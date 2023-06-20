Литовский президент сообщил о проблемах с развёртыванием новой дивизии в составе ВС республики из-за отсутствия на это средств

Литва не может развернуть новую мотопехотную дивизию для укрепления обороноспособности республики, у правительства на это просто нет средств. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Литовский президент выступил перед депутатами Сейма с ежегодным посланием и пожаловался, что нынешний уровень военных расходов слишком мал, выделенных средств не хватает для развертывания новой мотопехотной дивизии, которая должна обезопасить республику от "российской агрессии". При этом он признал, что республика тратит на оборону 2,5% от ВВП, тогда как другие страны НАТО обходятся 2%.
Это требует максимально быстрого приобретения необходимого вооружения и техники, расширения инфраструктуры. Мы не сможем все это сделать при нынешнем финансировании
- заявил Науседа.
На сегодняшний день самым крупным соединением в литовской армии является бригада, но в марте этого года Госсосвет обороны Литвы принял решение о развертывании новой дивизии из трех бригад и дополнительных подразделений общим количеством в 17,5 тысячи военнослужащих. При этом бригада "Железный волк" (Geležinis Vilkas) должна войти в состав дивизии вместе с новым танковым батальоном, для которого планируется закупить 50 танков западного производства, скорей всего, немецких.
По словам командующего ВС Литвы Вальдемараса Рупшиса, новая мотопехотная дивизия должна стать кулаком, готовым ударить по российской армии в случае "агрессии" с ее стороны. Увеличение численности литовской армии позволит не только обороняться, но и контратаковать, а с учетом танков, возможно, что и наступать. В общем, осталось только средства на все это найти.