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Литовский президент сообщил о проблемах с развёртыванием новой дивизии в составе ВС республики из-за отсутствия на это средств

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Литовский президент сообщил о проблемах с развёртыванием новой дивизии в составе ВС республики из-за отсутствия на это средств

Литва не может развернуть новую мотопехотную дивизию для укрепления обороноспособности республики, у правительства на это просто нет средств. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.


Литовский президент выступил перед депутатами Сейма с ежегодным посланием и пожаловался, что нынешний уровень военных расходов слишком мал, выделенных средств не хватает для развертывания новой мотопехотной дивизии, которая должна обезопасить республику от "российской агрессии". При этом он признал, что республика тратит на оборону 2,5% от ВВП, тогда как другие страны НАТО обходятся 2%.

Это требует максимально быстрого приобретения необходимого вооружения и техники, расширения инфраструктуры. Мы не сможем все это сделать при нынешнем финансировании

- заявил Науседа.

На сегодняшний день самым крупным соединением в литовской армии является бригада, но в марте этого года Госсосвет обороны Литвы принял решение о развертывании новой дивизии из трех бригад и дополнительных подразделений общим количеством в 17,5 тысячи военнослужащих. При этом бригада "Железный волк" (Geležinis Vilkas) должна войти в состав дивизии вместе с новым танковым батальоном, для которого планируется закупить 50 танков западного производства, скорей всего, немецких.

По словам командующего ВС Литвы Вальдемараса Рупшиса, новая мотопехотная дивизия должна стать кулаком, готовым ударить по российской армии в случае "агрессии" с ее стороны. Увеличение численности литовской армии позволит не только обороняться, но и контратаковать, а с учетом танков, возможно, что и наступать. В общем, осталось только средства на все это найти.
Использованы фотографии:
Минобороны Литвы
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11 комментариев
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  1. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 13:54
    +1
    О деньгах вспомнили? А как там с дополнительным американским контингентом? Их кормить тоже надо.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:16
      0
      Прибалтам надо старательнее языком работать да с заглатыванием - глядишь Хозяин и расщедрится....
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 14:25
        0
        а литовская дивизия - это сколько десятков человек? или может даже 101?
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 13:55
    +1
    Литва - казарма для НАТО, правда мало обеспеченная. Ну ни чего, сами выбрали такой путь.
  3. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:57
    +3
    Интересно у кого больше численность - у трибалтов или у нашей чвк
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:05
    0
    Литва не может развернуть новую мотопехотную дивизию... на это просто нет средств
    А кто-то на днях собрался нанести удар по российской экономике при этом не имея средств на свои ВС. К полякам обратитесь они с радостью помогут все же в одном курятнике обитаете. Зато дальше еще смешнее
    новая мотопехотная дивизия должна стать кулаком, готовым ударить по российской армии в случае "агрессии" с ее стороны
    Сам не испугался своих грозных слов, как грузин своего отражения в зеркале в натовской форме? Вчера ударим по российской экономике, а уже сегодня ни много, ни мало по российской армии. Вот только средства найдем на это и тогда сразу.
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:08
    0
    Да... Вот пыль окончательно уляжется - и Литва (вместе с прочими лимитрофами) ВНЕЗАПНО обнаружит у своих границ враждебную Россию и отсутствие поддержки (хоть какой-то) от Запада. Успехов, чо :)
  6. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 14:27
    0
    Какие дивизии у "лесных братьев"? пусть сырые землянки в лесу копают как они по жизни привыкли.
    Моськи вякают как всегда...
  7. alystan
    alystan Сегодня, 14:32
    0
    Территория еще позволяет принять дополнительные контингенты.
    Только, во-первых, их размещать негде, во-вторых, и нет возможности возвести новые.
    Значит собираются выпрашивать деньги.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:33
    0
    Прибалтийские вымираты маленькие, а тромбуют там плотно дивизии. Мячта ракетчика-куда не попади всюду накроет немало.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:54
    0
    В общем, осталось только средства на все это найти.

    Как и в Эстонии, на бумаге дивизия, а на деле взвод. Все денежки и вооружение отправили к "немцам в Киев". А так как Литва в состав жён Чумадеда, даже временных, не входит, то бумага литовского "железного волка" выдержит.