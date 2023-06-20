Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв сообщил о принятом решении воссоздать Пограничные войска

В России появятся нормальные пограничные войска, решение об их воссоздании уже принято. Об этом сообщил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
В России приняли решение о воссоздании пограничных войск в том виде, в котором они существовали до 2003 года. С большой вероятностью, на данное решение повлияли рейды украинских диверсионных групп на территорию приграничных регионов России, в том числе Белгородской области. Решение это назревало давно, современная Пограничная служба ФСБ с поставленными задачами охраны госграницы явно не справляется.
Самое знаменательное событие сегодня - принято решение о воссоздании пограничных войск. Мы об этом говорили, войсковой способ охраны государственной границы крайне актуален. Не знаю нас услышали или нет, но решение принято
- заявил Гурулев.
На данный момент никаких подробностей по данному вопросу нет, официального сообщения от Минобороны тоже не последовало.
Напомним, что в России существовала отдельная Федеральная пограничная служба — Главное командование Пограничных войск РФ, подчиняющееся напрямую президенту. В 2003 году в рамках реформы и оптимизации Пограничные войска упразднили, вместо них создали Пограничную службу ФСБ. В итоге, вместо погранвойск появилась погранслужба, т.е. фактически "пограничная милиция" с функциями военизированной охраны, не способная оказывать противодействие хорошо вооруженным группам противника.
Вместо спецвойск, которыми всегда были пограничные части, способных противодействовать целым войсковым группам и хорошо вооруженным организованным бандам, мы получили военизированную структуру весьма ограниченной функциональности, пригодной, скорее, для дозора и присмотра
- заявляли эксперты, комментируя реформу.