Экс-посол США: чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше модернизируются ВСУ

Запад будет поставлять киевскому режиму любое возможное вооружение. И даже вероятный приход к власти в Соединенных Штатах другого президента этого не изменит.
Такое мнение высказал экс-посол США в Российской Федерации Майкл Макфол.
Политик приписывает президенту РФ Владимиру Путину уверенность в том, что время работает на Москву, так как со временем западные страны прекратят поддерживать Украину и помогать ей. И следует лишь дождаться этого момента, который, скорее всего, наступит после ухода Байдена с поста президента США.
Макфол уверен, что у России нет шансов на победу. Ведь чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше модернизируются ВСУ. С течением времени количество и разнообразие западных оружейных поставок Киеву будут только возрастать. Бывший дипломат отмечает, что сейчас украинские военные не располагают истребителями F-16 и танками Abrams, а уже через год эта техника появится на вооружении ВСУ. Он также надеется, что американское руководство все же решится поставить Киеву ракеты дальнего действия ATACMS. Пока что влиятельные круги в США не пришли к единому мнению о том, стоит ли предоставлять Украине такое оружие.
Ранее, накануне первой годовщины со дня начала спецоперации Макфол предлагал как можно скорее отправить Украине все виды вооружения, поставки которых планировались на более поздние сроки, а также ракеты ATACMS. Он назвал свою инициативу «большим взрывом».