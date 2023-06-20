В ЛНР прокомментировали попытки ВСУ нанести удар по флангам российских войск на краснолиманском направлении

В районе населённых пунктов Невское, Макеевка ЛНР, Терны и в Серебрянском лесничестве наблюдаются одни и те же действия украинских военнослужащих. Отвлекая наши подразделения на основных направлениях удара, противник пытается малыми группами зайти во фланги, чтобы отсечь часть войск

Подразделения ВСУ предпринимают попытки нанести удар по флангам российских войск на Краснолиманском направлении малыми группами в надежде прорвать линию обороны. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.– сообщил корреспонденту ТАСС отставной подполковник.Как отметил офицер, применяя данную тактику, противник не ставит перед собой цель продвигаться вперёд, а, напротив, рассчитывает на истощение наших сил на определённых участках с тем, чтобы впоследствии прорвать на них линии обороны.Тем временем глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук также рассказал сегодня в беседе с информагентством об уничтожении опорного пункта украинской армии расчётами российских тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк» на Краснолиманском направлении. По словам Савчука, подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки применили термобарические снаряды. Более того нашими военными были пресечены и попытки ВСУ атаковать российские позиции, что стало возможным благодаря нанесению авиаударов вертолётами Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии. В итоге украинские вооружённые формирования понесли существенные потери как в живой силе, так и в технике.Как сообщил накануне официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате эффективной и слаженной работы авиации и артиллерии вышеупомянутой группировки войск, за сутки было уничтожено более 100 украинских боевиков на данном участке фронта.