Экс-президент США опроверг наличие секретного военного плана по нападению на Иран

В рамках расследования по делу незаконного хранения секретных документов экс-президентом США Дональдом Трампом отдельный интерес правоохранителей привлекла запись разговора, в ходе которого бывший хозяин Белого дома якобы грозил рассекретить план Вашингтона по нападению на Иран.
В частности, следователи намеревались допросить по этому делу главу Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который якобы и является автором вышеупомянутого плана.
В то же время, реакция экс-президента на данный эпизод также не заставила себя ждать. Трамп категорически отверг существование вышеупомянутого плана, пишет New York Post.
Со слов Трампа, всё это является не более, чем «газетной уткой». Как выразился Трамп, у него нет и не было подобного документа и ему нечего рассекречивать. Что же касается генерала Милли, экс-президент добавил, что тот, откровенно говоря, некомпетентен в данном вопросе.
Тем самым Трамп, видимо, хотел сказать, что глава Объединенного комитета начальников штабов США никак не мог быть автором подобного документа, даже если бы таковой существовал.
Стоит добавить, что у бывшего хозяина Белого дома, мягко говоря, сложные отношения с генералом Милли. Так, в 2021 году, после решения администрации Байдена о выводе американских войск из Афганистана, он публично оскорбил высокопоставленного военного. Трамп назвал Милли «идиотом» после того, как глава Генштаба ВС США подтвердил, что оставить дорогостоящее оружие в Афганистане было выгоднее, чем вывезти его оттуда.