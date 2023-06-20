В ЛНР прокомментировали попытки ВСУ нанести удар по флангам российских войск на краснолиманском направлении

Подразделения ВСУ предпринимают попытки нанести удар по флангам российских войск на Краснолиманском направлении малыми группами в надежде прорвать линию обороны. Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В районе населённых пунктов Невское, Макеевка ЛНР, Терны и в Серебрянском лесничестве наблюдаются одни и те же действия украинских военнослужащих. Отвлекая наши подразделения на основных направлениях удара, противник пытается малыми группами зайти во фланги, чтобы отсечь часть войск
– сообщил корреспонденту ТАСС отставной подполковник.
Как отметил офицер, применяя данную тактику, противник не ставит перед собой цель продвигаться вперёд, а, напротив, рассчитывает на истощение наших сил на определённых участках с тем, чтобы впоследствии прорвать на них линии обороны.
Тем временем глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук также рассказал сегодня в беседе с информагентством об уничтожении опорного пункта украинской армии расчётами российских тяжёлых огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк» на Краснолиманском направлении. По словам Савчука, подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки применили термобарические снаряды. Более того нашими военными были пресечены и попытки ВСУ атаковать российские позиции, что стало возможным благодаря нанесению авиаударов вертолётами Ка-52 и Ми-35 при поддержке артиллерии. В итоге украинские вооружённые формирования понесли существенные потери как в живой силе, так и в технике.
Как сообщил накануне официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате эффективной и слаженной работы авиации и артиллерии вышеупомянутой группировки войск, за сутки было уничтожено более 100 украинских боевиков на данном участке фронта.