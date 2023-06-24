Вооружение из-под пера. Сухопутные и морские



Иллюстрация к рассказу Герберта Уэллса «Сухопутные броненосцы», на которой показаны огромные бронированные сухопутные суда, оснащенные рельсовыми (? – Прим. авт.) колесами, 1904 г.

В нашем распоряжении было тридцать четыре

наземных крейсера, тринадцать из них –

настоящие тяжелые машины,

остальные либо устаревшие, либо легковооруженные.

Это все, что оставалось от бывших бронечастей Пророка.

Роберт Ханлайн «Если это будет продолжаться» (1940)



Вот она эта иллюстрация. И можно себе представить, насколько сильно она должна была подействовать на воображение людей того времени, в большинстве своем свято веривших печатному слову крестьян, да и рабочих тоже… Хотя с точки зрения здравого смысла ни одна из нарисованных здесь машин не имеет ни малейшего шанса быть построенной!



Модель броненосца Уэллса, сделанная из бумаги Ренди Стидом



Боевая машина Альбера Робида 1887 г.

Наша пушка выплюнула гигантский снаряд. От выстрела поднялась пыль и застлала мне глаза. Машина от отдачи рванулась назад, и я чуть не упал. Мне никогда раньше не приходилось находиться рядом с тяжелым самоходным орудием, и я не ожидал, что отдача так сильна. Но после второго выстрела я уже был готов к этому.



«Сухопутный крейсер» – иллюстрация из романа А. Казанцева «Пылающий остров»

Плац-парад находился от моря по меньшей мере в ста километрах, но тем не менее из-за холма показалась боевая башня самого настоящего линейного корабля, а следом за ней – трубы и весь корпус гигантской бронированной машины, размером не меньше крейсера.



Ещё одна иллюстрация из этого же романа с изображением «сухопутного корабля» да еще и с портретом главного негодяя – оружейного магната Вельта!



«Рифленая броня» – иллюстрация из предвоенного американского журнала



А вот проект линейного корабля будущего, появившийся, опять-таки, в 1940 году в журнале «Популярная механика»!



«Ямато» на ходу, октябрь 1941 года