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Украинские ресурсы: В офисе Зеленского были уверены, что информационные операции ЦИПсО заставят российскую армию бросить позиции

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Украинские ресурсы: В офисе Зеленского были уверены, что информационные операции ЦИПсО заставят российскую армию бросить позиции

Ставка Киева на информационную атаку ЦИПсО в рамках контрнаступления не сыграла, российская армия позиций не оставила и продолжает их оборонять. В то же время российская пропаганда нивелирует воздействие украинской.


Киевское руководство надеялось, что психологические операции ЦИПсО сыграют решающую роль в наступлении, а напуганная российская армия бросит позиции и побежит. Такой прогноз делали аналитики офиса Зеленского в преддверии масштабной операции. В результате было принято решение начать контрнаступление, хотя против выступал главком ВСУ Залужный и еще несколько генералов. Однако Зеленского убедили, что план будет реализован, поэтому и был отдан приказ на начало штурма позиций российских войск.

Как показали последующие события, план не сработал, ВС России не побежали, ВСУ за две недели, кроме огромных потерь, ничего не приобрели. Вместо выхода к Азовскому морю с перерезанием сухопутного пути в Крым, украинская армия вынуждена выбивать российские войска с передовых позиций, не добравшись даже до первой линии обороны. Большие потери бронетехники вынуждают командование беречь ее, бросая в бой одну пехоту. По мнению некоторых западных экспертов, контрнаступление ВСУ превращается во что-то похожее на "Бахмутскую мясорубку", устроенную ЧВК "Вагнер" в Артемовске.

Политики Офиса Президента были уверены, что российская армия побежит на южном фронте, оставляя свои позиции. (...) После двух недель приазовской резни, можно сделать выводы, что контрнаступление ВСУ превращается в сплошной мясной штурм

- пишут украинские ресурсы.

И еще одна примета, что наступление ВСУ пошло не так, как задумывалось - очень большое количество сдающихся в плен украинских военных. Понимая бессмысленность атак они предпочитают сохранить жизни, а не погибать во славу Зеленского и его западных хозяев.
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32 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:22
    +10
    Киевское руководство надеялось, что психологические операции ЦИПсО сыграют решающую роль в наступлении, а напуганная российская армия бросит позиции и побежит.

    Из всех блогов, сайтов и СМИ, где сидят ЦИПсО (даже не нашем сайте), сразу видны ослиные уши, вышиванки и бандеры в шароварах.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:45
      +4
      Холодильник только не открывайте,а то и оттуда ципсота полезет.А по факту,да-бывает подменяют сайты.Вон у нас радиостанции хакнули,говорят.Правда я этого не слышал-постоянно радио в машине работает.Большего вреда для контрпропаганды не придумать,как метания и заявления некоторых господ в руководстве.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:56
        +2
        dmi.pris 1 hi, да мягкотелость по отношению к иудам и перевертышам как то не способствует консолидации общества.
    2. Кармела
      Кармела Сегодня, 14:35
      +1
      Цитата: carpenter
      Из всех блогов, сайтов и СМИ, где сидят ЦИПсО (даже на нашем сайте), сразу видны ослиные уши, вышиванки и бандеры в шароварах.


      Вы заметили, на любой разумный комментарий сразу появляются два минуса? Кто же это минусует, как вы думаете?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:23
    +10
    Украинские ресурсы: В офисе Зеленского были уверены, что информационные операции ЦИПсО заставят российскую армию бросить позиции
    . Перестали быть русскими, да людьми вообще... таким НАС не понять, как и их хозяВам, за бугром.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:27
      +6
      Цитата: rocket757
      Перестали быть русскими, да людьми вообще...

      И русскую православную душу им не понять. Они же сами заявили "Украина, це Европа !" (точнее рабы европы".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:35
        +3
        Ладно верхние, главные, за долю малую, не по их понятиям, вполне приличную радеют за интЭрЭсы хозяина...
        А народец то за что купили??? За какие то дешёвые, эфемерные обещали... морковка на верёвочке fool
        Смешно и печально слышать, видеть, что они поверили в обман, а по факту в полный бред, который несут их вожди, СМИ и забугорные обещалкины.
        Это ведь ГРАБЛИ, по которым скакали многие... ничему их жизнь не учит, точно мозги проскакали окончательно...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:12
          +3
          А народец и покупать не надо.Им показывают на голубом глазу "сладкую жизнь в европах".Они туда и стремятся.Правда,не говорят,что там надо прежде всего вкалывать,и соседям наплевать на тебя с высокой горки(а то и сдать в полицию,ювеналам).Причем это все происходило при полном попустительстве с нашей стороны,никчемности посольств,россотрудничества и прочих.Им некогда было.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 14:22
            +1
            Показательно, что в инете хватает всего и сразу!!! Объективных репортажей, высказываний, анализа, фактов... вроде все просто, бери и пользуйся.
            Обмана, туфты, противоположных точек зрения, тоже без счета есть! Т. е. повестись есть на что.
            В общем, проблема не выбора, а умения правильно оценить все, что предоставлено.... увы, морковка на верёвочке до сих пор РАБОТАЕТ!!!
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 14:38
              0
              Верно заметили.Только почему работает?Да потому что бы разобраться в реалии и найти правду в море лжи-надо думать.А есть проще,красивая картинка.И думать не надо..Что бы устроить себе нормальную жизнь на западе,надо труд пары поколений.Вжиться с пеленок в ту жизнь.Я не хочу сказать что там жизнь лучше нашей,просто очень трудно принять правила игры,забыть свою сущность.Там-другие люди,интересы,все друоое
        2. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 14:18
          +1
          Им обещали 4000 долларов зарплату учителям и 1000 долларов пенсии всем пенсионерам. Немудрено, что генетические халявщики повелись на такую толстую морковку...
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 13:43
      0
      Перестали быть русскими,

      Когда это зе был русским?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:53
        +4
        Там не один зелебобус... потом, русский, не как национальность, как образ мыслей, стремление, надежд, характер, в конце концов!
        У нас не мало РУСКИХ, совсем не славянского генотипа и что, они разве не НАШИ, не русские люди, не русское воинству, не русский народ.
        В общем, не в генах дело, совсем.
    3. Александр Саленко
      Александр Саленко Сегодня, 15:05
      0
      А это не офис Зеленского, что в этом понимает ОПГ квартал 95? Это чисто Западное восприятие картины мира. Все эти потуги и на гражданских то не повлияли, те кто боялся и орал что вот сейчас мы потерпим поражение орали и пол года назад.
      Насчёт же успехов нашей пропаганды, да она никакая, ещё в телеге есть нормальные каналы а телевидение что предлагает? ВОт укроТВ, давно правда не смотрел, очень бодрячком шпарило даже в начале СВО, когда казалось нам что вот-вот возьмём Киев.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:24
    +1
    У этих "украинских ресурсов" своя альтернативная логика. Разные вещи по эффекту, когда как было в прошлый раз, взвод держал пару км линии фронта, а к ним подкатывали на колёсах куда большие силы и когда тебе срут в голову в инетике в СМИ.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:26
    +1
    Ну раз уж и украинские ресурсы признают, что из контрнаступа получилась дорога в преисподнюю. То дела у укровермахта, и правда, ни в дугу. Перемоги не получилось, сплошная зрада. Наши войска выполняют все поставленные задачи и никакое ЦИПсО им не помеха! good
    1. Кармела
      Кармела Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: Лешак
      и украинские ресурсы признают, что из контрнаступа получилась дорога в преисподнюю.


      Далеко не все это признают. И наши всякие наки, соловьи, латынины, шульманы, альбацы и прочие (их немало) по-прежнему уверены, что российская армия совсем скоро побежит от украинских леопардов и брэдли.
  5. Magellan
    Magellan Сегодня, 13:27
    0
    Ципсоидов еще хоть кто-то воспринимает? laughing
    1. Кармела
      Кармела Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: Magellan
      Ципсоидов еще хоть кто-то воспринимает?


      А чего не воспринимать-то? Они профессионалы, хоть и норовят облажаться при каждом удобном случае.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:27
    +2
    по себе судят? what Русские не сдаются!..........................
  7. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:36
    -1
    Ставка Киева на информационную атаку ЦИПсО в рамках контрнаступления не сыграла, российская армия позиций не оставила и продолжает их оборонять.
     Буу, сказать не получилось smile
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:39
    +3
    Они оказывается на ЦИПсО возлагали более серьезные надежды, чем на планы своих генералов. Вот уж действительно "95 квартал" в действии.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:45
      -2
      Вот уж действительно "95 квартал" в действии.

      Я уже писал. Каждый пытается в войне использовать то что умеет.
      Нарко-клоун не военный не экономист не руководитель не стратег и не тактик. ОН ШОУМЕН.
      Значит на что может надеяться - на пропаганду. ТОЧКА.
      И надо признать, что ЦИПСО работает с размахом и порой очень удачно.
      1. Prometey
        Prometey Сегодня, 14:42
        0
        Цитата: bk316
        И надо признать, что ЦИПСО работает с размахом и порой очень удачно.

        Да, подсдулись они в последнее время. Топорно и не творчески стали информацию искривлять.
    2. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 14:54
      0
      Даже программу разработали. Правда как называлась не помню. Но по английски, как у хозяев black слово точно было.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:44
    +2
    Повторюсь ещё раз, не нужно жалости: структура и руководство ЦИПСО должна быть уничтожена, как и любой другой ЦПР. Сколько минусов столько целей.
    1. Prometey
      Prometey Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Повторюсь ещё раз, не нужно жалости: структура и руководство ЦИПСО должна быть уничтожена, как и любой другой ЦПР.

      Согласен. Желательно все до единого сотрудника.
  10. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 14:00
    +1
    российская армия бросит позиции и побежит

    ВСУки не изучали, забыли и не знают Русской истории, у них своя история, в котором русский вечно пьяный...
    Поэтому они не знают, что Русские не сдаются и не побегут. Русские могут потерпеть поражение только в результате предательства и неграмотных действии командования, таких как в 1941г, а также в начале СВО...
  11. sabakina
    sabakina Сегодня, 14:02
    0
    Я понимаю, что фото постановочное, но всё же ципсошники могли бы экспозицию сделать и по брутальней. Кстати, что за машинка на фото?
  12. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:11
    0
    как по мне это попытка обелить зелю и выставить виноватых.. ничего другого эта новость не несет, более того где логика? какое отношение ЦИПсО имеет к передовым частям нашей обороне? если кто не в курсе , то сотовых телефонов там или вообще нету или очень ограниченное количество, так как их пеленгуют и потом жди беды...
  13. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 14:14
    0
    очень большое количество сдающихся в плен украинских военных
    . Что такое в понимании автора "очень большое количество?". Десяток, может быть, полсотни пленных? А по каким причинам они попадают?
    Не надо уподобляться перемогам с той стороны.
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:28
    0
    Если так работает их пропаганда, это очень слабо. Единственное чего добились, разозлили население и армию до такой степени, что все уже ждали когда уже начнётся этот контр.наступ, а его всё не было и не было. За то что тянули, огрeбли ещё больше. Не надо так делать.