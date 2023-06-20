В Генштабе ВСУ объяснили ночной удар российских беспилотников по Львову недостаточным количеством систем ПВО

Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее необходимо (...). Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком, как это сделало государство Израиль

Российские дроны -камикадзе сумели долететь до западных регионов Украины из-за нехватки средств противовоздушной обороны. С таким заявлением выступил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.В Генштабе попытались оправдаться за удар российских дронов по Львову, в результате которого не слабо прилетело по какому-то очень важному объекту. Видимо, ущерб от попадания российских дронов действительно большой, раз военным пришлось объясняться, ведь ранее они бодро рапортовали об уничтожении 32 беспилотников из 35. Сколько правду не скрывай, а она все равно наружу вылезет.По словам спикера Воздушных сил, у ВСУ просто не хватило зенитных комплексов для прикрытия Львова, поскольку они размещены в других, более важных местах. А из стрелкового оружия "Герани" почему-то не сбиваются. Да и имеющиеся на вооружении истребители советского производства тоже не подходят для "эффективной охоты" на беспилотники. К тому же, российские дроны используют складки местности и русла рек, чтобы преодолеть наиболее опасные участки.- добавил Игнат.Представитель Генштаба заявил, что русские специально запускают беспилотники в ночное время, чтобы затруднить работу мобильных групп ПВО, вооруженных зенитными пулеметами. В результате этого приходится использовать зенитные ракеты для перехвата, а они очень дорогие и их мало.