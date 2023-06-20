Бориса Джонсона лишили права посещать здание парламента без согласования

Скандал с ковид-вечерниками, которые во время пандемии и всеобщего локдауна в Великобритании проводил экс-премьер Борис Джонсон, получил логическое завершение.Напомним, что вышеупомянутые правонарушения стали одной из причин, если не учитывать экономические проблемы и коллапс политической системы, вынудивших Джонсона согласиться с требованием ряда министров о его отставке. Что касается самих ковид-вечеринок, так в прессе прозвали мероприятия, которые экс-премьер, вопреки запретам, связанным с общенациональным локдауном, проводил у себя в резиденции на Даунинг-стрит.Буквально на прошлой неделе дисциплинарный комитет британского парламента, на основании проведенного расследования, инициировал наложение на Бориса Джонсона строгого взыскания в виде запрета на посещение Вестминстерского дворца без предварительного согласования. Ранее экс-премьер имел такую привилегию на правах бывшего депутата.Сегодня Палата общин поддержала предложение дисциплинарного комитета, сообщает Sky News. За проголосовали 354 депутата.Ранее стало известно, что на фоне расследования Джонсон решил сложить свои депутатские полномочия. По некоторым данным, экс-премьер намерен сменить деятельность, переключившись на журналистику. Как ранее писало издание Politico, Джонсон собирается стать постоянным автором одной из еженедельных колонок в Daily Mail. Издание якобы обещает политику зарплату в миллион фунтов в год.Эксперты же считают, что так Джонсона, который тянет Консервативную партию в плане её рейтинга вниз, отправили на заслуженную и обеспеченную пенсию, фактически простив все политические проколы и провалы во главе кабмина.