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Под эгидой Москвы будет создана коалиция стран-жертв колонизации с требованием триллионных компенсаций от Запада

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Под эгидой Москвы будет создана коалиция стран-жертв колонизации с требованием триллионных компенсаций от Запада

Многие страны Азии, Африки и Латинской Америки пострадали от колониальной политики Запада в прошлом. Однако не малый урон был нанесен этим странам и современным колониализмом или неоколониализмом.


Однако такое отношения к менее развитым странам со стороны Запада не должно остаться безнаказанно. Как стало известно, Россия собирается создать коалицию стран-жертв неоколониализма. Вместе все жертвы современной колонизации выставят Западу солидный счет компенсаций в триллионы долларов за их политику угнетения. Об этом сообщает интернет-издание URA.RU со ссылкой на оргкомитет Форума сторонников борьбы с неоколониализмом.

Этот международный форум должен начать работу в октябре этого года в Москве. Издание отмечает, что активно занимается подготовкой форума МИД РФ и партия «Единая Россия».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что будет сделано всё для того, чтобы собрать «солидную команду» стран-участниц для форума. Министр также отметил, что по итогам форума будет создан «международный механизм» для противостояния неоколониализму.

По словам российского сенатора Андрея Климова, на форуме будут представлены около 70 стран, где проживают примерно 4 миллиарда человек.

На нашем оргкомитете прозвучало предложение: страны, пострадавшие от колониализма и неоколониализма должны предъявить колонизаторам счет

- сказал Климов.

При этом сенатор отметил, что свой счет должна предъявить Западу и Россия, ставшая жертвой неоколониализма в постсоветский период. После развала СССР Запад незаконно получил колоссальные активы либо попросту даром, либо за бесценок.
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50 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Венд
      Венд Сегодня, 10:25
      +8
      Цитата: Ропот 55
      Если эта организация будет так же "эффективна" как ОДКБ или ООН то вопрос зачем? Ради галочки, или денег лишних много стало?

      Это будет постоянно головной болью для коллективного запада. Оправдываться придется и увиливать от оплаты. Одними лозунгами о демократии тут не обойдёшься. А ответа и Китай может потребовать
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:27
        -7
        Цитата: Венд
        Цитата: Ропот 55
        Если эта организация будет так же "эффективна" как ОДКБ или ООН то вопрос зачем? Ради галочки, или денег лишних много стало?

        Это будет постоянно головной болью для коллективного запада. Оправдываться придется и увиливать от оплаты. Одними лозунгами о демократии тут не обойдёшься. А ответа и Китай может потребовать

        Не боитесь, что страны Ср.Азии и Закавказья выдвинут претензии уже к Вам? Пусть не сегодня , а лет через 10?
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 10:31
          +11
          Ну пусть посчитают, скорее окажется, что они еще и должными остались.
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 10:32
          +1
          судя по всему евреи перестали учиться?
          если еще СА как то можно притянуть за уши, за исключением казахов и киргизов, то уж закавказье даже вы в качестве адвокатов не притянете
        3. Silver99
          Silver99 Сегодня, 10:34
          +6
          Не боимся, а вот Голаны войдут в этот список и Палестине кое что вам вернуть придется smile. Троебалтам бы не мешало вернуть должок, за который Петр-I их у Швеции выкупил, там с % не хило набежало. Кстати когда "меркавы" будете Украине продавать за краску которой кресты на бортах будут рисовать не забудьте стребовать 30-ть шекелей.
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 10:40
            -3
            Цитата: Silver99
            Не боимся, а вот Голаны войдут в этот список и Палестине кое что вам вернуть придется smile. Троебалтам бы не мешало вернуть должок, за который Петр-I их у Швеции выкупил, там с % не хило набежало. Кстати когда "меркавы" будете Украине продавать за краску которой кресты на бортах будут рисовать не забудьте стребовать 30-ть шекелей.

            Удачи drinks .
        4. Single-n
          Single-n Сегодня, 10:34
          +8
          Тут есть заковыка. Кавказ и ср. Азия входили в состав РИ без разделения на метрополию и колонии. И уж тем более в составе СССР. У местных даже больше прав было чем у "стержневой " нации:(
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 10:42
            0
            Цитата: Single-n
            . Кавказ и ср. Азия входили в состав РИ без разделения на метрополию и колонии.
            там совершенно другое, там просьба (от глав стран) о ПРИНЯТИИ в состав Империи, за исключением СА (коканд, бухара, хива)
        5. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:37
          +3
          Цитата: Арон Заави
          Не боитесь, что страны Ср.Азии и Закавказья выдвинут претензии уже к Вам? Пусть не сегодня , а лет через 10?

          А чего бояться, ведь Российская Империя и СССР строили и создавали на этих землях, а колониализм только высасывал, но ничего не строил. Да и все долги 15-и республик, Россия взяла на себя. А вот к Израилю много вопросов может возникнуть от арабских стран, да и Германия многие десятки лярдов вложила в Израиль. Так что и о себе любимом не забывайте.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 10:54
            0
            Цитата: carpenter
            Да и все долги 15-и республик, Россия взяла на себя.

            Ага. Помню-помню. Депутаты вовсю орали, какие они молодцы, нам все долги вернут! Триллионы! В результате все облажались.
        6. frruc
          frruc Сегодня, 10:37
          +2
          Арон Заави.....Не боитесь, что страны Ср.Азии и Закавказья выдвинут претензии уже к Вам?

          Обоснуйте. Я долго прожил в Закавказье и часто бывал в Казахстане, Узбекистане и хорошо знаю как жили в этих республиках в советское время и после развала Союза.
          Вы еще забыли про Украину, Молдавию, Прибалтику, да и все постсоветские страны. Они тоже "пострадавшие".
          1. Комментарий был удален.
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 10:49
            0
            Цитата: frruc
            Вы еще забыли про Украину, Молдавию, Прибалтику. Они тоже "пострадавшие".

            Я родился в Нарве и хорошо видел каждый день, как жили "пострадавшие" в Нарве и русские в Ивангороде.
        7. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:37
          -1
          Не боитесь, что страны Ср.Азии и Закавказья выдвинут претензии уже к Вам?
          ...ух ты...это каким образом? и кто поимённо ?
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 10:41
            -4
            Цитата: Крымский партизан 1974
            Не боитесь, что страны Ср.Азии и Закавказья выдвинут претензии уже к Вам?
            ...ух ты...это каким образом? и кто поимённо ?

            Ну Грузия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан были колонизированы однозначно.
            1. Наган
              Наган Сегодня, 11:02
              0
              Цитата: Арон Заави
              Ну Грузия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан были колонизированы однозначно.
              Про средних азиатов там спорно, а Грузия попросилась сама, иначе б ее не турки, так персы обасурманили.
            2. carpenter
              carpenter Сегодня, 11:03
              0
              Цитата: Арон Заави
              Ну Грузия, Казахстан, Туркмения и Узбекистан были колонизированы однозначно.

              Грузинский принц Вахушти Багратиони в 1745 г.
              "Жители Тифлиса - это персы-мусульмане в Берде и Сейдабаде, а вне Берда - преимущественно армяне и в малом количестве грузины.."
              Путешественник Жозеф Турнефор (1701 г.)

              "Жителей в Тифлисе приблизительно считается 20.000. Из них 14.000 армян, 3 тысячи мусульман, 2 - грузин и 500 римско-католиков. Церквей греческих (православных) в Тифлисе 5, армянских 7 и мечети – 2."

              В начале 18 века на киргизов-кайсаков обрушились с разных сторон: с запада — Волжские калмыки, с севера — башкиры, а с востока — джунгары, руководимые Галдан Цыреном, наводившие страх и трепет на своих соседей. Тогда через своих посланцев кайсакский хан Абулхаир стал просить покровительства России для Малой орды.
              3 августа 1738 года, когда в г. Оренбурге состоялась встреча действительного Статского Советника Татищева и хана Абулхаира, на которой Абулхаиром была (правда, не первый уже раз...) принесена присяга на верность его и всех родов Малой орды - России, Державнейшей Императрице и Самодержице Всероссийской Анне Иоанновне.

              Вот что было там до прихода РИ, или может еще вас просветить по истории.
              Вы же в советской школе учились, должны хорошо знать историю.
        8. Ilya-spb
          Ilya-spb Сегодня, 10:41
          0
          Байден, дай миллион! Ну дай миллион!

          Грузите апельсины бочками!
        9. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 10:42
          0
          Цитата: Арон Заави
          Не боитесь, что страны Ср.Азии и Закавказья выдвинут претензии уже к Вам? Пусть не сегодня , а лет через 10?

          Нет. У РИ, СССР, РФ никогда не было колоний. Многие присоединялись добровольно, чтобы Россия их защитила. Все жители присоединённых территорий становились равноправными гражданами, а Центр не эксплуатировал территории, а наоборот - давал народам письменность, строил школы, больницы,
          ж/д, ДнепроГЭСы, инвестировал в развитие.
          Это они должны вернуть РФ триллионы.
        10. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 10:43
          +1
          Цитата: Арон Заави
          Не боитесь, что страны Ср.Азии и Закавказья выдвинут претензии уже к Вам? Пусть не сегодня , а лет через 10?


          "Страны средней азии", большинства из которых на карте не было до СССР или имели грустные перспективы стать частью османов, персов или западной колонией... Так уже предъявляют, по своему недомыслию или по инициативе натовских друзей, предъявляют с развала Союза. Вопрос том, кто кому должен на самом деле. Кроме того, если бы не западное вмешательство, мир во многих регионах евразии уже давно бы наступил.
        11. Ильнур
          Ильнур Сегодня, 10:47
          0
          Не боитесь, что страны Ср.Азии и Закавказья выдвинут претензии уже к Вам?

          А разве страны Ср. Азии и Закавказья были колониями?!
          Можете это доказать?!
          Факт присоединения Ср. Азии военным путем не является фактом колонилизации оных.. После присоединения Ср Азия и Закавказья получила больше развития, чем были до... Скажу больше, они после развала СССР получили государственность, которых до СССР у них не было...
        12. Наган
          Наган Сегодня, 10:59
          0
          Цитата: Арон Заави
          Не боитесь, что страны Ср.Азии и Закавказья выдвинут претензии уже к Вам? Пусть не сегодня , а лет через 10?

          Троебалты шпротные уже предъявляли. Пока что они даже дырку от бублика и от мертвого осла уши не получили, и с тем же успехом могут попытаться получить у Пушкина.
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 10:28
        0
        Венд hi, вряд-ли, поступят как Москва с импортными судами и их решениями и весь сказ, а то и любимую игру затеют санкции и напугашки, глядишь и посыплется организация.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:50
          0
          а то и любимую игру затеют санкции и напугашки, глядишь и посыплется организация.
          ...ну ШОС и БРИКС пока в добром здравии, да ещё и пополняются...так что мало ли что у нашего мудрого руководства затеяно.. может и ОДКБ перерасти из межправительственного в Международный
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 10:30
        +1
        Цитата: Венд
        Оправдываться придется и увиливать от оплаты.

        а кто собирается оправдываться и платить?!!!!!
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 10:43
          0
          Потому что никто не будет платить, поэтому уже и стоит предьявить претензии. Чтобы похоронили этот вопрос. А то польша с чего-то взяла что им все должны, остальные лезут куда-то.
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:47
          0
          Цитата: Василенко Владимир
          а кто собирается оправдываться и платить?!!!!!

          Кхе-кхе... Как бы мы например узбекам заплатили. Претензию выдвинули на наш алмазный фонд...
        3. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:58
          0
          а кто собирается оправдываться и платить?!!!!!
          ..коллективная империя лжи
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:38
      0
      ОДКБ это, похоже, брак без обязательств, мотивации сторон, кроме РФ, непонятны. Остальные "члены содружества" под звуки национальных гимнов, лягут под кого угодно. Те же казахи под рассказы о великих чингизидах, громкое "алга казахстан" и тп национализм (преимущественно антирусский) сдали все сырьевые предприятия западным партнерам.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:25
    +6
    а мне нравится эта идея.... не всё же с нас репараций требовать! yes
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:29
      +1
      Mouse hi, ну с нас у них обломиться, Москва уже дала понять что платить не намерянна и они поступят так же.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 10:31
        +2
        ну волну погнать надо! wassat ............................................ не захлебнутся, так обмочатся... lol
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 10:34
        0
        Цитата: Ропот 55
        ну с нас у них обломиться

        Ага, шишки обломятся. Заплатим, да ещё соплю слезливую пустим.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:42
      +1
      Цитата: Mouse
      а мне нравится эта идея.... не всё же с нас репараций требовать!

      Все верно, нужно ихними методами действовать. Тебе в глаз, и ты в глаз, но не по библейской заповеди - "тебя ударили в одну щеку, подставь другую". Больно много мы использовали библейскую заповедь (Мф. 5: 39), даже в СВО, только мы ее исказили на "жест доброй воли".
  3. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 10:26
    +4
    В стиле Остапа Бендера. Не плохо. Бить врага его же оружием.
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:26
    0
    свой счет должна предъявить Западу и Россия, ставшая жертвой неоколониализма в постсоветский период. После развала СССР Запад незаконно получил колоссальные активы либо попросту даром, либо за бесценок.
    все верно, и за спасение в ВОВ.
    И Польша с "У" ПЕРВЫЕ в этом списке. У – натурой, Польша – шкурой.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:27
    +2
    Воот это правильно, хотя нужно было делать уже в прошлом году
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:30
    +1
    При этом сенатор отметил, что свой счет должна предъявить Западу и Россия, ставшая жертвой неоколониализма

    Ну хотя бы можно 300 лярдов попытаться вернуть.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:46
      0
      Цитата: carpenter
      Ну хотя бы можно 300 лярдов попытаться вернуть

      "Русские всегда приходят за своими деньгами" Дайте срок.
  7. Комментарий был удален.
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:35
    0
    Все верно. Почему жизнь только американских черных важна? Что за исключительность? В Африке тоже черные есть!
  9. Single-n
    Single-n Сегодня, 10:36
    0
    Денег ясное дело не получат. Но вот создать оправдание для НЕ ВОЗВРАТА кредитов, или отжима заводика какого:)) почему бы и нет?:)
  10. demon184
    demon184 Сегодня, 10:37
    +1
    Наконец то пошел креатив. Лучший способ защиты это нападение. Хватит уже сидеть в обороне
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:38
    +1
    Отличная идея,пострадавшие страны могут ввести налог на поставляемые товары для бывших владельцев колоний.Хочешь чаю ,например, заплати налог или выращивай его в Англии.Да и брюлик из англицкой короны надо вернуть на историческую родину.Кстати идею подали американцы ,с своими неграми. bully
  12. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:38
    -1
    свой счет должна предъявить Западу и Россия, ставшая жертвой неоколониализма в постсоветский период
    Ставить себя на уровень Гвинеи и Лаоса- очень специфическое рацпредложение belay . Кроме того, подобного рода претензии могут выдвинуть уже к России созданные западом "правительства в изгнании" из беглых сепаратистов российских регионов.
  13. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:39
    +1
    Для цирка сойдет. И потом объединение под вывеской возврата денег не такая уж плохая идея. Предъяв к белым господам скопилось до хрена.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:40
    +1
    Ну по образу и подобию западных междусобойчиков, можно и замутить. Пусть погавкивают, чтоб в тонусе держать. Другое дело что там это часть госполитики и решения междусобойчиков порой политики выполняют успешно. У наших же кишка тонка будет прессовать уважаемых партнеров.
  15. Дес
    Дес Сегодня, 10:45
    +1
    Из анонимной(т.е. без автора) статьи: "При этом сенатор отметил, что свой счет должна предъявить Западу и Россия, ставшая жертвой неоколониализма в постсоветский период. После развала СССР Запад незаконно получил колоссальные активы либо попросту даром, либо за бесценок. " Запад взял то, что ему отдали даром предатели. Так что "предъявление" то должно быть не к "Западу".
  16. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:46
    +1
    При этом сенатор отметил, что свой счет должна предъявить Западу и Россия, ставшая жертвой неоколониализма в постсоветский период. После развала СССР Запад незаконно получил колоссальные активы либо попросту даром, либо за бесценок.

    Ну ребята дают .Надо бы начинать тогда с себя или как то не хорошо будет выглядеть .Еще живы Козоревы,Чубайсы ,ведь именно их руками все было передано Западу. Так подтвердить серьезность намерений ,надо признать их преступниками или как ?
    1. Дес
      Дес Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: APASUS
      Так подтвердить серьезность намерений ,надо признать их преступниками или как ?
      именно.
  17. uralex
    uralex Сегодня, 10:52
    0
    Под эгидой Москвы будет создана коалиция стран-жертв колонизации с требованием триллионных компенсаций от Запада
    Инициатива похвальная, но вот только для того,чтобы заставить Запад исполнять подобные требования, надо для начала сбить с него спесь. А так, в лучшем случае требующие страны получат игнор, а в худшем - третью мировую...
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:56
    0
    Под эгидой Москвы будет создана коалиция стран-жертв колонизации с требованием триллионных компенсаций от Запада
    . Понятно, что бывшим колония есть что предъявить бывшим хозяВам... что из этого получится, вопрос?