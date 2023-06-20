Украинский режим сообщает о продолжающихся боях в селе Пятихатки на Запорожском направлении

В настоящее время в селе Пятихатки на Запорожском направлении продолжаются боевые действия. Об этом сообщил ставленник киевского режима Юрий Малашко, слова которого цитирует украинская пресса.По утверждению представителя украинских властей, в Пятихатках остается до 20 человек мирных жителей. Сейчас их якобы пытаются вывезти из-под обстрелов, а также доставляют им гуманитарную помощь.Малашко отметил, что в Пятихатках продолжаются ожесточенные бои. Российские войска ведут активный огонь по украинским формированиям, что препятствует их продвижению. Ранее, отметим, украинские власти сообщали о том, что населенный пункт якобы освобожден.В свою очередь, вчера российские военкоры утверждали, что в Пятихатках идут бои, российская армия контратакует украинские формирования. Судя по всему, даже если официальные представители киевского режима рассуждают о том, что населенный пункт еще не контролируется ВСУ, в нем действительно ситуация складывается не лучшим для украинских формирований образом.Отметим, что анонсированное киевским режимом «контрнаступление» ВСУ на Запорожском направлении серьезно забуксовало. Формирования украинского режима теряют большое количество военной техники и вооружений, в том числе западного производства, погибает и личный состав украинских войск. Западные военные эксперты ранее заявляли, что в Киеве недооценили военный потенциал России на Запорожском направлении, и сейчас ВСУ «расхлебывают» последствия данной недооценки возможностей российской армии.