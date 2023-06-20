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Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов назвал примерные сроки окончания украинского контрнаступления

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Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов назвал примерные сроки окончания украинского контрнаступления

Начавшееся две недели назад контрнаступление ВСУ не продлится долго, учитывая сложившуюся ситуацию на фронте. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.


Российский генерал, выступая в эфире "Соловьев Live" предположил, что наступление украинской армии продлится еще недели три, после чего к активным действиям перейдут уже российские войска. По словам Картаполова, пока наступательная операция ВСУ идет по сценарию, который наши и предполагали.

Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям

- заявил генерал.

О том, что российские войска после отражения контрнаступления сами перейдут в наступление, заявил и командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса Апти Алаудинов, но он отвел на наступательную операцию Киева до полутора месяцев, учитывая, что основные резервы в бой ВСУ еще не вводили. По мнению генерала, наши "пойдут на Киев".

Упоминал о дальнейшем наступлении российских войск и российский президент на встрече с военкорами. По его словам, российское Минобороны разработало несколько планов, которые будут реализовываться в зависимости от сложившейся ситуации. При этом Путин не исключил, что войска будут брать Киев, но для этого понадобится больше сил, чем имеем сейчас.

В Киеве продолжают утверждать, что контрнаступление идет так, как и надо, все по плану. Отсутствие побед в Генштабе объясняют новой обороной российской армии. В то же время не исключается, что уже в ближайшие дни в командование ВСУ бросит в бой второй эшелон бригад наступления.
Использованы фотографии:
https://t.me/pravda_oborona
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12 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:15
    +4
    Глава комитета Госдумы по ̶б̶о̶л̶т̶о̶л̶о̶г̶и̶и̶ обороне Картаполов назвал примерные сроки окончания украинского контрнаступления
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:22
      +1
      Честно говоря, военно-политическая карьера и послужной список данного деятеля впечатляет.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:24
        -3
        Честно говоря, военно-политическая карьера и послужной список данного деятеля впечатляет.
        Что именно?
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 12:32
          0
          Что именно?


          Просто очередной паркетный генерал.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:39
        0
        "По словам Картаполова, пока наступательная операция ВСУ идет по сценарию, который наши и предполагали."
        ******************************************************************************************
        И название сему российскому сценарию, - "Стратегическая утилизация ВСУ!...
      3. кредо
        кредо Сегодня, 12:49
        +1
        Тут некоторые оскорбительно и уничижительно высказываются по поводу умственных способностей генерала Картополова при том, что ничего секретного и тайного он не сказал и конкретные сроки не обозначил.
        Наука ведения войны предполагает умение вводить врага в заблуждение. Пусть теперь наши враги ищут скрытый смысл в словах российского генерала. yes
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:23
      +3
      Начавшееся две недели назад контрнаступление ВСУ не продлится долго, учитывая сложившуюся ситуацию на фронте. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

      Как можно говорить о сроках завершения наступления когда и наши военные и всуки заявляют что ещё не брошены в бой основные силы а их ещё не мало. Враг не смотрит на свои потери при наступлении но ведь и мы находясь в обороне тоже несём потери и в технике и в живой силе. И пусть как говорит наш главком что они потери 10:1 в нашу пользу но у них установка до последнего как-ла .
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:27
        0
        Как можно говорить о сроках завершения наступления
        Ну это не мешки ворочить и уж тем более не оборону держать.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:18
    +3
    Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям
    - заявил генерал.
    recourseИнтересно, а при обломе, шляпу съест? Да, паркетчики очень много думают, вот только чем? Создание территориальных добровольных сил, для борьбы с ДРГ, которые врываются ротными группами на БТР, его идея. Вот только давать ли им оружие или только саперные лопатки, так и не решено было на тот момент.
    Апти Алаудинов, отвел на наступательную операцию Киева до полутора месяцев, учитывая, что основные резервы в бой ВСУ еще не вводили.
    Товарищ в адеквате, воевал....
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:19
    +3
    В Киеве продолжают утверждать, что контрнаступление идет так, как и надо, все по плану.
     Замечательно, у них, всё по плану,у нас всё по плану."Параллельные прямые не пересекаются.Сколько бы их мы не продолжали?"(с) laughing
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:21
      -2
      Замечательно, у них, всё по плану
      У некоторых из них уже полтора года с опережением графика. laughing
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:47
    0
    не исключается, что уже в ближайшие дни в командование ВСУ бросит в бой второй эшелон бригад наступления.
    А это означает, что при успехах сегодняшней обороны и с уничтожением противника такими же темпами, через пару недель ВСУ придется вводить в бой то, что осталось.
    Картаполов, кстати, адекватный генерал-полковник (в отставке) с большим послужным списком, некоторое время командовал российской группировкой в Сирии. При нем была повторно взята Пальмира. Поэтому наверное не стоит про "болтологию и паркетного генерала".