В Ереване с участием Пашиняна идёт заседание комиссии по расследованию обстоятельств войны с Азербайджаном

Здесь, конечно, переломным было падение Шуши. Здесь важно было не только символическое значение города, а стратегическое

Сегодня в столице Армении Ереване началось заседание следственной комиссии Национального Собрания по расследованию обстоятельств последнего военного конфликта с Азербайджаном в 2020 году. На заседании комиссии присутствует и глава правительства Армении Никол Пашинян.Армянский премьер выступил с разъяснениями относительно подписанного им 9 ноября 2020 года заявления. По словам Пашиняна, одной из основных причин вынудивших его пойти на это стало падение города Шуша. Падение этого города ставило под угрозу столицу Нагорного Карабаха Степанакерт и, что особенно важно, привело бы к окружению 25-тысячной армянской группировки, отметил премьер Армении. Примерно такое же объяснение давал Пашинян еще в 2020 году.- сказал глава правительства Армении, объясняя необходимость подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года.Пашинян также добавил, что подписанное 9 ноября заявление было уже пятой попыткой остановить войну.Ответил Пашинян и на обвинения в свой адрес о том, что он мог сохранить за армянами Шушу. По его словам, одним из условий Азербайджана было возвращение в город азербайджанского населения, которое составило бы 90% и город уже сложно было бы назвать армянским. Кроме этого, Пашинян привел еще ряд доводов в оправдание своих действий в ходе войны 2020 года.Напомним, что вторая война в Нагорном Карабахе началась 27 сентября 2020 года и продолжалась 44 дня до 9 ноября, когда президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении огня.Стоит отметить, что с того времени периодически между сторонами возникают перестрелки. Как сообщило Минобороны Армении, очередная перестрелка произошла прошедшей ночью.