«Для Украины важно рычание каждого «Леопарда»: украинский министр обороны поблагодарил Данию за готовность выделить 3 млрд евро военной помощи

Министру обороны Украины вместо хода контрнаступления вновь приходится заниматься присущим ему попрошайничеством. Основной посыл украинского военного ведомства теперь таков: контрнаступление было бы гораздо успешнее, если бы Запад предоставил Украине больше оружия и техники.
Сегодня глава Минобороны Украины опубликовал благодарность в адрес парламента Дании, который, стараясь находиться среди лидеров в плане русофобии, заявил о готовности оказать Украине военную помощь ещё на 3 млрд евро. Правда, сумма эта официальным Копенгагеном будет выделена не единовременно, а в период до 2028 года.
Резников:
Датский парламент одобрил решение по выделению 3 млрд евро военной помощи Украине. Это отличные новости из Копенгагена.
По словам Резникова, «для Украины важно каждое рычание «Леопарда». А любой залп «Цезаря» (самоходная гаубица) - это «салют в честь Украины».
При этом сводки с фронтов, где ВСУ ведут так называемое контрнаступление, свидетельствуют о том, что боеспособных танков Leopard у украинской армии с каждым днём становится всё меньше. И поставщикам этой бронетехники на Украину становится крайне неудобно, когда журналисты просят их прокомментировать кадры с горящими «Леопардами» в районе Орехова или Времевки. Так, на днях у министра обороны Германия Бориса Писториус репортёр, указывая на фото, поинтересовалось, правда ли, что подбит Leopard 2A6. Растерявшийся Писториус заявил, что информация требует уточнения.