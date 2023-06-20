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«Для Украины важно рычание каждого «Леопарда»: украинский министр обороны поблагодарил Данию за готовность выделить 3 млрд евро военной помощи

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«Для Украины важно рычание каждого «Леопарда»: украинский министр обороны поблагодарил Данию за готовность выделить 3 млрд евро военной помощи

Министру обороны Украины вместо хода контрнаступления вновь приходится заниматься присущим ему попрошайничеством. Основной посыл украинского военного ведомства теперь таков: контрнаступление было бы гораздо успешнее, если бы Запад предоставил Украине больше оружия и техники.


Сегодня глава Минобороны Украины опубликовал благодарность в адрес парламента Дании, который, стараясь находиться среди лидеров в плане русофобии, заявил о готовности оказать Украине военную помощь ещё на 3 млрд евро. Правда, сумма эта официальным Копенгагеном будет выделена не единовременно, а в период до 2028 года.

Резников:

Датский парламент одобрил решение по выделению 3 млрд евро военной помощи Украине. Это отличные новости из Копенгагена.

По словам Резникова, «для Украины важно каждое рычание «Леопарда». А любой залп «Цезаря» (самоходная гаубица) - это «салют в честь Украины».

При этом сводки с фронтов, где ВСУ ведут так называемое контрнаступление, свидетельствуют о том, что боеспособных танков Leopard у украинской армии с каждым днём становится всё меньше. И поставщикам этой бронетехники на Украину становится крайне неудобно, когда журналисты просят их прокомментировать кадры с горящими «Леопардами» в районе Орехова или Времевки. Так, на днях у министра обороны Германия Бориса Писториус репортёр, указывая на фото, поинтересовалось, правда ли, что подбит Leopard 2A6. Растерявшийся Писториус заявил, что информация требует уточнения.
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:20
    +3
    «Для Украины важно рычание каждого «Леопарда»: украинский министр обороны поблагодарил Данию за готовность выделить 3 млрд евро военной помощи
    . У таких гадов, даже не милитаристский угар в мозгах, просто оплаченные , за денюшку готовые уничтожить все и ещё больше.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:27
      +2
      Леопарды отправились к Бандере через Попенгаген. am laughing good
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:40
        +2
        Не все, да и дадут им ещё... гейропейские гады, плюс остальные присоеденившиеся, будут платить, надеясь на плюшки, которые могли б они получить по итогам...
        Конечно, мы им зашлем свою фигу, птичку обломинго, но нам тоже не просто будет и потери не малые.
        Мы готовы нести свой крест и добьёмся своего. Так и будет.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:25
    +2
    МинистрГ обоГоны укГаины- молодец. Ни один еврей еще не отправил столько украинцев,на убой.. Молодец! Бедные евреи,натерпелись от тупого рагулья...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:56
      +1
      Цитата: Андрей Николаевич
      Ни один еврей еще не отправил столько украинцев,на убой..

      И ни один еврей, не бегал по всему миру не просил подаяние.
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:25
    +3
    Правда, сумма эта официальным Копенгагеном будет выделена не единовременно, а в период до 2028 года
    .     Вот где собака порылась.Они бы дали сразу,но дадут частями,что бы не прогореть, а вдруг, и выдавать не придется? laughing
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:29
    +2
    По словам Резникова, «для Украины важно каждое рычание «Леопарда».

    Горелые "леопарды" рычать не умеют. Он это ещё не понял похоже.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:06
      +2
      Цитата: Лешак
      Горелые "леопарды" рычать не умеют.

  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:33
    +5
    «Для Украины важно рычание каждого «Леопарда»
    У Резникова на фоне заискивания и постоянного попрошайничества ку-ку точно поехала. Скоро наверное стихами заговорит. А с чего вдруг "рычание" "Леопардов" стало раздаваться в тылу, а не в ожидаемых "прорывах"? Бережете импортные прибамбасы?
    информация требует уточнения.
    Так в офисе и уточни Писториус или и в офисе не у кого, т.к. все ушли на фронт (украинский).
  6. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:38
    +2
    Рычал "Леопард" в степях Украины
    - и оставлял на полях он метановый след.
    ЦИПсО объяснило пропажу металла
    - вот был "Леопард" а теперь его нет.

    Испарился winked

    Три лярда бумажек - обещанно Данией
    Обещанно твёрдо в ближайших 5 лет.
    И писающий мальчик что в Копенгагене
    Так и не сможет сходить в мужской туалет.

    wassat
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:39
    +2
    По морде... по наглой рыжей морде... чтоб и рыкнуть не могла....
  8. дядя влад
    дядя влад Сегодня, 13:40
    0
    Если бы парламент Дании дал бы мне 3 млрд.в никуда, я бы тоже искренне отблагодарил их самыми добрыми и искренними словами. Даже на колени встал бы со словами " Спасибо Вам за доброту и щедрость"
    Пора цены на нефть и газ подымать в командном порядке ,раз бабки девать некуда.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:40
    0
    Почему всу только технику просят и деньги. Ну могли же сразу импортных салоботов попросить прислать в комплекте. И сидели б сами только горилку жрали и салом в шоколаде закусывали
  10. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:43
    +3
    По словам Резникова, «для Украины важно каждое рычание «Леопарда».

  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:48
    +1
    Датский парламент одобрил решение по выделению 3 млрд евро военной помощи Украине. Это отличные новости из Копенгагена.

    По словам Резникова, «для Украины важно каждое рычание «Леопарда».

    Страна банкрот, страна попрошайка. Даже бедные африканские страны, удавленные западным империализмом и те имеют свое достоинство, свое Я, и не бегают по всему миру с шапкой и не сидят в подворотне как алкаши, выпрашивая деньг на водку: