Пресс-секретарь ВС ВСУ: Прилёт российских БПЛА во Львове произошёл из-за недостаточного числа средств ПВО

Сегодня наши системы ПВО сосредоточены, прежде всего, на прикрытии крупных городов, объектов инфраструктуры, объектов атомной энергетики и линии фронта. У нас действительно наблюдается нехватка этих средств, для того, чтобы обеспечить надёжную защиту такого государства как Украина так, как это сделал, например, Израиль

Этой ночью российские беспилотники долетели до Львова. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это стало возможным из-за недостаточного количества средств ПВО.– заявил он в эфире украинского телемарафона.Как отметил спикер украинских Воздушных сил, мобильным огневым группам со стрелковым оружием довольно трудно сбить «Герани», уточнив при этом, что они способны летать вдоль русла рек, используя различные маршруты. Авиация советской разработки так же, по его словам, не предназначена для эффективного уничтожения этих дронов В то же время, как утверждает Игнат, силы украинских ПВО якобы сбили 32 из 35 таких дронов-камикадзе.Кстати говоря, во Львове был повреждён объект критической инфраструктуры, о чём сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своём канале в Telegram. По его словам, обошлось без пострадавших.Напомним, что взрывы минувшей ночью также прогремели в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях, а также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье.