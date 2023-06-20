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В Нальчике задержан украинский шпион, собиравший сведения военного характера для СБУ

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В Нальчике задержан украинский шпион, собиравший сведения военного характера для СБУ

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать российских и иностранных граждан, работающих на Украину. Очередного украинского шпиона удалось нейтрализовать сотрудникам ФСБ на территории Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.


Согласно сообщению, операция по задержанию шпиона прошла в Нальчике. Задержанным оказался гражданин Украины, прибывший на территорию России по заданию своих кураторов из СБУ для сбора сведений военного характера. Точно известно, что часть собранных материалов он уже успел передать. Личность и данные шпиона не раскрываются в интересах следствия.

ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции

- заявили в ЦОС.

В нестоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России (шпионаж), санкции данной статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы. Сам украинский шпион находится под арестом, следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Не исключено, что у задержанного имеются подельники, скрывающиеся от спецслужб.

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4 комментария
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:59
    +1
    Эта шпионская зараза расползалась по всей России. Работы у ФСБ немеряно.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:59
    0
    В Нальчике задержан украинский шпион, собиравший сведения военного характера для СБУ
    . Такая работа нескончаема, пока будет существовать первопричина... впрочем, хозяева, работодатели для таких, были есть и будут всегда.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 11:03
    +1
    Эта гадость сползалась в нашу страну еще до СВО. На границе действовал днвиз " украинцы- братский народ". А теперь,пожинаем плоды. Пожизненный срок и открытый процесс.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:04
    -1
    Шпион Украины в Нальчике?
    Выглядел то чубато?
    В любом регионе есть что пошпионить. Но что можно накопать в Нальчике, в Биробиджане, в других НЕ приграничных регионах такого, что реально может быть полезно врагу? В данном случае, Украине.
    Общий сбор информации - да. И потом умные лысые головы с высокими лбами на мощных компьютерах могут оценить потенциал нашей экономики, готовность нашего МО, уязвимость к социальным потрясениям.
    Но вот для Украины то что там можно насобирать? Кроме как на статью в УК.