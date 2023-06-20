Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов назвал примерные сроки окончания украинского контрнаступления

Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям

Начавшееся две недели назад контрнаступление ВСУ не продлится долго, учитывая сложившуюся ситуацию на фронте. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.Российский генерал, выступая в эфире "Соловьев Live" предположил, что наступление украинской армии продлится еще недели три, после чего к активным действиям перейдут уже российские войска. По словам Картаполова, пока наступательная операция ВСУ идет по сценарию, который наши и предполагали.- заявил генерал.О том, что российские войска после отражения контрнаступления сами перейдут в наступление, заявил и командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса Апти Алаудинов, но он отвел на наступательную операцию Киева до полутора месяцев, учитывая, что основные резервы в бой ВСУ еще не вводили. По мнению генерала, наши "пойдут на Киев".Упоминал о дальнейшем наступлении российских войск и российский президент на встрече с военкорами. По его словам, российское Минобороны разработало несколько планов, которые будут реализовываться в зависимости от сложившейся ситуации. При этом Путин не исключил, что войска будут брать Киев, но для этого понадобится больше сил, чем имеем сейчас.В Киеве продолжают утверждать, что контрнаступление идет так, как и надо, все по плану. Отсутствие побед в Генштабе объясняют новой обороной российской армии. В то же время не исключается, что уже в ближайшие дни в командование ВСУ бросит в бой второй эшелон бригад наступления.