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Украинский омбудсмен назвал количество беженцев и внутренних переселенцев

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Украинский омбудсмен назвал количество беженцев и внутренних переселенцев

Всемирный день беженцев был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году, приходится он на 20 июня в знак солидарности со странами Африканского континента, многие из которых именно в этот день вспоминают соотечественников, вынужденных покинуть обжитые места. По данным независимых исследований, каждую минуту в мире 24 человека покидают свои дома и страны из-за войн, природных катаклизмов или страха за свою жизнь.


Естественно, эту дату, которую принято считать скорбной, не могли оставить без внимания киевские пропагандисты. Соответствующий пост, приуроченный ко Дню беженцев, опубликовал в своем телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украинский омбудсмен сообщил, что с начала спецоперации свои дома вынуждены были покинуть миллионы украинцев. Часть из них стали внутренними переселенцами, другие уехали за границу. По данным Лубинца, всего таких на сегодняшний день насчитывается восемь миллионов человек, из которых более пяти миллионов подали заявления на получение статуса временного резидента в европейских странах. К слову, по данным ООН, в РФ сейчас находится 2,85 миллиона украинских беженцев. Но киевский омбудсмен об этом предпочитает не говорить.

Омбудсмен поблагодарил власти тех государств, которые не только гостеприимно приняли украинцев, предоставив им убежище, но и, как пишет Лубинец, «всячески помогают нашей стране в борьбе с врагом». Конечно-конечно, это ведь Россия саботировала Минские соглашения, восемь лет проводила против жителей Донбасса (собственных граждан) политику геноцида, а теперь отправляет на верную гибель тысячи своих соотечественников...

Как пишут уже западные социологи, проводимая киевским режимом политика в конечном итоге может привести к практически полному исчезновению молодого поколения украинцев, которые являются основой для существования нации и развития экономики страны.
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9 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 14:01
    +1
    Циники запада и тут впереди планеты всей, день беженца. А по какой причине эти беженцы возникли, они не хотят пояснить всему миру??? negative
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 14:23
      +1
      Цитата: marchcat
      А по какой причине эти беженцы возникли, они не хотят пояснить всему миру???
      Частично по причине внезапно возникшей халявы: в кои-то веки их в европу пустили, бИжим туда на полное гос-обеспечение, работать не будем, будем сидеть на пособие, орать про то какие плохие русские и малевать все что вокруг желто-блакитной краской. Однако халява была не вечной...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:39
        +1
        Цитата: ВПК-65
        Частично по причине внезапно возникшей халявы: в кои-то веки их в европу пустили

        Die Welt опубликовало откровения бежавшей в Германию киевлянки Ольги, которая в прошлом году приехала в Берлин (Киев не бомбили).
        «Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за 12 евро в час», — заявила женщина.
        Слова беженки вызвали резкую реакцию со стороны читателей Die Welt.
        «И почему вы считаете, что вы для нас лучше кого-то, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда кто приехал, а то, что он делает и как себя ведет! А получается так: кто-то бежит от войны, получает от нас все (крышу над головой, деньги на пропитание, одежду, возможность проводить досуг и т. д.). А потом этот кто-то начинает предъявлять претензии: выбирает, какую работу хочет получить, сколько зарабатывать, и это вместо того чтобы сказать «спасибо» за безопасную и достойную жизнь, которую ему предоставили задаром», — подчеркнул Double A
        «Если кто-то не платит тут налоги, то, конечно, он с удовольствием будет получать пособие по безработице, и работать ему не имеет смысла», — заметил Peter D.

        По данным немецких властей, число получивших убежище в Германии украинцев составляет более миллиона человек.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:32
      0
      Цитата: marchcat
      Циники запада и тут впереди планеты всей, день беженца. А по какой причине эти беженцы возникли, они не хотят пояснить всему миру??? negative

      Беженцы появились в результате уничтожения и разграбления их стран миротворческим Западом.
  2. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 14:18
    0
    Граждане Украины так ничего и не поняли. Или не хотят понимать. Да и ладно......
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:34
      0
      Говорят, на границе с Латвией очереди. Украинские беженцы ломанулись в Россию. Может, что-то поняли?
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:22
    +3
    Там большинство не беженцы от войны, а беглецы от призыва к пособию.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:45
      +1
      Цитата: Андрей Москвин
      Там большинство не беженцы от войны, а беглецы от призыва.

      Кто и от призыва, но большинство жить "на халяву". У нас платили 200 евро, а сейчас 800 евро на семью, плюс жилье бесплатное, да разные продуктовые пакеты. Работают около 10%, а вот "селюки" не хотят, они довольны халявной жизнью.
  4. Дво
    Дво Сегодня, 14:42
    +1
    Омбудсмен- это как надо не любить свой язык ,что вы используете английские слова есть же русские.