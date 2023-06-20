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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв сообщил о принятом решении воссоздать Пограничные войска

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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв сообщил о принятом решении воссоздать Пограничные войска

В России появятся нормальные пограничные войска, решение об их воссоздании уже принято. Об этом сообщил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.


В России приняли решение о воссоздании пограничных войск в том виде, в котором они существовали до 2003 года. С большой вероятностью, на данное решение повлияли рейды украинских диверсионных групп на территорию приграничных регионов России, в том числе Белгородской области. Решение это назревало давно, современная Пограничная служба ФСБ с поставленными задачами охраны госграницы явно не справляется.

Самое знаменательное событие сегодня - принято решение о воссоздании пограничных войск. Мы об этом говорили, войсковой способ охраны государственной границы крайне актуален. Не знаю нас услышали или нет, но решение принято

- заявил Гурулев.

На данный момент никаких подробностей по данному вопросу нет, официального сообщения от Минобороны тоже не последовало.

Напомним, что в России существовала отдельная Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск РФ, подчиняющееся напрямую президенту. В 2003 году в рамках реформы и оптимизации Пограничные войска упразднили, вместо них создали Пограничную службу ФСБ. В итоге, вместо погранвойск появилась погранслужба, т.е. фактически "пограничная милиция" с функциями военизированной охраны, не способная оказывать противодействие хорошо вооруженным группам противника.

Вместо спецвойск, которыми всегда были пограничные части, способных противодействовать целым войсковым группам и хорошо вооруженным организованным бандам, мы получили военизированную структуру весьма ограниченной функциональности, пригодной, скорее, для дозора и присмотра

- заявляли эксперты, комментируя реформу.

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30 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:40
    +5
    Очень запоздалое решение .СВО сразу подразумевала ,что столкновения будут вдоль границ или у наших было какое то другое мнение о наших "партнерах"
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 10:42
      +10
      Лучше поздно, чем никогда.
      .................................................
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:51
        0
        Если так, то какая численность будет ПВ и размещение по всему периметру или на опасных направлениях ?
        1. Чёрный
          Чёрный Сегодня, 10:57
          0
          Всё новое- это забытое старое.Сам служил в полку прикрытия госграницы, но...потом полк передали в МО и тут же "кастрировали"
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:46
      +3
      Тут как говорится осознание хоть поздно но пришло. Это ж надо было так сглупить, что ликвидировать погранвойска в 2003 году am " Построить более 400 городков для погранзастав и погранотрядов, пограничных управлений…. Условия службы и жизни пограничников принципиально изменятся. Казармы останутся в прошлом. На новых заставах построят общежития с проживанием по 2-3, максимум 4 человека в комнате. На каждые две комнаты предусматривается душ и туалет, на каждую - телевизор" эта сердюковщина еще долго аукается.
      1. JD1979
        JD1979 Сегодня, 11:07
        0
        Цитата: Silver99
        На каждые две комнаты предусматривается душ и туалет, на каждую - телевизор" эта сердюковщина еще долго аукается.

        Ну да главное что бы на каждую жопу был свой толчок и телевизор.
        Мне вот больше интересно будут ли у каждого погранотряда свои БПЛА с номальной оптикой и теплаками, ударники и артиллерия в виде НОНы/ВЕНы, и совсем хорошо было бы если была бы парочка чего то в виде Супер Тукано и вертушек.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 10:47
      +2
      Слава тебе господии!!! Слава тебе ВВП! Ну наконецто это "ельцинское" решение отменено будет! И у нас будут нормальные погранвойска, как в СССР!!! Уррра!
    4. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: APASUS
      Очень запоздалое решение
      "Русские долго запрягают"
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 11:03
        0
        пригодной, скорее, для дозора и присмотра
        Вот-вот....Гонять рыбаков, да шмонать по каютам, хуже таможни ! А раньше ОХРАНЯЛИ Границу !
  2. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 10:41
    +3
    А спросить можно с кого-то,за подрыв обороноспособности страны!Они все известны и не кашляют вроде как...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:47
      0
      Так подкашливают, дословно:11 марта 2003 г. Президент России подписал Федеральный закон «О мерах по совершенствованию государственного управления в области безопасности Российской Федерации», согласно которому Федеральная Пограничная служба (ФПС) России с 1 июля 2003 г. упразднена, а её функции переданы ФСБ России. Охрана государственной границы Российской Федерации стала осуществляться пограничными органами и пограничными войсками ФСБ России.
    2. Тополь
      Тополь Сегодня, 10:47
      0
      Спросить-то можно, как говорится: за спрос денег не берут. Только ответа не будет, во всяком случае, пока.
    3. frruc
      frruc Сегодня, 10:57
      -1
      Саша с Уралмаша ....А спросить можно с кого-то,за подрыв обороноспособности страны!

      Эта была "оптимизация" силовых структур. Сократили ПВ, ВС РФ, а увеличили группировку ЧОПов и сторожей. Понятно, что без Верховного Главнокомандующего здесь не обошлось. Может это решение ему подсказали западные партнеры или либералы из числа Мин.Фина и Законодательных Собраний, не знаю.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:42
    +1
    А у нас вообще ,с Украиной охраняемая граница хоть как то была ?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:50
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А у нас вообще ,с Украиной охраняемая граница хоть как то была ?

      Знакомый говорит, что в 90-е пацаном на велосипеде возил через границу контрабандные сигареты. Иногда контрабандистов ловили.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:04
      0
      tralflot1832 .....А у нас вообще ,с Украиной охраняемая граница хоть как то была ?

      Нет. Граница не охранялась, обозначена табличками на местности, чем широко пользовались контрабандисты и др. криминальные элементы.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:44
    +2
    Двадцать лет спустя...
    Хорошо бы, не случилось, как с 72 процентами современного вооружения!
    Тем, кто живёт в приграничье, сколько потерпеть придётся? Годика 3-4?
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:44
    -2
    Не совсем понял. А разве пограничники не для того и существуют, чтобы производить "дозор и присмотр", ну там контрабандистов ловить, дрг мелкие, первыми умереть при нападении врага? Останавливать войсковые соединение это не их задача, хотя геройски стояли в том же 1941 году. Тогда не проще сразу войска держать на границах со всеми танками, сау, рсзо и армейской авиацией?
  6. igaivoro
    igaivoro Сегодня, 10:49
    +4
    Ну, вот и здОрово! Так, глядишь, понемногу, постепенно и возвратится здравый смысл в Россию.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:49
    +2
    Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв сообщил о принятом решении воссоздать Пограничные войска
    . Высказывалось такое мнение, что у границы должен быть один "хозяин", ответственный!!! Со всеми средствами усиления, на всякий пожарный случай.
    Похоже услышали и принимают именно эту точку зрения.
    1. Fangaro
      Fangaro Сегодня, 10:57
      +1
      Все средства усиления...
      Авиация, ПВО, танки, артиллерия от 100 мм, сотни дронов на каждую приграничную административную единицу, средства РЭБ... Что то забыл, наверное.
      И быстрое принятие решений.
      Не получится ПогранМинОбороны небольшого масштаба? Со своим Министерством, финансированием и штатом.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:04
        0
        Что то получится.
        Пограничная стража существовала всегда, но только во взаимодействии с основными ВС страны.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:52
    0
    Послушать Гурулёва - так я не против его как преемника Путина. Сурьёзный мужик и опытный.
  9. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 10:53
    +1
    У нас как обычно сначала разрушаем, а потом снова строим. Вот с китайцами хоть и дружим, но границу там укреплять надо усиленно.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: pexotinec
      границу там укреплять надо усиленно.

      Раньше на китайке были укрепрайоны и конкретные погранвойска !
  10. АИК05
    АИК05 Сегодня, 10:55
    0
    Правильное решение, погранцы только щеголяли корочками ФСБ, забывая про свои прямые обязанности, особенно не рады будут высший офицерский состав погрануправления.
  11. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:00
    0
    Интересно, СССР где-нибудь граничил с Рейхом помимо линии фронта?
    Бред какой-то.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 11:02
    0
    Самое интересное то что во время "дружбы" с западом всё советское активно хаялось.....теперь же,оказывается,что и образование, и медицина ,да и организация в вооружённых силах были гораздо лучше пресловутых "западных стандартов".......понять и исправить свои ошибки необходимо,теперь не оглядываясь на "партнёров".....нужна только воля....
  13. Million
    Million Сегодня, 11:04
    0
    В 2003 году в рамках реформы и оптимизации Пограничные войска упразднили

    Нам бы еще и в других сферах жизни отменить реформы и оптимизацию.
    Народу только лучше от этого станет.
  14. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 11:07
    0
    Наконец пришло осознание того, что надо исправлять допущенную, ранее, глупость.Печально, что пришло оно только после пролитой крови наших сограждан
    Хорошо хоть пришло