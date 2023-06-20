На всех участках Ореховского направления Запорожского фронта ВС РФ вернули контроль над ранее утраченными позициями

Киевские пропагандисты как могут стараются оправдаться в глазах собственного населения, армии, а главное, западных союзников за отсутствие реальных успехов в ходе продолжающегося третью неделю «контрнаступления» ВСУ. Глава СНБО Украины Данилов убеждает, что все идет по плану. Замминистра обороны Анна Маляр, ранее скрупулезно подсчитывающая метры «отвоеванной» территории, теперь призывает не сообщать о взятии тех или иных населенных пунктов.Между тем, судя по сообщениям с мест, дела на фронте у ВСУ идут, мягко говоря, не очень. Прорвать даже первую линию нашей обороны украинской армии не удается, а взятые ценой огромных потерь деревушки и некоторые участки российских позиций в результате контрдействий возвращаются под контроль ВС РФ.Запорожское направление остается одним из основных, где ВСУ не оставляют попыток найти слабину в нашей обороне. Украинские подразделения вновь наступали в районе села Работино, успеха не имели. Наши после артподготовки вернули под контроль село Пятихатки. Сообщается, что на всех участках Ореховского направления, где ранее украинским формированиям удалось продвинуться вперед, противник в результате контрнаступления ВС РФ отброшен на исходные позиции. Российские военкоры советуют г-же Маляр минусовать «пройденные метры».В районе Пятихатки штурмовые группы 5-го батальона 128-й ОГШБр ВСУ несколько раз за последние дни шли в атаку, попадая под огонь ТОС-1 понесли значительные потери, лишились контроля над господствующей высотой к западу от села. Сейчас данная высота под контролем наших войск.В настоящий момент на линии Работино-Вербовое противник проводит перегруппировку, в район села Новоданиловка к северо-западу от Работино ВСУ перебросили и готовят к вводу в бой подразделения 71-й егерской бригады и 33-й отдельной механизированной бригады. Данные части должны ротировать изрядно потрепанную 47-ю ОМБр.На угледарском участке ВСУ продолжали штурмовые действия в районе Приютного и Ровнополя, все атаки отбиты. Под обстрелами позиции ВСУ в Каменском, Лобковом, Орехове, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Гуляйпольском, Гуляйполе, Затишье и Малиновке.Украинским военным удалось продвинуться к Клещеевке к югу от Артемовска, сейчас от села их отделяет не более полутора километра. После атаки со стороны Орехово-Васильевки ВСУ сумели занять несколько господствующих высот и приблизиться к участку трассы М-03. По наступающим отрядам активно работает наша артиллерия. Удары по украинским подразделениям нанесены в Белой Горе, Константиновке, Ивановском, Часовом Яре, Калиновке, Богдановке, Новомаркове, Орехово-Васильевке, Приволье, Васюковке, Роздоловке, Спорном и Верхнекаменском.Нашим штурмовикам удалось продвинуться в направлении Купянска на два километра, вплотную приблизившись к окраинам города. Идет сильный бой, противник отступает. Ранее сообщалось, что украинские военные, гражданская администрация усиленно готовят город к обороне. При этом эвакуация не объявляется, что в традициях ВСУ означает использование мирных жителей в качестве живого щита.