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Ростовский суд приговорил к 16 годам участника украинского нацбатальона «Айдар»

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Ростовский суд приговорил к 16 годам участника украинского нацбатальона «Айдар»

В Ростовской области прошел суд над членом запрещенной в России террористической организации – украинского батальона «Айдар». Батальон был создан в мае 2014 года, чтобы действовать на территории ЛНР.


Подсудимый Денис Мурыга, который является гражданином как России, так и Украины, был приговорен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 16 годам колонии.

Назначить Мурыге 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

- сказал судья, зачитывая приговор.

Согласно материалам следствия, Мурыга находился в составе «Айдара» с начала 2015 года. Затем он стал заместителем командира этого батальона в луганском городе Лисичанске. Осужденный был также причастен к ряду диверсий на территории ЛНР, одной из которых был подрыв моста, приведший к людским жертвам.

В апреле прошлого года Мурыга попытался въехать в Россию среди массы беженцев, но был задержан. Ему были предъявлены обвинения в «участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В ходе судебного процесса Мурыга полностью признал свою вину и раскаялся. Вероятно, поэтому ему дали 16 лет вместо 18-ти, которые запрашивал прокурор.
Использованы фотографии:
lnr-news.ru
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27 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:54
    +6
    Снег в Сибири пусть убирает,его там много.А почему его одного?Там в Ростове на жесткой скамейке еще два десятка таких.А сколько ждет очереди
    1. kromer
      kromer Сегодня, 13:56
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      .А почему его одного?Там в Ростове на жесткой скамейке еще два десятка таких


      Надеюсь что дождутся и их не обменяют.
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 13:57
      +4
      А сколько ждет очереди

      И сколько ешё таких незамеченными въехало... Блин.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 14:29
        0
        Поговаривают, мол, есть такая штука, компьютер называется... Наверное, не все службы об этом слышали...
    3. Ярик
      Ярик Сегодня, 14:00
      +5
      2 десяткаа - мало, всех надо, Пастора, Пороха, Фарион , Яйценюха и др. ВСЕХ
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:05
        +2
        Для этих скамья не годится..Только ради того,что бы поставить под виселицу.Есть(надеюсь)специально обученные люди с киевскими конфетками,ледорубом и проч...
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:30
        0
        Цитата: Ярик
        Пастора, Пороха, Фарион , Яйценюха и др. ВСЕХ

        Началось СВО, Порох изредка лает, а вот остальные воду в рот набрали - молчат. С 2022 году мы практически не видели знаменитого Арсения Яценюка, кричавшего 8 лет назад со сцены «Майдана» про то, что он лично готов получить «кулю в лоб». Вместе с ним с экранов телевизоров пропал Александр Турчинов, игравший ключевую роль в начале т.н. АТО на Донбассе и подписи которого стоят под всеми ключевыми документами, положившими начало кровопролитию на Украине. Не говоря уже про Юлию Тимошенко, мечтавшей когда-то обнести Донбасс колючей проволокой, а теперь гордо рассказывающую про то, что этот регион украинский и всегда им останется.
        После того как сумма наворованного перевалила за миллиард долларов, Яценюк быстро ушел в отставку с поста премьер-министра Украины и отправился покорять пляжи американского штата Флорида.
        В отличие от своих бывших коллег, за время СВО Арсений Петрович даже ни разу не приехал в зону боевых действий, чтобы попозировать с автоматом и сделать селфи с замерзающими бойцами ВСУ.
        Турчинов и Тимошенко взамен на поддержку Зеленского, получили индульгенцию от любого уголовного преследования, и вообще чувствуют себя при нынешней неонацистской власти весьма комфортно.
    4. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:23
      0
      думаю до зимы не доживёт...если только в одиночку не спрячут наглухо...повесится..."сам"...АД ждёт его!
  2. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:55
    +12
    За его "заслуги" весьма мягкий приговор. Стрелять таких чертей надо.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 13:58
      +3
      Цитата: Кетцалькоатль
      За его "заслуги" весьма мягкий приговор. Стрелять таких чертей надо.


      Нет Высшей меры социальной справедливости как расстрел в нашей стране, к сожалению.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 14:02
      0
      Вряд ли он доживёт до окончания срока.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 14:07
        0
        Цитата: Aken
        Вряд ли он доживёт до окончания срока.


        Я ему того же желаю. В колонии есть такое понятие как "бросить на красный снег". Т.е. к тем кто страдает открытой формой туберкулёза. Там больше трёх лет не живут.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 14:31
          0
          Раз раскаялся, пусть ему будет 3,5.
          Есть такая вещь - воздаяние.
  3. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 13:58
    +5
    Вот этому дали 16 лет, хотя его, по хорошему, нужно грохнуть при попытке к бегству.
    А самых матерых фашистов обменяли на кума гаранта, сиречь Медведчука.
    Они теперь в Турции балдеют.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Вот этому дали 16 лет, хотя его, по хорошему, нужно грохнуть при попытке к бегству.


      Это в колонии легко исправить за 16 лет.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:59
    +1
    А почему не ПЛС и не особого режима: судья пожалел?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      и не особого режима: судья пожалел?

      А зач то режим особый?
  5. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:00
    +3
    За одно участте в фашистских батальонах 20 лет давать надо а остальное плюсом.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: Incvizitor
      20 лет давать надо

      зачем их кормить, что через 20, 30, 50 лет измениться?!!!!!!
  6. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 14:04
    +1
    Раскаялся? Совсем не очевидно. Как может раскаялся, человек, сам выбравший нацбат? Повар? Связист?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: avdkrd
      Связист?

      Опа в мыле, рожа в грязи, вы откуда, мы из связи!
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: avdkrd
      Повар? Связист?

      пулеметчик по его словам, участвовал в порыве моста в 15 году
  7. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 14:14
    +1
    приговорил к 16

    Мало!!! Таким как этот уже по факту участника нацистских группировок надо дать смертную казнь или пожизненное, у них руки по локоть в крови, они с 14го года мирные города Донбасса расстреливают, убивают детей, женщин, стариков и истязают мирных жителей б/урины...
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:19
    +1
    признал свою вину и раскаялся
    ни фига это мурло не раскаялось, выйдет и будет гадить как делали это выпущенные лысым кукурузником
    раковую опухоль нужно удалять нещадно если не хотим, сдохнуть
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:25
    0
    сам добровольно (Принял решение пойти служить в Вооруженные силы Украины ввиду жизненных обстоятельств, потеряв работу, не имея постоянного места жительства, материальных средств к существованию, — сообщал он суду во время последнего слова) пошел в айдар, принимал участие в войне на Донбассе с 15 года, его в Донецк на площадь вывезти и выкинуть без охраны, предварительно сказав людям кто это
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:28
    0
    1е подарить айфон и отправить в солнечные Канны сил набиратся, 2е через месяцок в вагнер подаст на контракт, 3е отпустят по амнистии на день какой нибудь победы.
  11. al3x
    al3x Сегодня, 14:32
    0
    Эти упыри свою "идеологию" теперь будут на зоне продвигать и ведь последователи найдутся. Это вообще во внимание берут нет???