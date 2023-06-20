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Директор СВР: Войска РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ

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Директор СВР: Войска РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ

Прошло уже больше чем полмесяца с того момента как украинские войска начали свое контрнаступление, которым ранее в Киеве грозились снести российские позиции и занять Крым. Однако время идет, и очевидно, что ВС России достаточно эффективно сдерживают наступательный пыл противника.


А по словам главы российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, российские силы сдерживают контрнаступление не ВСУ, а фактически группировки блока НАТО, который использует украинских военных как живую силу. Об этом Нарышкин сказал, выступая на общем собрании Российского исторического общества, председателем которого он является.

Ранее глава СВР отметил, что, несмотря на значительную западную поддержку, даже военные аналитики из натовских стран заявляют об обреченности этого контрнаступления ВСУ.

Анонсировавшееся еще с зимы контрнаступление украинских войск началось 4 июня. Основным направлением этого наступления стало Запорожское. В наступлении участвуют военнослужащие, подготовленные специалистами НАТО и идущие в бой на западной технике. Операция основана на натовских разведданных и разработана при непосредственном участии натовских инструкторов. Однако уже в первые дни противник понес значительные потери, включая потери и в передовой западной технике, например, в танках «Леопард».

В Кремле уже не раз подчеркивали, что против РФ на Украине воюет весь коллективный Запад.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Российского исторического общества
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:27
      +2
      Не ну так сразу санитаров не надо. Всё таки ната обслуживает Украину разведданными, частично управляет войсками, но конечно ещё далеко от полных возможностей наты. Да и нет ещё примера действий этого военного блока против более менее равного противника. Может они тоже будут как всушники всё делать? Кто знает.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:38
        0
        Янки, когда то, умело, смело воевали, немцы, тоже были бойцами не их худших, пожалуй ещё фины, когда-то, воевали серьёзно.... вопрос в том, какими они стали сейчас???
        Всё равно все упирается в одно обстоятельство, уровня АРМАГИДЕЦ!!! Ладно, янки могут попытаться от идёт я там, за океяном, а гейропейцам как быть, когда/если армагидец на них падёт???
      2. кредо
        кредо Сегодня, 13:02
        0
        То что мы ведёт на Украине боевые действия, о посредственно, с блоком НАТО не говорил разве что ленивый, посему для англосаксов встаёт вопрос - "Как превратить войну на Украине из войны между Россией и Украиной в фактическую войну между Россией и НАТО и при этом не применять 5-ю поправку устав блока?".

        Очень просто - создавать из военных блока НАТО бригады и армии и отправлять их на Украину под видом добровольцев.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:27
    +3
    НАТО ссыкотно напрямую посылать свои войска против нас имея многократное преимущество,но тут подвернулись " хряки" мы готовы ,я воль ,вы только вооружайте,дёньгов подкидывайте и руководите.Но деньги вперёд,вечером деньги наступ утром.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:50
      +2
      Цитата: tralflot1832
      НАТО ссыкотно напрямую посылать свои войска против нас имея многократное преимущество,но тут подвернулись " хряки"

      Долго они искали "хряков" по всему миру. Афганцы, иракцы, сирийцы, ливийцы и даже албынцы, но никто не подошёл под ихх размер, а тут как "на блюдечке с золотой каёмочкой" явление Христа народу, из чеей повылезали "селюки" в вышиванках и и красных шароварах и сразу - Ммы готовы !" только примите на своё содержание в Евросоюз. а за войной с рунёй не постоим.
      .... что делает из человека, кастрюля на голове ...
      Аминь.
  3. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 12:29
    0
    В Кремле уже не раз подчеркивали, что против нее на Украине воюет весь коллективный Запад

    Если подчеркивали это, то почему не принимаются, соответствующее этому обстоятельству решения?!
    Коллективный запад - это НАТО, значит воюет НАТО , то тогда уже не стоит бояться, опасаться их 5-й статьи, войны с коллективным западом...
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:30
    0
    В Кремле уже не раз подчеркивали, что против РФ на Украине воюет весь коллективный Запад.
    recourse Да, но вполсилы... Где денежкой, где ружьишко подбросит, но всей волчий стаей не кидаются, опасаются последствий, да и у Главнюков главный соперник Китай. request
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:32
    0
    Директор СВР: Войска РФ сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не ВСУ
    . Нюанс про коллективный запад... вот давайте спросим у себя сами, а могли б войска именно натовских стран, в ТАКОЙ ситуации воевать, пытаются переть вперёд, ложится костьми в полях и городах???
  6. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 12:33
    +1
    пара Посейдонов в схроны по Темзе к Тауэру и базе Клайд по 50 Мегатонн
    в 1 секунду с зоной отчуждения в Лондоне отрежем США от НАТО
    а НАТО без Англии и США - это автоматом выход Франции
    а остальные шавки просто сдадутся как в 45-м
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:56
    0
    НАТО конечно воюет на Украине руками украинцев не задействуя пока все свои возможности. Поляки - члены этого блока уже без стеснения используют подразделения своей армии под видом "добровольцев", технику поставляют все страны НАТО, разведданные, военные советники и инструкторы, расчеты отдельных ЗРК это все НАТО. Единственно от чего пока воздерживаются, так это от легального ввода на территорию Украины своих регулярных войск и использование своей авиации. А кто-то сегодня может дать гарантию, что это вдруг не произойдет? Посмотрим с каких аэродромов будут действовать пресловутые F-16, кто их будет обслуживать, а возможно и пилотировать.
  8. Demon
    Demon Сегодня, 13:13
    0
    Откуда вдруг взялось
    контрнаступление группировки НАТО
    , если мы на группировку НАТО еще ни разу не наступали. Максимум разведка боем да еще и чужими руками, а по сути натурные испытания модели потенциального наступления сил НАТО. Сейчас на основе полученного опыта отработают учения Air Defender 23. А потом как знать, может и пшеков в мясорубку отправят.