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Экс-посол США: чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше модернизируются ВСУ

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Экс-посол США: чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше модернизируются ВСУ

Запад будет поставлять киевскому режиму любое возможное вооружение. И даже вероятный приход к власти в Соединенных Штатах другого президента этого не изменит.


Такое мнение высказал экс-посол США в Российской Федерации Майкл Макфол.

Политик приписывает президенту РФ Владимиру Путину уверенность в том, что время работает на Москву, так как со временем западные страны прекратят поддерживать Украину и помогать ей. И следует лишь дождаться этого момента, который, скорее всего, наступит после ухода Байдена с поста президента США.

Макфол уверен, что у России нет шансов на победу. Ведь чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше модернизируются ВСУ. С течением времени количество и разнообразие западных оружейных поставок Киеву будут только возрастать. Бывший дипломат отмечает, что сейчас украинские военные не располагают истребителями F-16 и танками Abrams, а уже через год эта техника появится на вооружении ВСУ. Он также надеется, что американское руководство все же решится поставить Киеву ракеты дальнего действия ATACMS. Пока что влиятельные круги в США не пришли к единому мнению о том, стоит ли предоставлять Украине такое оружие.

Ранее, накануне первой годовщины со дня начала спецоперации Макфол предлагал как можно скорее отправить Украине все виды вооружения, поставки которых планировались на более поздние сроки, а также ракеты ATACMS. Он назвал свою инициативу «большим взрывом».
Использованы фотографии:
https://michaelmcfaul.com/
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6 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 11:03
    0
    Модернизируются и успешно утилизируются.......
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:03
    0
    очень однобоко, как раз в стиле запада..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:03
    0
    При смене президентов в США, с 1991 г их международная политика не меняется.Это надо ломать.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:04
    0
    чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше модернизируются ВСУ

    тем больше обогащаются штаты и решают за краинский счет свои проблемы.....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    0
    чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше модернизируются ВСУ
    Старые песни о главном - ВСУ обязаны победить. Выдавать желаемое за действительное стало неотъемлемым правом западных русофобов не дружащих с головой. Правильнее будет - чем дольше длится конфликт тем больше могилизируется (утилизируется) ВСУ.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:11
    0
    Пепелац улетел на планету нимруд.
    Западу нужен 100 300 тыс ч из бывш ухрии.
    Для иностранных лнгионов.
    И сдать б усср россии.
    Враги станкм навечно.
    Вывезти новых врангелевцев в свои лагеря.
    Против вагнера.
    Ухрию все равно поткряют.
    А остал ной мир - новые подготовленные преторианцы. Для всех видов запада оружия знакомы и стандарты нато. Не работать, только воевать
    Без родины.