Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв сообщил о принятом решении воссоздать Пограничные войска

Самое знаменательное событие сегодня - принято решение о воссоздании пограничных войск. Мы об этом говорили, войсковой способ охраны государственной границы крайне актуален. Не знаю нас услышали или нет, но решение принято

Вместо спецвойск, которыми всегда были пограничные части, способных противодействовать целым войсковым группам и хорошо вооруженным организованным бандам, мы получили военизированную структуру весьма ограниченной функциональности, пригодной, скорее, для дозора и присмотра

В России появятся нормальные пограничные войска, решение об их воссоздании уже принято. Об этом сообщил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.В России приняли решение о воссоздании пограничных войск в том виде, в котором они существовали до 2003 года. С большой вероятностью, на данное решение повлияли рейды украинских диверсионных групп на территорию приграничных регионов России, в том числе Белгородской области. Решение это назревало давно, современная Пограничная служба ФСБ с поставленными задачами охраны госграницы явно не справляется.- заявил Гурулев.На данный момент никаких подробностей по данному вопросу нет, официального сообщения от Минобороны тоже не последовало.Напомним, что в России существовала отдельная Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск РФ, подчиняющееся напрямую президенту. В 2003 году в рамках реформы и оптимизации Пограничные войска упразднили, вместо них создали Пограничную службу ФСБ. В итоге, вместо погранвойск появилась погранслужба, т.е. фактически "пограничная милиция" с функциями военизированной охраны, не способная оказывать противодействие хорошо вооруженным группам противника.- заявляли эксперты, комментируя реформу.