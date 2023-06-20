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Лукашенко: Запад не оставит страны ОДКБ в покое даже после окончания конфликта на Украине

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Лукашенко: Запад не оставит страны ОДКБ в покое даже после окончания конфликта на Украине

Запад нашел в странах ОДКБ нового противника, поэтому даже в случае окончания конфликта на Украине противостояние продолжится. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран-членов Организации Договора коллективной безопасности.


Белорусский президент провел встречу с главами МИД стран ОДКБ, на которой отметил, что сейчас для организации наступило непростое время, поэтому всем необходимо держаться вместе. По его словам, Запад будет пытаться разрушить организацию и не оставит ОДКБ в покое, даже после окончания конфликта на Украине.

Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, все равно от нас не отстанут. Нам надо выработать общий план, не прогноз наших действий, а план, прежде всего в экономике

- заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что Запад проводит агрессивную политику в отношении стран ОДКБ, не желая прислушиваться к голосу разума и принимать мирные инициативы, предлагаемые Белоруссией.

Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает голоса мудрости и разума. Там не хотят услышать инициативы Беларуси по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности

- отметил белорусский лидер добавив, что ОДКБ необходимо углублять взаимодействие с ООН, ШОС и другими международными организациями.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/ru
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4 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:35
    +1
    так было... испокон веку, так есть и так будет... обольщаться не стоит.... 90-е в память, для отрезвления....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: Mouse
      так было... испокон веку, так есть и так будет... обольщаться не стоит.... 90-е в память, для отрезвления....

      Западная Европа и англосаксы в целом уже давно для себя выбрали способ "как жить долго и счастливо" и он называется - "Жить за счёт других".

      Бывшие же республики СССР, как впрочем и остальные страны мира, не входящие в "золотой миллиард", так до сих пор и не определились идти своим путём "через тернии к счастью" или примкнуть к группе "Цивилизованный мир", стать его шестёркой и вместе с ними грабить других.
      И вроде бы Лукашенко не первый кто повторяет эту прописную истину, но пока что большинство "хороших" стран не могут перебить меньшинство грубого, агрессивного и противного "Цивилизованного мира".
      Чего то "хорошим" не хватает для реального объединения. recourse
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:39
    0
    ОДКБ должно быть рабочей организацией, а не названием на бумаге. В нынешнем состоянии нет никакой,реальной, коллективной безопасности. И западу ничего не стоит развалить этот карточный домик.
  3. demon184
    demon184 Сегодня, 13:09
    0
    Запад никогда не оставит Россию в покое, или мы их или они нас