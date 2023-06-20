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В Генштабе ВСУ объяснили ночной удар российских беспилотников по Львову недостаточным количеством систем ПВО

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В Генштабе ВСУ объяснили ночной удар российских беспилотников по Львову недостаточным количеством систем ПВО

Российские дроны-камикадзе сумели долететь до западных регионов Украины из-за нехватки средств противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.


В Генштабе попытались оправдаться за удар российских дронов по Львову, в результате которого не слабо прилетело по какому-то очень важному объекту. Видимо, ущерб от попадания российских дронов действительно большой, раз военным пришлось объясняться, ведь ранее они бодро рапортовали об уничтожении 32 беспилотников из 35. Сколько правду не скрывай, а она все равно наружу вылезет.

По словам спикера Воздушных сил, у ВСУ просто не хватило зенитных комплексов для прикрытия Львова, поскольку они размещены в других, более важных местах. А из стрелкового оружия "Герани" почему-то не сбиваются. Да и имеющиеся на вооружении истребители советского производства тоже не подходят для "эффективной охоты" на беспилотники. К тому же, российские дроны используют складки местности и русла рек, чтобы преодолеть наиболее опасные участки.

Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее необходимо (...). Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком, как это сделало государство Израиль

- добавил Игнат.

Представитель Генштаба заявил, что русские специально запускают беспилотники в ночное время, чтобы затруднить работу мобильных групп ПВО, вооруженных зенитными пулеметами. В результате этого приходится использовать зенитные ракеты для перехвата, а они очень дорогие и их мало.
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22 комментария
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  1. grem
    grem Сегодня, 11:38
    +14
    Ну вот и до Львова дело дошло ,а то там живут сало жрут польское и памятники валят ..Пора по бомбоубежищам прятаться ,как Донбасс 9 лет !!! Как порошенко-вальцман заявил населению Донбасса про то кто они ?
    Вот теперь западнецы хуторяне и до вас начинает постоянно долетать и это только начало ..Материтесь под обстрелами наверное по русски ? Будете скоро санитарной зоной ..Сами этого добивались получите и распишитесь !
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:54
      +4
      Инфраструктуру Западной Украины нужно было начать уничтожать ещё год назад, когда судьба подписания мирного договора между Россией и Украиной накрылась медным тазом.
      Нынешние наши действия правильные и полезные и этот процесс стоит продолжить в больших объёмах.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 11:58
        +1
        Цитата: кредо
        Инфраструктуру Западной Украины нужно было начать уничтожать ещё год назад, когда судьба подписания мирного договора между Россией и Украиной накрылась медным тазом.
        Нынешние наши действия правильные и полезные и этот процесс стоит продолжить в больших объёмах.

        Война будет идти долго. По крайней мере до 2025 года. Так что ещё есть время разнести в щепки всю Западэнщину и отправить всех свидомых к Бандере. am
        1. grem
          grem Сегодня, 12:27
          0
          Цитата: Бородач
          Война будет идти долго. По крайней мере до 2025 года. Так что ещё есть время разнести в щепки всю Западэнщину и отправить всех свидомых к Бандере

          Ну такого фронта не будет конечно уже в этом году ,но по схронам ловить будем еще очень долго ..После 45 -го еще лет пять вылавлвали и мочили ..А ейчас еще сложнее будет ! Но западненцев нужно кошмарить днем и ночью ..Оттуда зараза вся пошла ! Их автобусами в Киев свозили помнится и чайком хитрым подпаивали ..Как раз осень -зима в польше работы нет .А тут халява клятых резать и за это еще кормят и доллары платят Это прям мечта ,Главное орать Слава нации !!!
          Вот только в итоге все эти нацики западненцы отсиживаются в гейропе на пособиях не хилых (опять халява) А воюют за них другие ,кто не скакал особо на майдане и т.д.
          Англосаксы прям в эйфории ПОЛУЧИЛОСЬ стравить !!!
          Да получилось ,теперь вот долго исправлять ошибки Русскому миру придется и кроваво ! А что делать уже поздно что то объяснять ..Души детей нужно спасать ! Вот главная задача теперь .
          1. кредо
            кредо Сегодня, 12:36
            0
            Цитата: grem
            Ну такого фронта не будет конечно уже в этом году ,но по схронам ловить будем еще очень долго ..После 45 -го еще лет пять вылавлвали и мочили ..

            Уточнение.
            Прибалтийских нацистов и украинских бандеровцев, включая тех кто окопался в лесах Белоруссии, давили и ловили до 1954-55 годов.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 11:39
    +3
    ....чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком

    украина и так "под колпаком" коллективного запада, чего они еще хотят.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 12:04
      0
      Они хотят, как в Израмле. Видимо, жить.
  3. kosmozoo
    kosmozoo Сегодня, 11:42
    +1
    И это правильная тактика - работа дронов по разным направлениям в стратегической глубине. Тем самым размазывая бандероПВО.
  4. air wolf
    air wolf Сегодня, 11:43
    +1
    Как приятно, что приходит понимание бандеровцев, что Шахид мопеды - это реальное оружие и его у России много, и это радует, его еще можно модернизировать, редуктор на двс поставить и новый пропеллер, можно БЧ до 100 кг довести, на 500 км хорошо будет, а БЧ 50 кг можно на 5 км высоту загнать, там ПЗРК и ЗСУ не достанутam
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:46
    0
    Представитель Генштаба заявил, что русские специально запускают беспилотники в ночное время,
    . А что не так то? Бандерлоги специально обстреливают мирных граждан тогда, когда могут приченить максимальный ущерб....
    Баш на баш.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:47
    +1
    Удары по львову доставляют особенно. А у бандеровцев очередной хороший повод поклянчить системы ПВО.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 11:51
      +1
      так и прослеживается лейб-мотив.... дайте!!! yes
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 12:08
        +1
        лейБ-мотив
        Оговорка по Фрейду? hi
        лейтмотив
        1. Mouse
          Mouse Сегодня, 12:14
          0
          hi так толерантнее wassat ......................................
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:47
    +4
    Раз Игнат оправдывается ,что то серьёзное мы разнесли.Только вчера он гоголем ходил.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:06
      +2
      Тех.персонал с германии да ляхии, которые занимались обслуживанием, ремонтом и восстановлением западной техники, накрыли по всей видимости. bully
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:09
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Только вчера он гоголем ходил.

      вчера гоголем, сегодня бобылем.....
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:00
    +2
    Российские дроны-камикадзе сумели долететь до западных регионов Украины из-за нехватки средств противовоздушной обороны.
    Киев конечно важнее кто же спорит. А куда делась предвоенная система ПВО Украины или в ее задачи тоже не входило прикрытие западных областей? А предвоенная накрылась медным тазом и сейчас не хватает даже иностранных средств ПВО. А тут еще русское коварство - БПЛА ночью и их визуально не видно для пулеметчиков, которые зорко вглядываются в тревожное львовское небо. То, что тратите дорогие ракеты на дешевые беспилотники тоже прекрасно. Ваши скоро закончатся, а западных не хватит, как и комплексов.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 12:10
    0
    Вот когда Украина будет размером с Израиль,вот тогда можно и поговорить о полном покрытии территории системами пво.......
  10. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 12:15
    +1
    ЗЕля же вякал все Пэтриоты живы и здоровы.
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:21
    0
    "целью ночного ракетного удара России по Запорожью стало популярное место отдыха" заявил Юрий Малашко (Запорожская ОВА ) , о том , кто там популярно отдыхал на период ракетного удара , он не заявил.
  12. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:28
    0
    Судя по изменению трамвайных маршрутов № 3,4,9 во Львове утренние прилеты Гераней пришлись по комплексу зданий СБУ.