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Украинский режим сообщает о продолжающихся боях в селе Пятихатки на Запорожском направлении

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Украинский режим сообщает о продолжающихся боях в селе Пятихатки на Запорожском направлении

В настоящее время в селе Пятихатки на Запорожском направлении продолжаются боевые действия. Об этом сообщил ставленник киевского режима Юрий Малашко, слова которого цитирует украинская пресса.


По утверждению представителя украинских властей, в Пятихатках остается до 20 человек мирных жителей. Сейчас их якобы пытаются вывезти из-под обстрелов, а также доставляют им гуманитарную помощь.

Малашко отметил, что в Пятихатках продолжаются ожесточенные бои. Российские войска ведут активный огонь по украинским формированиям, что препятствует их продвижению. Ранее, отметим, украинские власти сообщали о том, что населенный пункт якобы освобожден.


В свою очередь, вчера российские военкоры утверждали, что в Пятихатках идут бои, российская армия контратакует украинские формирования. Судя по всему, даже если официальные представители киевского режима рассуждают о том, что населенный пункт еще не контролируется ВСУ, в нем действительно ситуация складывается не лучшим для украинских формирований образом.

Отметим, что анонсированное киевским режимом «контрнаступление» ВСУ на Запорожском направлении серьезно забуксовало. Формирования украинского режима теряют большое количество военной техники и вооружений, в том числе западного производства, погибает и личный состав украинских войск. Западные военные эксперты ранее заявляли, что в Киеве недооценили военный потенциал России на Запорожском направлении, и сейчас ВСУ «расхлебывают» последствия данной недооценки возможностей российской армии.
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8 комментариев
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  1. ПАН51
    ПАН51 Сегодня, 14:09
    +3
    Судя по обстрелам мирных граждан со стороны ВСУ, не верится, что они способны эвакуировать жителей Пятихатки и помогать им.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:48
      0
      Слабо верится что там вообще жители есть
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:11
    +2
    Эвакуация оставшихся 20 мирных жителей и доставка им же гуманитарной помощи как-то не вяжутся между собой :)
  3. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:12
    0
    Западные военные эксперты ранее заявляли, что в Киеве недооценили военный потенциал России на Запорожском направлении
     Может быть,это западные эксперты недооценили военный потенциал России,толкая ВСУ на контрнаступ, а теперь стрелы переводят.
  4. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 14:21
    0
    Отлично! Продолжайте лбом(пятачком) об стенку! Это так по-украински!
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 14:24
      +1
      А кто как не Россия всю войну бьется лбом о Марьинку и Угледар ?
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:24
    +1
    Западные военные эксперты ранее заявляли, что в Киеве недооценили военный потенциал России на Запорожском направлении, и сейчас ВСУ «расхлебывают» последствия данной недооценки возможностей российской армии.

    Хлебать им не перехлебать.
    Не будет фашистам не земли не жизни на Украине!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:29
    0
    Что они так рвутся в эту Пятихатку? Уже несколько раз накрывали их там огнем артиллерии и РСЗО, несут потери, отступают, а потом опять прут в "огневой мешок". Не иначе золотой запас их гетьмана там зарыт.