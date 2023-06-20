Министр обороны РФ заявил о подготовке ВСУ ударов по территории России ракетами HIMARS и Storm Shadow

Киевский режим планирует нанесение ударов по территории Российской Федерации ракетами РСЗО HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства.По утверждению главы российского Минобороны, в первую очередь ВСУ планируют атаковать крылатыми ракетами территорию Крымского полуострова. Вероятно, под удары ВСУ могут попасть и другие регионы нашей страны.Министр обороны подчеркнул, что если ракеты западного производства будут применены вне зоны проведения специальной военной операции, то это будет означать окончательное и открытое втягивание США и Великобритании в вооруженный конфликт. После этого последуют немедленные удары по «центрам принятия решений» на украинской территории, отметил Шойгу.В своем выступлении генерал армии Шойгу затронул и тему новейшего вооружения ВС РФ. Как подчеркнул глава военного ведомства, на предстоящем форуме «Армия-2023» будут продемонстрированы элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Сейчас, заявил Шойгу, военно-промышленные предприятия страны занимаются изучением опыта специальной военной операции для его использования при дальнейшем производстве новейшего вооружения.Напомним, что форум «Армия-2023» пройдет в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа 2023 года. На нем будут демонстрироваться новые виды вооружений российской армии.