Наступление ВСУ уже захлебнулось. Атаки украинских войск не приводят к ожидаемым результатам.
Об этом говорится в статье, опубликованной газетой il Fatto Quotidiano (Италия).
О провале контрнаступательной операции Киева говорят не только в итальянской прессе – об этом сообщают и другие западные СМИ. Их явно раздражает отсутствие ощутимых успехов украинских войск и понесенные ими серьезные потери, особенно в технике производства стран НАТО.
Какими только эпитетами ни «награждают» контрнаступление ВСУ. Его называют и безрезультатным, и самоубийственным, и невпечатляющим. Иностранные журналисты упрекают украинских военных в том, что они неэффективно и бездарно растрачивают поставляемую им западными странами технику.
О «бездарных» потерях ВСУ заявляется, к примеру, в статье, опубликованной американским журналом Forbes. В материале отмечается, что украинское командование бросило своих солдат и технику на российские позиции, не обеспечив их должной поддержкой с воздуха. Собственно, это упрек не только в адрес Киева, но и в адрес западных партнеров Украины. Дескать, они не смогли помочь ВСУ авиацией, но в то же время проводят масштабные военно-воздушные учения в Германии.
Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, сейчас украинские войска активизировались на Краснолиманском направлении. Они осуществляют попытки прорыва российской оборонительной линии.
Специальная военная операция ВС России стартовала в феврале прошлого года и продолжается по настоящее время.