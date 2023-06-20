Лукашенко: Запад не оставит страны ОДКБ в покое даже после окончания конфликта на Украине

Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, все равно от нас не отстанут. Нам надо выработать общий план, не прогноз наших действий, а план, прежде всего в экономике

Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает голоса мудрости и разума. Там не хотят услышать инициативы Беларуси по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности

Запад нашел в странах ОДКБ нового противника, поэтому даже в случае окончания конфликта на Украине противостояние продолжится. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран-членов Организации Договора коллективной безопасности.Белорусский президент провел встречу с главами МИД стран ОДКБ, на которой отметил, что сейчас для организации наступило непростое время, поэтому всем необходимо держаться вместе. По его словам, Запад будет пытаться разрушить организацию и не оставит ОДКБ в покое, даже после окончания конфликта на Украине.- заявил он.Лукашенко подчеркнул, что Запад проводит агрессивную политику в отношении стран ОДКБ, не желая прислушиваться к голосу разума и принимать мирные инициативы, предлагаемые Белоруссией.- отметил белорусский лидер добавив, что ОДКБ необходимо углублять взаимодействие с ООН, ШОС и другими международными организациями.