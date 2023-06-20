Илон Маск согласился с доводами крупного американского инвестора о том, что украинское контрнаступление не достигает поставленных целей

Россия и Украина вели в своё время переговоры в Стамбуле. Тогда это могло бы позволить остановить конфликт на ранней его стадии. Но Запад отверг итоги тех переговоров.

Хорошо сказано.

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал материалы о том, как развивается (а точнее – не развивается) украинское контрнаступление. Маск дал свою оценку статье американского инвестора Дэвида Сакса, а соответственно и самому «контрнаступу», так как именно этому и была посвящена статья.Сакс, которого считают одним из наиболее успешных инвесторов США, способным чётко улавливать тенденции мирового рынка, в своём материале написал о том, что контрнаступление украинских войск проваливается и что США в конечном итоге потерпят поражение на Украине.Дэвид Сакс отмечает, что чем дольше идёт украинское контрнаступление, тем чётче становится понятно, что ни одной из поставленных целей и задач они не достигает.Сакс:В статье инвестора говорится, что ситуация ему напоминает афганскую, когда власти пытались два десятка лет убеждать американскую общественность в том, что там США одерживают победу. Но потом, в одночасье, оказалось так, что американским войскам пришлось бросить всё, включая военную технику на миллиарды долларов, и бежать из Афганистана впопыхах.По словам Сакса, у него в связи с этим возникает только один вопрос: как долго сможет Байден вести ту прокси-войну против России, которую затеял?Комментируя эти заявления, Илон Маск написал в принадлежащей ему социальной сети пару слов: