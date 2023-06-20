Украинские ресурсы: В офисе Зеленского были уверены, что информационные операции ЦИПсО заставят российскую армию бросить позиции

Политики Офиса Президента были уверены, что российская армия побежит на южном фронте, оставляя свои позиции. (...) После двух недель приазовской резни, можно сделать выводы, что контрнаступление ВСУ превращается в сплошной мясной штурм

Ставка Киева на информационную атаку ЦИПсО в рамках контрнаступления не сыграла, российская армия позиций не оставила и продолжает их оборонять. В то же время российская пропаганда нивелирует воздействие украинской.Киевское руководство надеялось, что психологические операции ЦИПсО сыграют решающую роль в наступлении, а напуганная российская армия бросит позиции и побежит. Такой прогноз делали аналитики офиса Зеленского в преддверии масштабной операции. В результате было принято решение начать контрнаступление, хотя против выступал главком ВСУ Залужный и еще несколько генералов. Однако Зеленского убедили, что план будет реализован, поэтому и был отдан приказ на начало штурма позиций российских войск.Как показали последующие события, план не сработал, ВС России не побежали, ВСУ за две недели, кроме огромных потерь, ничего не приобрели. Вместо выхода к Азовскому морю с перерезанием сухопутного пути в Крым, украинская армия вынуждена выбивать российские войска с передовых позиций, не добравшись даже до первой линии обороны. Большие потери бронетехники вынуждают командование беречь ее, бросая в бой одну пехоту. По мнению некоторых западных экспертов, контрнаступление ВСУ превращается во что-то похожее на "Бахмутскую мясорубку", устроенную ЧВК "Вагнер" в Артемовске.- пишут украинские ресурсы.И еще одна примета, что наступление ВСУ пошло не так, как задумывалось - очень большое количество сдающихся в плен украинских военных. Понимая бессмысленность атак они предпочитают сохранить жизни, а не погибать во славу Зеленского и его западных хозяев.