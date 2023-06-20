Экс-дипломат США об итогах визита Блинкена в Китай: Каких-либо подвижек между правительствами двух стран не произошло

Говоря об итогах визита Блинкена в Пекин, нужно признать, что каких-либо подвижек между правительствами двух стран не произошло. Что же касается угрозы войны [с Тайванем] , то и она не была снижена

Прошедший визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай не принёс ощутимых результатов для руководства его страны, поскольку ситуация вокруг Тайваня по-прежнему остаётся напряжённой. Об этом заявил экс-дипломат Соединённых Штатов Час Фриман.– рассказал он в беседе с РИА Новости , отвечая на вопрос корреспондента о вероятном снижении риска начала войны за остров.По мнению бывшего посла США в Саудовской Аравии, поездка главы американской дипломатии в Пекин явно не была нацелена на укрепление отношений между двумя государствами, а скорее на их стабилизацию. Это, по словам Фримана, объясняется их крайне низким уровнем на протяжении последних 5 лет, с тех пор как Вашингтон развязал торгово-экономическую войну против Пекина. Это признал в ходе беседы со своим американском коллегой в Пекине и министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Как считает эксперт, прогресс, достигнутый американским Госдепом по некоторым направлениям, был крайне мал.Напомним, что вчера Блинкен завершил свой двухдневный официальный визит в Китай, в ходе которого он провёл переговоры с властями республики, включая председателя КНР Си Цзиньпина, со своим китайским коллегой Цинь Ганом, а также главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И.Примечательно, что по итогам встреч глава американского внешнеполитического ведомства признал, что обеим странам так и не удалось прийти к общему знаменателю по поводу создания оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций. Однако как добавил Блинкен, работа в этом направлении продолжается. В то же время он заверил китайского лидера в том, что его страна не поддерживает независимость Тайваня, равно как и не стремится к новой холодной войне или же к изменению устройства Китая.Си же, в свою очередь, констатировал, что сторонам удалось достигнуть определённого прогресса по некоторым вопросам, представляющим общий интерес, не уточнив, правда, о каких конкретно вопросах шла речь.Что же касается переговоров между госсекретарём США и Ваном И, то последний чётко дал понять Блинкену, что Пекин не пойдёт на какие-либо уступки и компромиссы в тайваньском вопросе. Вместе с тем куратор внешней политики КНР призвал официальный Вашингтон придерживаться принципа «одного Китая», а также уважать суверенитет и территориальную целостность его страны.Коснулись стороны в ходе переговоров и ситуации вокруг Украины, в связи с чем китайские власти заявили о том, что не намерены оказывать военную поддержку России в ходе украинского конфликта. Американский дипломат при этом высоко оценил конструктивную роль Китая совместно с другими государствами по достижению справедливого мира в этой стране в соответствии с принципами Устава ООН.Стоит отметить, что это первое посещение Энтони Блинкеном Поднебесной с октября 2018 года. Его изначальный визит, (а он должен был состояться ещё в феврале текущего года) был сорван ввиду инцидента с китайским аэростатом, сбитым ракетой в пределах американского воздушного пространства.А вот экс-президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Блинкен провёл в Пекине "чертовски большую работу".