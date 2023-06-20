Под эгидой Москвы будет создана коалиция стран-жертв колонизации с требованием триллионных компенсаций от Запада

Многие страны Азии, Африки и Латинской Америки пострадали от колониальной политики Запада в прошлом. Однако не малый урон был нанесен этим странам и современным колониализмом или неоколониализмом.
Однако такое отношения к менее развитым странам со стороны Запада не должно остаться безнаказанно. Как стало известно, Россия собирается создать коалицию стран-жертв неоколониализма. Вместе все жертвы современной колонизации выставят Западу солидный счет компенсаций в триллионы долларов за их политику угнетения. Об этом сообщает интернет-издание URA.RU со ссылкой на оргкомитет Форума сторонников борьбы с неоколониализмом.
Этот международный форум должен начать работу в октябре этого года в Москве. Издание отмечает, что активно занимается подготовкой форума МИД РФ и партия «Единая Россия».
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что будет сделано всё для того, чтобы собрать «солидную команду» стран-участниц для форума. Министр также отметил, что по итогам форума будет создан «международный механизм» для противостояния неоколониализму.
По словам российского сенатора Андрея Климова, на форуме будут представлены около 70 стран, где проживают примерно 4 миллиарда человек.
На нашем оргкомитете прозвучало предложение: страны, пострадавшие от колониализма и неоколониализма должны предъявить колонизаторам счет
- сказал Климов.
При этом сенатор отметил, что свой счет должна предъявить Западу и Россия, ставшая жертвой неоколониализма в постсоветский период. После развала СССР Запад незаконно получил колоссальные активы либо попросту даром, либо за бесценок.