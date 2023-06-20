Львовский губернатор заявил, что ночью дроны трижды попали по важному объекту во Львове

Нашла своё подтверждение информация о том, что российские ударные дроны в ночное время суток поразили важную цель во Львове.
Одновременно с этим вскрывается ложь украинского командования о том, что из 35 выпущенных Россией дронов 32 были сбиты. Напомним, что именно такое число сбитых дронов было названо командованием воздушных сил ВСУ, а потом выяснилось, что как минимум три дрона ударили по объекту на территории Львова. Получается, что остальные 32 были сбиты по всей Украине, однако ранее сообщалось о взрывах на объектах в Киевской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областях с поражением целей на земле. Чтобы как-то объяснить информационное фиаско ВС ВСУ, теперь украинские медиа заявляют, будто бы 35 дронов выпускались только по Киеву и области. Почему «не считали» другие, непонятно.
Глава Львовской области Козицкий сделал заявление, в котором говорит, что ударные дроны трижды попали по важному объекту критической инфраструктуры. По словам Козицкого, вспыхнул пожар, повреждены перекрытия.
Козицкий:
Обошлось без жертв и пострадавших.
По некоторым данным, в результате удара нанесено поражение объекту, на котором осуществлялся ремонт и восстановление техники ВСУ, в том числе и той, которая ранее была эвакуирована с мест ведения боёв.
Ранее в сети появлялись кадры с дронами «Герань», свободно летящими к Киеву. Это даёт повод говорить о том, что с ПВО даже в крупнейших городах Украины – Киеве и Львове – сейчас далеко не всё в порядке.