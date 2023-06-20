Директор СВР: Войска РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ

Прошло уже больше чем полмесяца с того момента как украинские войска начали свое контрнаступление, которым ранее в Киеве грозились снести российские позиции и занять Крым. Однако время идет, и очевидно, что ВС России достаточно эффективно сдерживают наступательный пыл противника.
А по словам главы российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, российские силы сдерживают контрнаступление не ВСУ, а фактически группировки блока НАТО, который использует украинских военных как живую силу. Об этом Нарышкин сказал, выступая на общем собрании Российского исторического общества, председателем которого он является.
Ранее глава СВР отметил, что, несмотря на значительную западную поддержку, даже военные аналитики из натовских стран заявляют об обреченности этого контрнаступления ВСУ.
Анонсировавшееся еще с зимы контрнаступление украинских войск началось 4 июня. Основным направлением этого наступления стало Запорожское. В наступлении участвуют военнослужащие, подготовленные специалистами НАТО и идущие в бой на западной технике. Операция основана на натовских разведданных и разработана при непосредственном участии натовских инструкторов. Однако уже в первые дни противник понес значительные потери, включая потери и в передовой западной технике, например, в танках «Леопард».
В Кремле уже не раз подчеркивали, что против РФ на Украине воюет весь коллективный Запад.