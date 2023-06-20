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Бориса Джонсона лишили права посещать здание парламента без согласования

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Бориса Джонсона лишили права посещать здание парламента без согласования

Скандал с ковид-вечерниками, которые во время пандемии и всеобщего локдауна в Великобритании проводил экс-премьер Борис Джонсон, получил логическое завершение.


Напомним, что вышеупомянутые правонарушения стали одной из причин, если не учитывать экономические проблемы и коллапс политической системы, вынудивших Джонсона согласиться с требованием ряда министров о его отставке. Что касается самих ковид-вечеринок, так в прессе прозвали мероприятия, которые экс-премьер, вопреки запретам, связанным с общенациональным локдауном, проводил у себя в резиденции на Даунинг-стрит.

Буквально на прошлой неделе дисциплинарный комитет британского парламента, на основании проведенного расследования, инициировал наложение на Бориса Джонсона строгого взыскания в виде запрета на посещение Вестминстерского дворца без предварительного согласования. Ранее экс-премьер имел такую привилегию на правах бывшего депутата.

Сегодня Палата общин поддержала предложение дисциплинарного комитета, сообщает Sky News. За проголосовали 354 депутата.

Ранее стало известно, что на фоне расследования Джонсон решил сложить свои депутатские полномочия. По некоторым данным, экс-премьер намерен сменить деятельность, переключившись на журналистику. Как ранее писало издание Politico, Джонсон собирается стать постоянным автором одной из еженедельных колонок в Daily Mail. Издание якобы обещает политику зарплату в миллион фунтов в год.

Эксперты же считают, что так Джонсона, который тянет Консервативную партию в плане её рейтинга вниз, отправили на заслуженную и обеспеченную пенсию, фактически простив все политические проколы и провалы во главе кабмина.
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10 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 12:35
    0
    Sic transit gloria mundi (Так проходит мирская слава)
    Вполне закономерный финал, следующему подготовиться.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: Романенко
      Sic transit gloria mundi (Так проходит мирская слава)
      Вполне закономерный финал, следующему подготовиться.

      Спорно, "Представление начинается!"(музыкальная вещица) хотя точнее продолжается.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:37
    0
    Дейли Мейл довольно читаемая " бульварная " пресса.Деньги у них водятся.Но коментарии под статьями ,показывают истинное положение дел в Англии.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:38
    +2
    Бориса Джонсона лишили права посещать здание парламента без согласования
    Такова кореша или комика потеряли, эх вы.... request
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:40
      0
      Мavrikiy.Кстати,если запад проиграет- Боря уже назначен крайним.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:52
    0
    Бориса Джонсона лишили права посещать здание парламента без согласования
    . Хромая утка или конкурент тех, кто сейчас у руля. Таких, за борт, сбрасывают в первую очередь.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:53
    0
    Журналист? Спец корр в новосибирске? Или луанде?
    Есть влияние на джонни так поиздеваться? Хозяева жизни имеют право мстить.
  6. Тима
    Тима Сегодня, 12:53
    0
    Лохматый будет выступать в британских пабах.
  7. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:54
    +2
    Боря, не переживай!
    Зато у тебя есть глиняный петух из Киева!
    Как и у твоего друга - наркомана Зеленского...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:02
    +1
    Как говорят: "Доигрался хрен (корешок) на скрипке".
    Джонсон собирается стать постоянным автором одной из еженедельных колонок в Daily Mail.
    Продолжит "бросать дохлую кошку на стол"?