Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресс-секретарь ВС ВСУ: Прилёт российских БПЛА во Львове произошёл из-за недостаточного числа средств ПВО

12
Пресс-секретарь ВС ВСУ: Прилёт российских БПЛА во Львове произошёл из-за недостаточного числа средств ПВО

Этой ночью российские беспилотники долетели до Львова. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это стало возможным из-за недостаточного количества средств ПВО.


Сегодня наши системы ПВО сосредоточены, прежде всего, на прикрытии крупных городов, объектов инфраструктуры, объектов атомной энергетики и линии фронта. У нас действительно наблюдается нехватка этих средств, для того, чтобы обеспечить надёжную защиту такого государства как Украина так, как это сделал, например, Израиль

– заявил он в эфире украинского телемарафона.

Как отметил спикер украинских Воздушных сил, мобильным огневым группам со стрелковым оружием довольно трудно сбить «Герани», уточнив при этом, что они способны летать вдоль русла рек, используя различные маршруты. Авиация советской разработки так же, по его словам, не предназначена для эффективного уничтожения этих дронов.

В то же время, как утверждает Игнат, силы украинских ПВО якобы сбили 32 из 35 таких дронов-камикадзе.

Кстати говоря, во Львове был повреждён объект критической инфраструктуры, о чём сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своём канале в Telegram. По его словам, обошлось без пострадавших.

Напомним, что взрывы минувшей ночью также прогремели в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской областях, а также в подконтрольном киевскому режиму Запорожье.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 12:42
    0
    Хватит скулить,из рогаток,из рогаток сбивай..
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 12:46
      +3
      Цитата: Станислав Быков
      Хватит скулить,из рогаток,из рогаток сбивай..

      Наверное банки с помидорами закончились. Они мастаки соленьями герани сбивать. wink
      1. Пауль Зиберт
        Пауль Зиберт Сегодня, 12:57
        +1
        Это из серии - отчего начинается ветер?
        От того, что деревья начинают махать ветвями!
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:08
      0
      Цитата: Станислав Быков
      Хватит скулить,из рогаток,из рогаток сбивай..

      Так писали про дрон и бабу с банкой огурцов.
      Простое решение, посадить в каждм окне по бабе с банками гурцов, ни один дрон не пролетит, да и "Калибы" можно сбивать, ведь такое оно, украинкое ПВО.

      Ну не я из них помешище делаю, это они пишут и делают посмешищем себя..
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:44
    +1
    Раз пошла такая пьянка ,даже интересно куда три Герани притарахтели в Львов ,в одно место.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:48
    +2
    Сообщают, что в ходе ночного налета на Львов было поражено здание СБУ.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:49
    +1
    Голограммы были. Никто не летел.
    Сами себя взорвпли.
    Деньги отмывают.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 13:07
      0
      Цитата: антивирус
      Голограммы были. Никто не летел. Сами себя взорвали.

      Возможно опять кондиционеры...
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 12:58
    0
    У нас действительно наблюдается нехватка средств ПВО, для того, чтобы обеспечить надёжную защиту такого государства как Украина так, как это сделал, например, Израиль

    Как Израиль не получится. Грошей не хватит. sad
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:04
    0
    Как отметил спикер украинских Воздушных сил, мобильным огневым группам со стрелковым оружием довольно трудно сбить «Герани»,........ Авиация советской разработки так же, по его словам, не предназначена для эффективного уничтожения этих дронов.

    1. Наконец признался, что с пулемётом гоняться за Геранями пустое занятие.
    2. Авиация чьей разработки предназначена для эффективного уничтожения Гераней и вообще дронов? Может киевской разработки?
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:06
    0
    Еще один :" дайте! Мало дали", " нам все должны", Неистребимое украинское " мало"()
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:06
    +1
    Повторяетесь, в 11.32 (мск), т.е. час назад была статья на эту тему и высказывания Игната. Правда добавили озвученную им цифру "сбитых" БПЛА.