Украинский омбудсмен назвал количество беженцев и внутренних переселенцев

Всемирный день беженцев был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году, приходится он на 20 июня в знак солидарности со странами Африканского континента, многие из которых именно в этот день вспоминают соотечественников, вынужденных покинуть обжитые места. По данным независимых исследований, каждую минуту в мире 24 человека покидают свои дома и страны из-за войн, природных катаклизмов или страха за свою жизнь.Естественно, эту дату, которую принято считать скорбной, не могли оставить без внимания киевские пропагандисты. Соответствующий пост, приуроченный ко Дню беженцев, опубликовал в своем телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.Украинский омбудсмен сообщил, что с начала спецоперации свои дома вынуждены были покинуть миллионы украинцев. Часть из них стали внутренними переселенцами, другие уехали за границу. По данным Лубинца, всего таких на сегодняшний день насчитывается восемь миллионов человек, из которых более пяти миллионов подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах. К слову, по данным ООН, в РФ сейчас находится 2,85 миллиона украинских беженцев. Но киевский омбудсмен об этом предпочитает не говорить.Омбудсмен поблагодарил власти тех государств, которые не только гостеприимно приняли украинцев, предоставив им убежище, но и, как пишет Лубинец, «всячески помогают нашей стране в борьбе с врагом». Конечно-конечно, это ведь Россия саботировала Минские соглашения, восемь лет проводила против жителей Донбасса (собственных граждан) политику геноцида, а теперь отправляет на верную гибель тысячи своих соотечественников...Как пишут уже западные социологи, проводимая киевским режимом политика в конечном итоге может привести к практически полному исчезновению молодого поколения украинцев, которые являются основой для существования нации и развития экономики страны.