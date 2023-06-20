Помогали деньгами, питанием

Проживающий во временно оккупированном ВСУ российском городе Херсоне пенсионер рассказал, как ему жилось в разное время – при советской власти, постсоветских украинских режимах, российской власти в 2022 году и захвативших Херсон ВСУ. Пожилой человек рассказал украинским «блогерам» правду об обстрелах города и о том, когда в Херсоне жилось лучше всего.Украинский «блогер»-провокатор задал пожилому человеку вопрос о том, как жилось в Херсоне в то время, когда в городе установилась российская власть. Но ответ вряд ли устроил сторонника киевского режима.Как рассказал пенсионер, российские военные помогали людям – детям, старикам, бедным, а жилось под властью России вполне нормально.- отметил пенсионер.На вопрос о том, что он думает о «нападении» России на Украину, пожилой мужчина ответил, что Россия на Украину не нападала, а «помогала людям». Он отметил, что «войну» устроили «богатые», которым «некуда девать деньги», а страдает от этого простой народ.Когда украинский пропагандист спросил дедушку о том, «приятно» ли ему, что Россия якобы обстреливала мирные города, пенсионер подчеркнул, что он лично не видел никаких обстрелов с российской стороны. По словам пенсионера, Украина сама обстреливает мирные города, а затем обвиняет в этом Россию, хотя это совсем не так.Мужчина отметил, что он родился в Херсоне. Но подчеркнул, что это - российский город, чем явно шокировал своих собеседников.Президента России Владимира Путина пенсионер назвал «умнейшим человеком». Про президента Украины Владимира Зеленского мужчина сказал, что он не одобряет его деятельность и совсем его не знает. В целом, впечатляет мужество пожилого херсонца, который не побоялся отвечать на провокационные вопросы так, как он думает в действительности, продемонстрировав изрядное мужество. Таких людей Россия не может бросить, и одной из целей спецоперации как раз и является то, чтобы они жили спокойно и свободно, не боясь высказывать свое мнение.