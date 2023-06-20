Премьер-министр Индии о конфликте на Украине: Высшим приоритетом является мир

Полагаю, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание. Все могут быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир

После начала спецоперации и введения тотальных ограничений со стороны коллективного Запада против РФ, Индия стала одной из основных стран, кратно увеличивших закупки российских углеводородов. Несмотря на все усилия США, Нью-Дели категорически отказывается присоединиться к антироссийским санкциям и не осуждает Россию за «вторжение» на Украину.Такую независимую позицию накануне официального визита в США, который состоится 21-24 июня, в очередной раз подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Глава индийского правительства в интервью американской газете The Wall Street Journal подчеркнул, что руководство его страны и далее будет придерживаться нейтральной позиции по поводу украинского конфликта, при этом поддерживая любые усилия по его мирному урегулирование на основе международного права и уважения государственного суверенитета.— заявил Моди, особо отметив, что такой взгляд не очень распространен в США.Премьер-министр Индии подчеркнул, что Нью-Дели не занимает нейтральную позицию по этому вопросу, как считают большинство западных лидеров. Наоборот, Нью-Дели подчеркнуто придерживается стремления к мирному разрешению украино-российского конфликта при помощи дипломатии и переговоров и будет предпринимать все необходимые усилия для этого.Говоря об отношениях Индии и Соединенных Штатов, Моди отметил «беспрецедентное доверие» между ним и американским президентом Джо Байденом. Нью-Дели и дальше готов развивать сотрудничество с Вашингтоном в сфере обороны, взаимовыгодной торговли и энергетики.Глава индийского правительства высказался за необходимость реформирования ООН, что особенно актуально сейчас, в момент геополитических потрясений. По его мнению, в этом международном институте следует предоставить более высокий статус развивающимся странам, в том числе Индии, которая «заслуживает более широкого представительства и роли» в решении международных вопросов.