Вооружение из-под пера. Сухопутные и морские

Иллюстрация к рассказу Герберта Уэллса «Сухопутные броненосцы», на которой показаны огромные бронированные сухопутные суда, оснащенные рельсовыми (? – Прим. авт.) колесами, 1904 г.
В нашем распоряжении было тридцать четыре
наземных крейсера, тринадцать из них –
настоящие тяжелые машины,
остальные либо устаревшие, либо легковооруженные.
Это все, что оставалось от бывших бронечастей Пророка.
Роберт Ханлайн «Если это будет продолжаться» (1940)
наземных крейсера, тринадцать из них –
настоящие тяжелые машины,
остальные либо устаревшие, либо легковооруженные.
Это все, что оставалось от бывших бронечастей Пророка.
Роберт Ханлайн «Если это будет продолжаться» (1940)
Рассказы об оружии. Впервые с придуманным оружием, творением некоего досужего журналиста, я познакомился ещё в раннем детстве, когда в своем старом деревянном доме постройки 1882 года наткнулся на несколько томов подшивок журнала «Нива». Там были тома за 1898 и 1900 год, за 1905, 1907, 1915 и 1917. Рассматривать их было ну очень интересно, пусть даже сначала я и не мог прочитать, что там написано.
Ну а уже со второго класса я начал знакомиться с их содержанием регулярно, хотя это было сопряжено с большими трудностями. Ведь тексты-то в них были написаны в дореволюционном правописании, с буквами ять и фита, с твердым знаком на концах слов. Одним словом, читать их была ещё та работа. Но было очень интересно. Целый исчезнувший мир, чего уж там.
И в одном из последних номеров мне попалась статья о боевых машинах грядущего с очень интересной картинкой под названием «Кошмар военной техники». В публикации шла речь о том, что в будущих войнах небо заполонят боевые аэропланы, а вот на суше станут сражаться огромные боевые машины.
Вот она эта иллюстрация. И можно себе представить, насколько сильно она должна была подействовать на воображение людей того времени, в большинстве своем свято веривших печатному слову крестьян, да и рабочих тоже… Хотя с точки зрения здравого смысла ни одна из нарисованных здесь машин не имеет ни малейшего шанса быть построенной!
Помню, что я уже тогда знал, как должны выглядеть «настоящие» танки, и презрительно усмехнулся, глядя на эту «отсталость». Ну что возьмешь с людей, которые и танка-то настоящего никогда не видели?!
И, кстати, это действительно так и было. На первой фотографии в журнале «Нива» с подписью «Английский тэнк» был изображен совсем не танк, а паровой трактор Холта!
Модель броненосца Уэллса, сделанная из бумаги Ренди Стидом
Однако из-под пера журналистов и писателей в то время выходили не только совершенно фантастические страшилки. В 1903 году в декабрьском номере английского журнала Strand Magazine появился рассказ Герберта Уэллса «Сухопутные броненосцы». В нем он описал грядущую войну как столкновение двух армий, одна из которых вооружена традиционным оружием, а вот другая использует бронированные машины длиной в 24–30 метров, которые перевозят стрелков, вооруженных скорострельными винтовками.
Уже позднее, в 1916 году, когда первые английские танки пошли в бой, многие журналисты начали писать о провидческом даре Уэллса, о том, что он «пророк будущего», что это он предсказал появление танков, и все такое подобное. Однако это не совсем так.
Во-первых, «танк» Уэллса не был гусеничным. Это была колесная машина. То есть – бронеавтомобиль.
А во-вторых, о боевых бронированных машинах писал ещё француз Альбер Робида (1848–1926) в своей книге «Война в двадцатом веке» (1887). В ней много всевозможных предсказаний, так что его недаром часто называют «отцом стимпанка» и «Жюлем Верном в иллюстрациях».
Боевая машина Альбера Робида 1887 г.
Естественно, что когда на поле боя оказались настоящие танки, сразу же появились люди, пытавшиеся предсказать их дальнейшую судьбу. «Провидцы» извели, наверное, целые цистерны чернил и многие километры печатной ленты для ундервундов, предлагая самые невероятные проекты боевых машин, о которых, кстати, здесь на ВО мы уже писали.
Но, понятно, что самые впечатляющие проекты принадлежали все-таки не журналистам и не инженерам, и не военным, а писателям-фантастам.
Так, в 1940 году «отец американской научной фантастики» Роберт Ханлайн опубликовал в журнале Astounding Science Fiction НФ-повесть «Если это будет продолжаться», а в 1953 году в сборнике «Революция в 2100 году» издал её расширенную версию, куда добавил упоминание об атомном оружии.
Так вот, в этом произведении у него действуют впечатляющих размеров сухопутные крейсера, размеры которых столь велики, что по их боевой рубке можно расхаживать, как по рубке боевого корабля.
Наша пушка выплюнула гигантский снаряд. От выстрела поднялась пыль и застлала мне глаза. Машина от отдачи рванулась назад, и я чуть не упал. Мне никогда раньше не приходилось находиться рядом с тяжелым самоходным орудием, и я не ожидал, что отдача так сильна. Но после второго выстрела я уже был готов к этому.
– Р. Ханлайн «Если это будет продолжаться».
«Сухопутный крейсер» – иллюстрация из романа А. Казанцева «Пылающий остров»
И надо сказать, что идея такой машины в то время витала в головах многих авторов научно-фантастических произведений, причем не только в США. Так, в 1941 году первый вариант своего романа «Пылающий остров» написал один из патриархов советской фантастики Александр Казанцев. И там тоже действует сухопутный крейсер совершенно невероятных размеров. И вот как он его описал:
Плац-парад находился от моря по меньшей мере в ста километрах, но тем не менее из-за холма показалась боевая башня самого настоящего линейного корабля, а следом за ней – трубы и весь корпус гигантской бронированной машины, размером не меньше крейсера.
– Александр Казанцев «Пылающий остров».
Ещё одна иллюстрация из этого же романа с изображением «сухопутного корабля» да еще и с портретом главного негодяя – оружейного магната Вельта!
Всем было понятно, что данная машина – «фантастика чистой воды»! Что никогда она построена не будет, и даже думать об этом не станет никто, но… Воображение человека так уж устроено, что даже заведомо неосуществимый проект заставляет его напрячь свои извилины и подумать: а что, а как, а почему. Хотя бывает и так, что он просто обращается к сюжету, воспринимая описанное как некий антураж.
Мы уже не раз писали о проектах боевой техники, которые на своих страницах помещали такие американские журналы, как «Популярная механика», «Популярная наука» и им подобные. И вот в одном из них как раз накануне Второй мировой войны появился проект новой брони.
«Рифленая броня» – иллюстрация из предвоенного американского журнала
Самое интересное, что эта броня была опробована на практике, вот только не в самих США, а в Новой Зеландии, где подобными рифлеными листами попытались забронировать танк-трактор «Боб Сэмпл». Однако оказалась, что она ничем не лучше обычной брони, установленной с некоторым наклоном!
А вот проект линейного корабля будущего, появившийся, опять-таки, в 1940 году в журнале «Популярная механика»!
Давайте-ка посчитаем, сколько на нем орудий главного калибра?
Ни много ни мало как 18! Калибр предполагался 356 мм, который был довольно широко распространен именно в американском флоте. Вспомогательная артиллерия должна была состоять из 24 133-мм орудий 16 75-мм зениток. «Пом-помов» должно быть всего 7, что явно говорит не в пользу автора-провидца.
Заметим, что уже в годы Первой мировой войны среди линкоров воюющих стран были корабли, вооруженные 8, 10, 12 и даже 14 (британский линкор «Эджинкорт») орудиями. В 30-е годы появились линкоры с 9 орудиями в трех башнях и 8 в двух. То есть тот, кто предлагал этот корабль всего лишь «поиграл в кубики». Взял две башни с 8 пушками, две с 3 и две с 2 пушками, расположенными линейно-возвышенно.
Конечно, такой корабль мог буквально засыпать противника своими снарядами, но вот цена его и размеры были бы весьма и весьма велики.
Вместо дымовых труб, дым из которых часто окутывал боевые и дальномерные посты, предложены две «трубы» на уровне ватерлинии, отводящие дымовые газы в корму. Наклонная бронировка борта должна была защищать его от поражения снарядами, падающими под углом. Соответственно «труба», по идее автора, должна была отклонять попадающие в борт торпеды таким образом, что они наносили судну минимальные повреждения. Водоизмещение корабля предполагалось на уровне 70 тысяч тонн при мощности четырех турбин в 252 000 л. с.
«Ямато» на ходу, октябрь 1941 года
Интересно, что по водоизмещению этот футуристический линкор не превзошел японский «Ямато» (введен в строй в 1941 году!), имевший стандартное водоизмещение 63 200 тонн и полное 72 808 тонн. А заложенный в США в 1941 году линкор «Миссури» имел водоизмещение 57 000 тонн и 9 406-мм орудий главного калибра.
Так что, вооружение из-под пера подчас не превосходит, или лишь частично превосходит, то, что создавалось и создается в реальности, но очень часто остается в мире фантазий!