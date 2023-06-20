Замглавы НАТО: альянс продолжит сближение с Украиной, но принимать её в свои ряды пока не станет

Сегодня нет условий для принятия решения по четкому графику

Североатлантический альянс продолжит сближение с Украиной, но принимать ее в свои ряды пока не станет. И важный шаг в данном направлении будет сделан на предстоящем вильнюсском саммите.Такое заявление сделал замглавы НАТО Мирча Джоанэ в интервью французской радиостанции RFI.Он сообщил, что руководство альянса пока не собирается предоставлять Украине конкретный график ее вступления в это международное военно-политическое объединение.- заявил Джоанэ.Он пояснил, что из-за участия Украины в вооруженном конфликте среди членов альянса нет общего мнения о том, как поступить с Киевом. Заместитель генерального секретаря НАТО также напомнил слова американского президента Джо Байдена, который заявил, что Украине еще предстоит закончить реформы внутри страны, чтобы соответствовать принятым в альянсе стандартам.Но не все так безнадежно для Киева, ведь на саммите НАТО в Вильнюсе будет поднят вопрос о создании Совета Украина-НАТО. Помимо этого, планируется разработать подробный план по модернизации украинской армии и приведению ее к натовским стандартам.Ранее о том, что в Вильнюсе Украине не будет предоставлен график вступления в Североатлантический альянс, неоднократно говорил и его генсек Йенс Столтенберг. Но взамен западные страны гарантируют ей многолетние поставки вооружений, а также формирование Совета Украина-НАТО.