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Премьер-министр Индии о конфликте на Украине: Высшим приоритетом является мир

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Премьер-министр Индии о конфликте на Украине: Высшим приоритетом является мир

После начала спецоперации и введения тотальных ограничений со стороны коллективного Запада против РФ, Индия стала одной из основных стран, кратно увеличивших закупки российских углеводородов. Несмотря на все усилия США, Нью-Дели категорически отказывается присоединиться к антироссийским санкциям и не осуждает Россию за «вторжение» на Украину.


Такую независимую позицию накануне официального визита в США, который состоится 21-24 июня, в очередной раз подтвердил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Глава индийского правительства в интервью американской газете The Wall Street Journal подчеркнул, что руководство его страны и далее будет придерживаться нейтральной позиции по поводу украинского конфликта, при этом поддерживая любые усилия по его мирному урегулирование на основе международного права и уважения государственного суверенитета.

Полагаю, что позиция Индии известна всему миру и находит понимание. Все могут быть уверены, что высшим приоритетом Индии является мир

— заявил Моди, особо отметив, что такой взгляд не очень распространен в США.

Премьер-министр Индии подчеркнул, что Нью-Дели не занимает нейтральную позицию по этому вопросу, как считают большинство западных лидеров. Наоборот, Нью-Дели подчеркнуто придерживается стремления к мирному разрешению украино-российского конфликта при помощи дипломатии и переговоров и будет предпринимать все необходимые усилия для этого.

Говоря об отношениях Индии и Соединенных Штатов, Моди отметил «беспрецедентное доверие» между ним и американским президентом Джо Байденом. Нью-Дели и дальше готов развивать сотрудничество с Вашингтоном в сфере обороны, взаимовыгодной торговли и энергетики.

Глава индийского правительства высказался за необходимость реформирования ООН, что особенно актуально сейчас, в момент геополитических потрясений. По его мнению, в этом международном институте следует предоставить более высокий статус развивающимся странам, в том числе Индии, которая «заслуживает более широкого представительства и роли» в решении международных вопросов.
Использованы фотографии:
Сайт премьер-министра Индии
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15 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 10:09
    +4
    Смотрите индусы ,как бы и вас с Пакистаном англосаксы не стравили ..Англосаксы поиздержались и долгов выши крыши !
    Им нужна мировая заваруха чужими руками !!!!!! Будьте начеку и не повторите ошибок Русских !
    Мы доверились западу в конце 80-х Развалился СССР! Доверились в 90-х чуть кровью не захлебнулись и не развалились окончательно ..Вот сейчас пытаемся все исправить и без крови не получилось ,слишком все запустили ..
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:13
      +3
      и стравят, совершенно в точечку! Ядерный конфликт вдали от США очень нужен США для перетаскивания рынка финансов на себя!
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:23
      +1
      Да их уже по конфликту с Китаем разводят, индусы больше переживают за наше с КНР сближение, чем за войну на Украине. Попробуй в таких условиях создать антиколониальную коалицию.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 10:24
      +1
      Ну тогда давите на коллективный Запад, пусть прекращают снабжать террористическое государство Украину оружием. И будет вам мир
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:11
    +4
    Только что-то Индия не спешит свои ТЕРОЧКИ пограничные миром порешать, постоянно то пострелушки то рукосуйство камнями и палками, то с одним соседо то с другим. А туда же.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:21
      0
      Так это их "палки", важные, не то что наши там озабоченности и денацификации. На фоне происходящего казалось бы имел смысл помириться с Китаем и единым фронтом подвинуть англосаксию на место, нет - ограничиваются абстрактным заявлениями, при этом саммит ШОС сначала перенесли по срокам за встречу 20-ки а потом и вовсе - в видеоформат, очевидно по научению США
  3. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:12
    +4
    "И нашим, и вашим, в сари спляшем! Только деньги давай!" - такой уж менталитет. А размахивать тезисом "мы за мир" - так а кто не за мир? Умирать никто не хочет, вопрос как жить когда тебя пинают и гнобят...хотя для индусов это привычная жизнь....для нас - нет, война до ПОБЕДЫ!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:17
      +1
      Fisherman hi, ну а что вон даже Африка на территории которой воины и вооруженные перевороты без конца и края тоже в миротворцев играют.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:13
    +3
    И мы за Мир, но без фашизма и нацизма!
    1. grem
      grem Сегодня, 10:27
      +2
      Цитата: 75Сергей
      И мы за Мир, но без фашизма и нацизма!

      И колониальной англосакской политики Их нужно наказать за ВСЕ и опустить с небес высокомерия и безнаказанности И это все может сделать только Россия ,такова наша историческая миссия .Не дают нам мирно пожить мужики
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:15
    0
    И одновременно запад и США кратно увеличил закупки продуктов нефтепереработки в Индии - дизель,бензин ,керосин,гудрон поют только джими ,джими ача - ача!
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:16
    +1
    Надо этого приятного дядю спросить, как он относится к фашизму и нацизму Украинскому в частности и что надо с ним делать?
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:23
    0
    Говоря об отношениях Индии и Соединенных Штатов, Моди отметил «беспрецедентное доверие» между ним и американским президентом Джо Байденом. Нью-Дели и дальше готов развивать сотрудничество с Вашингтоном в сфере обороны, взаимовыгодной торговли и энергетики.

    Вот почему у Индии доверие к США, а как СССР распался, так кто бы ни являлся рулевым в России, так всех обманывали наглосаксы ?
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:25
    +2
    "Моди отметил «беспрецедентное доверие» между ним и американским президентом Джо Байденом"
    Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе кто ты. (нар.мудрость)
  9. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 10:31
    +2
    высказался за необходимость реформирования ООН

    Вода камень точит, надо реформировать и перенести здание ООН в Евразию, можно в ту же Индию, ещё лучше в Монголию... Надо выбивать у амерекосов возможность давления на членов ООН при принятии решении..