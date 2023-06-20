В Нальчике задержан украинский шпион, собиравший сведения военного характера для СБУ

ФСБ РФ на территории города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать российских и иностранных граждан, работающих на Украину. Очередного украинского шпиона удалось нейтрализовать сотрудникам ФСБ на территории Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.Согласно сообщению, операция по задержанию шпиона прошла в Нальчике. Задержанным оказался гражданин Украины, прибывший на территорию России по заданию своих кураторов из СБУ для сбора сведений военного характера. Точно известно, что часть собранных материалов он уже успел передать. Личность и данные шпиона не раскрываются в интересах следствия.- заявили в ЦОС.В нестоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса России (шпионаж), санкции данной статьи предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы. Сам украинский шпион находится под арестом, следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Не исключено, что у задержанного имеются подельники, скрывающиеся от спецслужб.