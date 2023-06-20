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Львовский губернатор заявил, что ночью дроны трижды попали по важному объекту во Львове

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Львовский губернатор заявил, что ночью дроны трижды попали по важному объекту во Львове

Нашла своё подтверждение информация о том, что российские ударные дроны в ночное время суток поразили важную цель во Львове.


Одновременно с этим вскрывается ложь украинского командования о том, что из 35 выпущенных Россией дронов 32 были сбиты. Напомним, что именно такое число сбитых дронов было названо командованием воздушных сил ВСУ, а потом выяснилось, что как минимум три дрона ударили по объекту на территории Львова. Получается, что остальные 32 были сбиты по всей Украине, однако ранее сообщалось о взрывах на объектах в Киевской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областях с поражением целей на земле. Чтобы как-то объяснить информационное фиаско ВС ВСУ, теперь украинские медиа заявляют, будто бы 35 дронов выпускались только по Киеву и области. Почему «не считали» другие, непонятно.

Глава Львовской области Козицкий сделал заявление, в котором говорит, что ударные дроны трижды попали по важному объекту критической инфраструктуры. По словам Козицкого, вспыхнул пожар, повреждены перекрытия.

Козицкий:

Обошлось без жертв и пострадавших.

По некоторым данным, в результате удара нанесено поражение объекту, на котором осуществлялся ремонт и восстановление техники ВСУ, в том числе и той, которая ранее была эвакуирована с мест ведения боёв.

Ранее в сети появлялись кадры с дронами «Герань», свободно летящими к Киеву. Это даёт повод говорить о том, что с ПВО даже в крупнейших городах Украины – Киеве и Львове – сейчас далеко не всё в порядке.
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15 комментариев
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 10:09
    +9
    Да и в Запорожье крупный склад БК накрыли наши - горело и рвалось долго и мощно...и Днепропетровск, и Хмельницкий, и Киев свою "долю получил". Гори, гори ясно, чтобы всё сгорело!
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:23
      +1
      Почему считают прилеты только по Львову ? Видимо уже не считают правобережную часть Украиной и мысленно смирились с ее потерей smile Буквально на днях полковник СБУ на чистейшем русском на канале УкроТВ говорил к великому неудовольствию ведущей, что надо отдать территории где проживает русскоязычное население как не лояльное бандеровцам.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:11
    +4
    Сегодня ночью "Герани" хорошо попадали не только по Львову, но и еще как минимум по объектам в пяти областях 404 ой , "повитряну тревогу" отменили только в 6:30
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 10:19
      +2
      Львов,почувствуй себя- Донецком. Так им и надо. И каждый день. Чтобы они сидя на толчке- на небо смотрели.
      1. HAM
        HAM Сегодня, 10:39
        0
        Николаич,этого не будет по одной простой причине---российская армия воюет с военными и бандеровцами,а не с мирными....другое дело-взял в руки оружие и тогда ты уже цель.....
  3. _просто
    _просто Сегодня, 10:13
    +1
    Видимо сбивали традиционно банками маринованных огурцов, которые были в распоряжении бывалой бабули - бандеровки...
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:14
    +1
    из 35 выпущенных Россией дронов 32 были сбиты.

    а что так скромно? что не все 36??? belay
  5. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:17
    +1
    Эти бы " герани" в свое время,да по майдану! Не смогли разогнать кучку рагулей,на майдане а теперь,тяжело будет, раздолбать Украину. А рагулье скакавшее на майдане,уже давно в Европе- бомжуют. Это теперь называется-" беженцы".
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:18
    +1
    Почему в сети полно видосиков поражения танков, укрепов, прочих ББМ укров, но нет спутниковых фото поражения объектов Гераньками, Калибрами т.п. Информация не секретная, а как элемент инфовойны очень мощная.
    Вспоминается анекдот, когда 2 наши танкиста пьют пиво у Рейхстага - Да, Вася, а информационную войну мы проиграли.
    А вот укрофашисты публикуют.
    Удар по складу боеприпасов россиян в Херсонской области 18 июня 2023 года
    Спутниковые снимки за месяц и на следующий день после "прилета":


    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:21
      +1
      Румата hi, вопрос интересный, но ответ скорее всего останется висеть в воздухе.
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:30
      0
      Ну... для этого... там нужно было иметь спутники...
      Или спутник.
      Хотя бы.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19
    +2
    А мы всего запустили одну Гераньку тогда ,как она преаратилась в 36?
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:19
    0
    сейчас подумают и скажут что не так поняли, а на самом деле все сбили пвошники
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 10:20
    +3
    из 35 выпущенных Россией дронов 32 были сбиты.
    Намедни прочитал у них, что все Патриоты живы и здоровы и сбили уже 13 (тринадцать!!!) Кинжалов и кучу всего другого. Кстати, шесть Кинжалов в Киеве во время визита африканцев. Деградация всего на этой территории налицо, даже врать более-менее правдоподобно разучились. Судьба режима несомненна - в аналы истории как эталон нежизнеспособности. Даже с поддержкой "всего мира" (тм)
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:40
    +1
    Не каждая русская ракета перелетит Днепр, но 35 дронов до Львова долетели.
    Если это были дроны, то может из Польши? Сбились с курса.