
  2. monetam
    monetam Сегодня, 09:19
    +20
    Честно говоря, негоже стоять первому космонавту в одном городе рядом с Бандерой и Шухевичем. Их призвание - червей кормить, а твоё - оставаться светлым героем.
    Погоди, Юра, придёт еще твое время.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:32
      +4
      Цитата: monetam
      Честно говоря, негоже стоять первому космонавту в одном городе рядом с Бандерой и Шухевичем.

      Рабы не ставят памятники, тем кто их освобождал и защищал, они ставят памятники рабовладельцам, тем кто их насиловал и убивал.
      Каждый раб не хочет быть свободным, он хочет иметь своих рабов.
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 10:34
        0
        Как интересно! Так вот почему в России памятники Солгуницыну, Колчаку, Краснову и прочим геймам маннерам...
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:23
    +3
    На украинских ресурсах радуются демонтажу памятника Гагарину в Киеве

    Для острастки можно на самых видных местах вдоль границы с Украиной поставить несколько «памятников» в виде виселицы с болтающимися муляжами украинских «национальных героев» в натуральную величину: начиная с Бандеры и Шухевича и кончая местными аборигенами...
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:23
    +1
    И теперь на украинских ресурсах радуются демонтажу памятника Юрию Гагарину в Киеве.

    "Наконец-то хоть что-то двигается именно в Киеве

    - написал один из них по этому поводу.


    Убрали памятник Гагарину, на том месте поставят памятник Гитлеру.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:23
    +6
    Они же вроде Королева и Гагарина украинцами обьявили пару лет ранее belay .
    1. Olddetractor
      Olddetractor Сегодня, 09:28
      +8
      Гагарин был малороссийским летчиком,
      Поскольку над Днепром летал не раз,
      И Прометей был украинским хлопчиком,
      Ведь у богов он спёр огонь и газ!

      Сарматы, скифы, киммерийцы, арии
      УкрАинцами были на корню,
      А, если кто родился вдруг в Татарии,
      То он имел в Украине родню!

      Да сам Господь, как говорит Писание,
      И шаровары носит, и усы,
      А Украина - это мироздание:
      От звезд и до полтавской колбасы!

      С неё пошли моря, зарей объятые,
      И птицы, и народы разных стран…
      Одни лишь только москали проклятые
      Произошли от инопланетян!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:37
      +3
      Цитата: Болторез
      Они же вроде Королева и Гагарина украинцами обьявили пару лет ранее

      Да у нх на неделю семь пятниц. Зато снесли памятник, по всей Укране радость и "перемога". Человек одевший на голову ведро или кастрюлю, становится приматом.
    3. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:52
      0
      Они же вроде Королева и Гагарина украинцами обьявили пару лет ранее

      А причем здесь Гагарин и украинский физик Королев laughing


      Они Королева в великие украинские физики записали по причине своей свидомой скудоумости...
      Лавров, молчиии feel
  6. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 09:27
    +9
    Гагарин - символ сильной и успешной страны! Негоже ему стоять в одном ряду с бандеровским отродьем.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:04
      +2
      Гагарин - символ сильной и успешной страны! Негоже ему стоять в одном ряду с бандеровским отродьем.
      ...прально...но по большей части что б не становился объектом регулярного вандализма..
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:30
    +4
    Ну, не может памятник ответить,
    Когда с ним воюют, «патриоты»…
    Долго простоял на этом свете,
    Думал переждать лихие годы,
    Но уродам никогда неймется –
    Нужно им всегда что-то ломать
    «Нациком» такой ypo д зовётся –
    На других нацистам наплевать!!!
    Но пройдут года, десятилетья -
    Состоится высший божий суд …
    Их потомки так же от безделья
    Памятники им же и снесут!!!
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 09:31
      +6
      Если вам мешает язык,
      если вам мешают памятники,
      если вам мешают праздники,
      если вам мешает история,
      если вам мешает религия,
      если вам мешают названия улиц и городов,
      так может, это ВЫ - ОККУПАНТЫ и пришли на чужую землю?!"
  8. Oldi
    Oldi Сегодня, 09:31
    +3
    Мазепа им идол! Вот Мазепе пусть и лепят памятники рядом с Бандерой. Он как раз и вобрал в себя всю суть украинства, доказанную поколениями.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:36
      0
      Там хватает Тарасов, которым можно поставить памятник. Выход на орбиту при подрыве бк танка или арты.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:32
    +1
    Ну вот как можно прокомментировать вот это
    Наконец-то хоть что-то двигается именно в Киеве
    Снести памятник - наверное равносильно, что-то сдвинуть в экономике, социалке, месте на кладбище. Пока упыри и упырята торжествуют от каждого снесенного памятника, переименованной улицы, от каждого западного обещания, а завтра по какому поводу будут торжествовать? Пора уже в Киеве выставить интерактивный экран с цифрами погибших, который отщелкивал каждого убитого ежесекундно. Вот это будет "торжество", причем западной демократии.
  10. мазута
    мазута Сегодня, 09:35
    0
    "А с прошлого года киевский режим начал воевать против всего, что имеет отношение к России или Советскому Союзу."Если так,то надо отказываться практически от всего государства Украина.Вычесть южную часть,Донбасс,Крым,Одесскую область до Молдавии-это в пользу России.Западные области -Польше и Венгрии.Восток опять России.В сухом остатке останется хутор близ Диканьки...
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 09:44
      +1
      останется хутор близ Диканьки...

      Сфигали?! И его лишатся - это Малороссия!
    2. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:57
      0
      Не, проект "Украина" надо закрывать как неудачный полностью.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:53
    +2
    До чего же иногда доводит политическая истерия...
    Отказались от памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Отказались от родственности с Первым космонавтом планеты. Отказались от достижений времён СССР. Отказались от памяти о коммунизме.
    Теперь остаётся на Украине признать ложной Таблицу Менделеева, запретить все буквы, которые в русском языке используются, и не дышать, если ветер гонит воздух со стороны России.
    Ничего не забыл?
    А... И не ходить на двух ногах, а скакать на одной.
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:55
    0
    Памятники уже все снесли, теперь до бюстов и мемориальных досок добрались....
  13. Быков.
    Быков. Сегодня, 09:57
    +1
    Гагарин: «Поехали!».
    Зеля: «Приехали».
  14. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 10:00
    0
    Странные, нужно было ГагаринЮК приписать и все.
  15. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:17
    0
    Наконец-то хоть что-то двигается именно в Киеве
    аж спеть захотелось, что-то известное, в логике поддержки мероприятия

    Ну шо тут скаж!
    Кукуев устроил мозгам демонтаж
    И паш Южмаш!
    Горшочки с Геранью видят свой час
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  16. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 10:52
    0
    Зачем им вверх в Космос, лежат тысячами в ввнизу в земле.
  17. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 10:54
    0
    Имхо: надо скакунам предъяву за РУССКИЙ МАТ сделать, чтоб перестали использовать. Никакой "мовы" от них не слышно, сплошной мат причем РУССКИЙ. Если попытаются и его запретить, то тогда ЗАТКНУТСЯ окончательно (американской "факи" им явно мало будет) wassat