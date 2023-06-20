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Экс-дипломат США об итогах визита Блинкена в Китай: Каких-либо подвижек между правительствами двух стран не произошло

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Экс-дипломат США об итогах визита Блинкена в Китай: Каких-либо подвижек между правительствами двух стран не произошло

Прошедший визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай не принёс ощутимых результатов для руководства его страны, поскольку ситуация вокруг Тайваня по-прежнему остаётся напряжённой. Об этом заявил экс-дипломат Соединённых Штатов Час Фриман.


Говоря об итогах визита Блинкена в Пекин, нужно признать, что каких-либо подвижек между правительствами двух стран не произошло. Что же касается угрозы войны [с Тайванем] , то и она не была снижена

– рассказал он в беседе с РИА Новости, отвечая на вопрос корреспондента о вероятном снижении риска начала войны за остров.

По мнению бывшего посла США в Саудовской Аравии, поездка главы американской дипломатии в Пекин явно не была нацелена на укрепление отношений между двумя государствами, а скорее на их стабилизацию. Это, по словам Фримана, объясняется их крайне низким уровнем на протяжении последних 5 лет, с тех пор как Вашингтон развязал торгово-экономическую войну против Пекина. Это признал в ходе беседы со своим американском коллегой в Пекине и министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Как считает эксперт, прогресс, достигнутый американским Госдепом по некоторым направлениям, был крайне мал.

Напомним, что вчера Блинкен завершил свой двухдневный официальный визит в Китай, в ходе которого он провёл переговоры с властями республики, включая председателя КНР Си Цзиньпина, со своим китайским коллегой Цинь Ганом, а также главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ваном И.

Примечательно, что по итогам встреч глава американского внешнеполитического ведомства признал, что обеим странам так и не удалось прийти к общему знаменателю по поводу создания оперативной связи между военными на случай кризисных ситуаций. Однако как добавил Блинкен, работа в этом направлении продолжается. В то же время он заверил китайского лидера в том, что его страна не поддерживает независимость Тайваня, равно как и не стремится к новой холодной войне или же к изменению устройства Китая.

Си же, в свою очередь, констатировал, что сторонам удалось достигнуть определённого прогресса по некоторым вопросам, представляющим общий интерес, не уточнив, правда, о каких конкретно вопросах шла речь.

Что же касается переговоров между госсекретарём США и Ваном И, то последний чётко дал понять Блинкену, что Пекин не пойдёт на какие-либо уступки и компромиссы в тайваньском вопросе. Вместе с тем куратор внешней политики КНР призвал официальный Вашингтон придерживаться принципа «одного Китая», а также уважать суверенитет и территориальную целостность его страны.

Коснулись стороны в ходе переговоров и ситуации вокруг Украины, в связи с чем китайские власти заявили о том, что не намерены оказывать военную поддержку России в ходе украинского конфликта. Американский дипломат при этом высоко оценил конструктивную роль Китая совместно с другими государствами по достижению справедливого мира в этой стране в соответствии с принципами Устава ООН.

Стоит отметить, что это первое посещение Энтони Блинкеном Поднебесной с октября 2018 года. Его изначальный визит, (а он должен был состояться ещё в феврале текущего года) был сорван ввиду инцидента с китайским аэростатом, сбитым ракетой в пределах американского воздушного пространства.

А вот экс-президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Блинкен провёл в Пекине "чертовски большую работу".
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18 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 09:35
    +6
    Время покажет, было или нет, вон спустя время всплывают всякие договоры и гарантии которые правители давали дру-другу а официально была тишина.
    1. grem
      grem Сегодня, 09:41
      +3
      Все Китай уговаривают ,против России пойти ...Но Си непреклонен и правильно делает ..Если Россия падет,запад Китай просто сожрет не подавившись и никакое яо и Армия их не спасет .
      Держись Си Россия этого не забудет ..Мир поделим пополам потом !!!!
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 09:57
        +3
        Цитата: grem
        Все Китай уговаривают ,против России пойти ...


        Им и без России, есть что обсуждать.... а подвижки, думаю всё таки есть, ведь не просто так Блинкин с Цинь Ганом обсуждали дела 7,5 часов, и с Ван И 3 часа.... т.е. когда стороны не готовы к диалогу, то обычно визит вежливости, быстро заканчивается, а тут явно что какие то договоренности заключены.

        К тому же, Си очень высоко оценил этот визит + явно началась подготовка визита Си Цзиньпина в США, и к его будущей встрече с Байденом). А по тому что попало в прессу, можно предположить что стороны поставили на паузу конфликт т.к. Китай заявил что не будет бросать вызов США, США в ответ что не будут признавать независимость Тайваня и т.д. + визиты Илона Маска/Билла Гейтса в КНР (перед визитом Блинкина), тоже говорят о начале диалога, между бизнес элитами.

        А вот нам (России) на КНР лучше сильно не надеется, если им будет выгодно заключить перемирие/союз с США то они это сделают, а мы останемся в одиночку противостоять глобальному Западу....и нести расходы соответственно).
        1. Aken
          Aken Сегодня, 10:09
          +1
          Если всё так, то видимо элита США сделала свой стратегический выбор.
          В текущей перспективе главным противником США назначается Россия, а Китай оставляется на потом.
          Так что ждём обострения с самыми мрачными для Европы перспективами.
      2. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 10:42
        0
        Цитата: grem
        Все Китай уговаривают ,против России пойти
        Что за бред. Никто никого не уговаривает, в данный момент чертятся "китайские красные линии" по СЯО перед предстоящим военным конфликтом на Тайване (чтоб он не перешел в ЯВ).
        У России лучший китаевед Николай Вавилов, хоть иногда смотрите его:
        https://www.youtube.com/@nnvavilov/videos
        В последнем ролике все происходящее разжевано ОТ и ДО.

        P.S. с высокой вероятностью осенью в период муссонных дождей заработает 2 фронт (на Тайване) и поставки штатами оружия Украине окончательно прекратятся. Намечается новый театр военных действий.
        1. ev23
          ev23 Сегодня, 10:51
          0
          США и Европа все оружие выгребли на Украину. Чем они воевать с Китаем будут?
        2. Летунъ
          Летунъ Сегодня, 11:07
          0
          Цитата: ВПК-65
          P.S. с высокой вероятностью осенью в период муссонных дождей заработает 2 фронт (на Тайване) и поставки штатами оружия Украине окончательно прекратятся. Намечается новый театр военных действий.

          Вот блин. Ждëм ждëм, что вот вот доллар рухнет, Европа сгниëт, а в США начнётся гражданская война, так теперь ещё и второй фронт ждать? Осенью откроют? А какой? Это как майские указы?
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:48
      +2
      В Китае принято вежливо улыбаться, но не более, свои эмоции и раздражения они умеют скрывать, а тут США сначала как ковбои все порушили, а теперь хотят чего-то. Китай без Тайваня ни о чем не будет договариваться на долгосрочную перспективу, так посиделки.
      1. grem
        grem Сегодня, 10:18
        0
        Цитата: Silver99
        Китай без Тайваня ни о чем не будет договариваться на долгосрочную перспективу, так посиделки.

        Дай Бог если так все ..Если еще и Китай на нас натравят ,то России совсем худо будет ..И придется на кнопки нажимать ,иначе нас просто вырежут в прямом смысле этого слова ..Русские всегда мешали англосаксам грабить другие народы и обкладывать данью ..Тот же Китай чуть ли не уничтожили "опийная война" такая была ,подсадили целый народ на наркоту ..Жуть !
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:40
    +1
    В этом весь секрет ,такого поведения США.
    На первом месте в товарообороте с США Канада и Мексика ,но экспорт из КНР США критически важен.Это Блинкин на камеру такой злой,а без камеры китайцы из него верёвки вьют.США ни чего не стоит уровнять свой экспорт ,импорт с КНР- но они этого не делают,потому что ссат китайского дракона.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:42
    +2
    Ради того, чтобы поездку не признали совсем провальной можно даже забыть об американском высокомерии (уже однажды обожглись на переговорах). и личном самолюбии и при встрече с Си Цзиньпинем немного и нагнуть свою спину подобострастно заглянув в глаза китайскому лидеру
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:54
      +1
      У блинкина ,такое выражение лица: Что изволите мой китайский господина!Похоже Ван И перед этим блинкина хорошо отъимел.Но перед этим отымели американских зам.замов которые готовили визит.Гадёныш блинкин ,взгляд отвёл,боится в глаза смотреть.Удачное фото.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 09:54
      +1
      rotmistr60 hi, так вроде после визита Пеллоси и воздушного шарика Пекин тоже встал в позу гордости, а тут хоп и визит, причём Китай не раз ловил Вашингтон за язык на тему Тайваня.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 10:11
      +1
      Манера Си держать осанку меня неизменно восхищает. Все вокруг него непроизвольно пытаются сделать Ку.
      Особенно ипанский премьер.
  4. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 10:04
    0
    Так уж и не достигнуты соглашения. Блинкен Тайвань предложил взамен... Взамен чего незнаю. Наверное взамен на невмешательство Китая в конфликт на Украине. "потепления", конечно, не произошло. Китай показал, что он плевать хотел на хотелки сша. Но то что сша не поддерживает независимость Тайваня - Блинкен всё же заявил
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: igorbrsv
      Блинкен Тайвань предложил взамен.

      Из чего это следует? Из того, что Блинкен сказал про то, что США не поддерживают независимость Тайваня? Так это такая же фикция, как обещание США не расширять НАТО на Восток. Письменного документа от матрасов, по поводу отказа США от поддержки сепаратистского Тайваня, подписано не было и не будет, а то, что матрасы говорят устно не имеет никакого юридического веса.
  5. Cannon
    Cannon Сегодня, 10:39
    0
    Как можно обсуждать то, чего мы не знаем? Мы уже обсуждали сдачу Киева полагаясь на эмоции и что из этого вышло после трансляции договоров с фашистами ? Поэтому то, что Блинкина не выгнали из китая в первый день, ставит Блинкину большой плюс ( на мой взгляд) и намекает на то, что китай в раздумьях, а это плохо.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:48
    0
    Энтони Блинкен ничего Китаю предложить не мог ,только если попытаться на пугать.А Китай уже не тот ...............