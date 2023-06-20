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В итальянской прессе: наступление ВСУ уже захлебнулось

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В итальянской прессе: наступление ВСУ уже захлебнулось

Наступление ВСУ уже захлебнулось. Атаки украинских войск не приводят к ожидаемым результатам.


Об этом говорится в статье, опубликованной газетой il Fatto Quotidiano (Италия).

О провале контрнаступательной операции Киева говорят не только в итальянской прессе – об этом сообщают и другие западные СМИ. Их явно раздражает отсутствие ощутимых успехов украинских войск и понесенные ими серьезные потери, особенно в технике производства стран НАТО.

Какими только эпитетами ни «награждают» контрнаступление ВСУ. Его называют и безрезультатным, и самоубийственным, и невпечатляющим. Иностранные журналисты упрекают украинских военных в том, что они неэффективно и бездарно растрачивают поставляемую им западными странами технику.

О «бездарных» потерях ВСУ заявляется, к примеру, в статье, опубликованной американским журналом Forbes. В материале отмечается, что украинское командование бросило своих солдат и технику на российские позиции, не обеспечив их должной поддержкой с воздуха. Собственно, это упрек не только в адрес Киева, но и в адрес западных партнеров Украины. Дескать, они не смогли помочь ВСУ авиацией, но в то же время проводят масштабные военно-воздушные учения в Германии.

Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, сейчас украинские войска активизировались на Краснолиманском направлении. Они осуществляют попытки прорыва российской оборонительной линии.

Специальная военная операция ВС России стартовала в феврале прошлого года и продолжается по настоящее время.
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11 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 12:46
    +2
    Они ещё нахлебаются.
    Просится, часть их, будет в рф.
    А др часть - независимый протекторат(?) от россии.
    И третьи-протекторат ес и рф(совместные владения).
    Большие красные линии, оплаченные нашей кровью .
    И ухрийской..
    Только не прощать их и не прощать долги им.
    За все надо платить.
  2. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 12:47
    +3
    О провале контрнаступательной операции Киева говорят не только в итальянской прессе – об этом сообщают и другие западные СМИ. Их явно раздражает отсутствие ощутимых успехов украинских войск и понесенные ими серьезные потери, особенно в технике производства стран НАТО.

    Ну так ВЫ же их и тренировали,вооружали,"отпускников" подкидывали.Так к кому теперь вопросы?Себе и задавайте,вояки хреновы
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:05
      -3
      Цитата: Станислав Быков

      Ну так ВЫ же их и тренировали,вооружали,"отпускников" подкидывали.Так к кому теперь вопросы?Себе и задавайте,вояки хреновы

      А Вы уверены , что в Брюселе дурачки сидят? Ничего катастрофического с их точки зрения не произошло. Около 100тыс солдат и офицеров ВСУ прошли обкатку наступательными действиями. Потеряли 100 единиц бронетехники? Чепуха. К концу года добавят им в три раза больше.1500-2000 убитыми и ранеными? Ну так там ни украинских ни ваших убитых не считают. Не получилось наступление? Ну так 10 сел отбили. Многому научились. Не смогут наступать, перейдут к обороне и теперь уже вашим солдатам придется идти по минным полям. Для Брюселя главное, что бы война не прекращалась.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 13:13
        0
        Потеряли 100 единиц бронетехники? Чепуха. К концу года добавят им в три раза больше.1500-2000 убитыми и ранеными?

        Да чего уж там? Вообще без потерь воюют.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 12:55
    +2
    что-то анекдот про суслика вспомнился...... а он есть! wassat
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:57
    +3
    Это уже понятно даже ослу. За две недели боев, эшелон прорыва - закончился. Если сейчас бросить в бой эшелон развития успеха и если он сможет проломить фронт, то кто будет развивать наступление "в глубину"? Никто. Так в чем смысл прорыва обороны?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:13
      0
      Так в чем смысл прорыва обороны?

      Так я писал уже. ИЗНАЧАЛЬНО не было никакого смысла , кроме медийного.

      Ну сами подумайте. Ну получилось бы у них прорвать фронт, ну развили бы они успех до Мариуполя или Мелитополя или Бердянска. Что бы получилось? Этакая кишка длинной 150-200 км и шириной км 10-15. Ничего не напоминает? Было так уже в самом начале. "Гениальный" план окружения всей ДНР. Закончился массовой сдачей в плен. Тогда в чем смысл?

      А смысл добраться до берега Азова хоть одним танком, хоть одной ДРГ. Воткнуть в песочек свою тряпку и сфоткаться на его фоне. Потом это подадут пиплу в странах НАТО как великую перемогу. И пойдут поставки нового оружия.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:00
    0
    Как посмотришь, что пишут в их СМИ.... в общем, сбрендили все, особенно их полиптикум!!! Остальное все, это результат... зараза накатывает с самого верха.
  6. Егоза
    Егоза Сегодня, 13:03
    +2
    Позор западным журналистам! По Евроньюс докладАют, что ВСУ освободило 8 сел, погнали армию РФ от Авдеевки и прочих городов....
    Вы бы уж в одну дуду дудели, ребята! )))
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:10
    +1
    il Fatto Quotidiano: Наступление ВСУ уже захлебнулось.
    Приходит время когда и правду приходится говорить даже сквозь зубы.
  8. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 13:14
    0
    Есть подозрения, что и перед наступом им очень хорошо по "гвардии наступления" прилетало, сорвав первоначальные планы, что и поменяло риторику с "Крым к понедельнику" до "вы слишком многого от нас ожидаете"