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Замглавы НАТО: альянс продолжит сближение с Украиной, но принимать её в свои ряды пока не станет

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Замглавы НАТО: альянс продолжит сближение с Украиной, но принимать её в свои ряды пока не станет

Североатлантический альянс продолжит сближение с Украиной, но принимать ее в свои ряды пока не станет. И важный шаг в данном направлении будет сделан на предстоящем вильнюсском саммите.


Такое заявление сделал замглавы НАТО Мирча Джоанэ в интервью французской радиостанции RFI.

Он сообщил, что руководство альянса пока не собирается предоставлять Украине конкретный график ее вступления в это международное военно-политическое объединение.

Сегодня нет условий для принятия решения по четкому графику

- заявил Джоанэ.

Он пояснил, что из-за участия Украины в вооруженном конфликте среди членов альянса нет общего мнения о том, как поступить с Киевом. Заместитель генерального секретаря НАТО также напомнил слова американского президента Джо Байдена, который заявил, что Украине еще предстоит закончить реформы внутри страны, чтобы соответствовать принятым в альянсе стандартам.

Но не все так безнадежно для Киева, ведь на саммите НАТО в Вильнюсе будет поднят вопрос о создании Совета Украина-НАТО. Помимо этого, планируется разработать подробный план по модернизации украинской армии и приведению ее к натовским стандартам.

Ранее о том, что в Вильнюсе Украине не будет предоставлен график вступления в Североатлантический альянс, неоднократно говорил и его генсек Йенс Столтенберг. Но взамен западные страны гарантируют ей многолетние поставки вооружений, а также формирование Совета Украина-НАТО.
Использованы фотографии:
НАТО
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4 комментария
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 13:53
    0
    И любому мыслящему существу понятно, что никогда в НАТО Окраина не будет принята.
    Но Надежда умирает последней и поэтому упоротые главкомы Окраинисты упираются до последненго будут (ну так сказали с выше и надо выполнять, а вдруг примут).
  2. osp
    osp Сегодня, 13:56
    0
    Все будет зависеть от того сохраниться ли Украина как государство и в каких границах.
    Само собой - как скоро закончится конфликт и в чью пользу.

    Даже если Украина сохраняется в тех границах что сегодня , а военный конфликт замораживается или останавливается на наших условиях в которых
    Украина отказывается от Донбасса и Крыма навсегда и признает их за Россией, то понятное дело - и в НАТО и в Евросоюз их заволокут очень быстро.

    Чтобы навсегда и окончательно оторвать от России. Со временем обратив в католичество.

    Да и ВСУ практически полностью перешедшие на стандарты НАТО и имеющие такой боевой опыт очень будут интересны Западу с прицелом на дальнейшую войну с Россией.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:10
    0
    Понятно - пользовать тебя (Украину) будем все, а вот жениться на тебе ни кто не обещает. Еще и с графиком вступления у Киева полный облом
    Сегодня нет условий для принятия решения по четкому графику
  4. alystan
    alystan Сегодня, 14:52
    0
    Зато какое мнение высказал политолог Антон Бредихин.

    Ведь прав был капитан Врунгель, утверждавший - "Как назовешь корабль, так он и поплывет..."

    По умозаключению Бредихина, новый генеральный секретарь НАТО должен быть предан идее поддержки Украины и доказать это на деле, поэтому не исключено, что главой альянса станет один из иностранных военных советников Владимира Зеленского:

    На эту позицию может претендовать такой генерал, который мог бы быть сейчас советником у Зеленского. Почему нет? Будут новые кадровые требования, а именно: озвученная позиция по Украине и наличие боевого опыта и участие в том или ином формате в поддержке Украины непосредственно на ее территории. Поэтому, безусловно, могут быть выдвинуты абсолютно неожиданные варианты.

    Бредихин напомнил, что часть иностранных военных советников достались Зеленскому по «наследству» от предыдущего главы государства, а дополнительных позднее командировали от НАТО.