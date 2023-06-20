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Министр обороны РФ заявил о подготовке ВСУ ударов по территории России ракетами HIMARS и Storm Shadow

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Министр обороны РФ заявил о подготовке ВСУ ударов по территории России ракетами HIMARS и Storm Shadow

Киевский режим планирует нанесение ударов по территории Российской Федерации ракетами РСЗО HIMARS и Storm Shadow. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства.


По утверждению главы российского Минобороны, в первую очередь ВСУ планируют атаковать крылатыми ракетами территорию Крымского полуострова. Вероятно, под удары ВСУ могут попасть и другие регионы нашей страны.

Министр обороны подчеркнул, что если ракеты западного производства будут применены вне зоны проведения специальной военной операции, то это будет означать окончательное и открытое втягивание США и Великобритании в вооруженный конфликт. После этого последуют немедленные удары по «центрам принятия решений» на украинской территории, отметил Шойгу.

В своем выступлении генерал армии Шойгу затронул и тему новейшего вооружения ВС РФ. Как подчеркнул глава военного ведомства, на предстоящем форуме «Армия-2023» будут продемонстрированы элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. Сейчас, заявил Шойгу, военно-промышленные предприятия страны занимаются изучением опыта специальной военной операции для его использования при дальнейшем производстве новейшего вооружения.

Напомним, что форум «Армия-2023» пройдет в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа 2023 года. На нем будут демонстрироваться новые виды вооружений российской армии.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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14 комментариев
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  1. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 13:01
    +2
    если ракеты западного производства будут применены вне зоны проведения специальной военной операции, то это будет означать окончательное и открытое втягивание США и Великобритании в вооруженный конфликт


    ничего себе, новые красные линии
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:06
      0
      Э,нет.Ничего себе...Раньше и не замечал...
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:02
    +1
    Думаю противник не поверит заявлению министра обороны. Слишком часто мы обещали и очень редко выполняли свои обещания. Как будет в этот раз - будем посмотреть.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 13:07
      -2
      поверит, не поверит... но стрематься будет... вдруг не блефуем....
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:04
    +1
    Министр обороны РФ заявил о подготовке ВСУ ударов по территории России ракетами HIMARS и Storm Shadow
    . химеры найти трудно, прятаться они умеют... а вот авиационные ракеты как остановить? Носители надо уничтожать, ин мало осталось, пока, по крайне мере.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:11
      0
      Есть данные,что есть наземная пусковая установка.Как скажем для "Гарпуна".Доработанная ракета с ускорителем
  4. rusmor55
    rusmor55 Сегодня, 13:05
    +3
    После этого последуют немедленные удары по «центрам принятия решений» на украинской территории! А до этого нельзя? Второй год воюем!
  5. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 13:06
    +3
    Снова красные линии а предыдущие не считаются чтоли? По Белгородскою области давно стреляют. В Кремль даже беспилотники запускали. Ну и много других красных линий....
    Ничего кроме смеха это уже не вызывает.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:09
    0
    "Министр обороны подчеркнул, что если ракеты западного производства будут применены вне зоны проведения специальной военной операции, то это будет означать окончательное и открытое втягивание США и Великобритании в вооруженный конфликт. После этого последуют немедленные удары по «центрам принятия решений» на украинской территории, отметил Шойгу." Что то у тестя блогера немного не сходится - если США и Британия втянутся и станут участниками конфликта (хотя они уже давно втянулись и стали, плохо что он до сих пор этого не видит), то удары будут по территории Украины, от которых им ни холодно, ни жарко. Может лучше не стоит чертить очередные "красные линии"? Эти "немедленные удары" надо было наносить ещё год назад.
  7. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 13:09
    -1
    Бешенную шавку Запада пора усыплять,без всякой жалости.Только вот зачем Шоуйгу предупреждает о центрах принятия решений?Чтобы они успели за кордон свинтить или попрятаться?Что-за фигня,так ведь не воюют
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:13
      +2
      Цитата: Станислав Быков
      Бешенную шавку Запада пора усыплять,без всякой жалости.Только вот зачем Шоуйгу предупреждает о центрах принятия решений?Чтобы они успели за кордон свинтить или попрятаться?Что-за фигня,так ведь не воюют

  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:11
    +1
    После этого последуют немедленные удары по «центрам принятия решений» на украинской территории
    А до этого ни как нельзя или воспитание не позволяет первым уничтожать командный состав врага на войне и нужно дождаться когда он вдарит по тебе?
  9. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:12
    +1
    А когда мы дипотношения с этими враждебными странами разорвём?
  10. Третий район
    Третий район Сегодня, 13:12
    +1
    После этого последуют немедленные удары по «центрам принятия решений» на украинской территории, отметил Шойгу.

    Слишком много уже было предупреждений за эти полтора года , нанести удары по этим пресловутым центрам принятия решений. Охранители даже придумали отговорку , что центры находятся за границей. Им отвечали , что пусть тогда бьют по центрам исполнения решений. Теперь выяснилось окончательно что на окраине всё же находятся центры принятия решений.