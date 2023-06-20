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Илон Маск согласился с доводами крупного американского инвестора о том, что украинское контрнаступление не достигает поставленных целей

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Илон Маск согласился с доводами крупного американского инвестора о том, что украинское контрнаступление не достигает поставленных целей

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал материалы о том, как развивается (а точнее – не развивается) украинское контрнаступление. Маск дал свою оценку статье американского инвестора Дэвида Сакса, а соответственно и самому «контрнаступу», так как именно этому и была посвящена статья.


Сакс, которого считают одним из наиболее успешных инвесторов США, способным чётко улавливать тенденции мирового рынка, в своём материале написал о том, что контрнаступление украинских войск проваливается и что США в конечном итоге потерпят поражение на Украине.

Дэвид Сакс отмечает, что чем дольше идёт украинское контрнаступление, тем чётче становится понятно, что ни одной из поставленных целей и задач они не достигает.

Сакс:

Россия и Украина вели в своё время переговоры в Стамбуле. Тогда это могло бы позволить остановить конфликт на ранней его стадии. Но Запад отверг итоги тех переговоров.

В статье инвестора говорится, что ситуация ему напоминает афганскую, когда власти пытались два десятка лет убеждать американскую общественность в том, что там США одерживают победу. Но потом, в одночасье, оказалось так, что американским войскам пришлось бросить всё, включая военную технику на миллиарды долларов, и бежать из Афганистана впопыхах.

По словам Сакса, у него в связи с этим возникает только один вопрос: как долго сможет Байден вести ту прокси-войну против России, которую затеял?

Комментируя эти заявления, Илон Маск написал в принадлежащей ему социальной сети пару слов:

Хорошо сказано.
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12 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:25
      +2
      У Маска всё хорошо ,Старлинк исправно поставляется на Украину.
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 09:33
        +1
        Ну, как Вам сказать...
        Поставить - это только для налоговой - "получить доход".
        Для него важно ещё и получить оплату за поставленное.
        Насколько я знаю, с этим у него проблема.
        Но мне его почему-то не жалко.

      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 09:41
        +5
        Наступление считается успешным если оно достигает прорыва обороны в течении 72 часов, потом оно вязнет теряет напор и натиск переходя в позиционные бои за хатки и сараи сел, что и демонстрируют ВСУ. Да по другому и быть не могло без артиллерии и авиации, при разношерстной бронетехнике и не слаженных войск этого не достичь, потери ВСУ просто катастрофические где-то 1:11 , идет постоянное переформирование, командиры даже личный состав запомнить не успевают.
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 09:26
    0
    А где обучают на крупных инвесторов? Я в инвестору пойду , пусть меня научат.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:53
      0
      Цитата: Lemur2023
      А где обучают на крупных инвесторов? Я в инвестору пойду , пусть меня научат.

      Обращайтесь к Соросу, он вас научит.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 09:59
        0
        где обучают на крупных инвесторов? Я в инвестору пойду , пусть меня научат

        Инвестируйие мне на карту тыщщщ сто и я буду считать Вас крупным инвестором bully laughing
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:26
    -1
    Илон Маск согласился с доводами крупного американского инвестора о том, что украинское контрнаступление не достигает поставленных целей

    А кто это такой? Мешок с деньгами?
    Пора бы ведомству Ю. Борисова доказать этому сопляку, что он рамсы попутал и его железо в космосе не имеет никаких гарантий на существование...
    Мочить!!!
    1. Комментарий был удален.
  4. Комментарий был удален.
  5. Комментарий был удален.
  6. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 09:47
    0
    Всё-таки давать ссылку на первоисточник является хорошим тоном.
  7. grem
    grem Сегодня, 09:50
    +1
    что украинское контрнаступление не достигает поставленных целей

    Денег много вбухивают ,а вот укронацики уже заканчиваются ..Где новых брать?
    Если только по всей европе отлавливать и принудительно в вагонах зк отправлять на фронт )))) Не удивлюсь ,если скоро такое начнется ..
    Эх окраина ,как вас обманули цэ европы и пррочии госдепы ..Кровь льется рекой экономика на дне ..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:02
      0
      grem hi, посмотрите видео из Киева и других крупных город там мужчин ещё не на одну волну мобилизации хватит так что это для Киева вообще не проблема на данном то этапе.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:23
        0
        посмотрите видео из Киева и других крупных город там мужчин ещё не на одну волну мобилизации хватит
        ....это вряд ли...потому их и много что исполняют движение по вандализму..но на фронт они не ногой...чё там сопли катать, ..давече штурмовое подразделение ВСУ сознательно вывело из строя свою боевую технику чем провалило планы командования по контрнаступу....а ты говоришь про каких то лымарей городских в нау
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 09:52
    0
    Забавно читать, когда богатейшие и наверно, раз так, умнейшие люди планеты, говоря о текущей ситуации, на голубом глазу утверждают, что можно было всё, в том же Стамбуле, остановить. Такой слом экономики планеты готовился давно и произошёл не ради Украины.