Ростовский суд приговорил к 16 годам участника украинского нацбатальона «Айдар»

Назначить Мурыге 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

В Ростовской области прошел суд над членом запрещенной в России террористической организации – украинского батальона «Айдар». Батальон был создан в мае 2014 года, чтобы действовать на территории ЛНР.Подсудимый Денис Мурыга, который является гражданином как России, так и Украины, был приговорен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 16 годам колонии.- сказал судья, зачитывая приговор.Согласно материалам следствия, Мурыга находился в составе «Айдара» с начала 2015 года. Затем он стал заместителем командира этого батальона в луганском городе Лисичанске. Осужденный был также причастен к ряду диверсий на территории ЛНР, одной из которых был подрыв моста, приведший к людским жертвам.В апреле прошлого года Мурыга попытался въехать в Россию среди массы беженцев, но был задержан. Ему были предъявлены обвинения в «участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».В ходе судебного процесса Мурыга полностью признал свою вину и раскаялся. Вероятно, поэтому ему дали 16 лет вместо 18-ти, которые запрашивал прокурор.