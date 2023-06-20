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Пресс-секретарь президента России заявил об открытости российских властей для переговоров по украинскому вопросу

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Пресс-секретарь президента России заявил об открытости российских властей для переговоров по украинскому вопросу

Сейчас Киев демонстрирует неготовность к диалогу по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, выступая перед журналистами.


Как отметил представитель Кремля, Владимир Путин открыт к диалогу и контактам по украинскому вопросу. Но позиция киевского режима не создает «стабильной почвы» для переговоров.

Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. Весьма и весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться

- подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь отметил, что есть потенциальная результативность бесед с африканскими лидерами. Но Киев пока не демонстрирует готовности к дальнейшим переговорам. Напомним, что ряд африканских государств предложил собственный план мирного урегулирования украинского конфликта. Однако Киев не готов соглашаться с предложениями африканских лидеров.

Как известно, главным требованием Киева является вывод российской армии с территорий, которые Украина считает «своими». Но эти территории вошли в состав Российской Федерации в соответствии с референдумами, на которых местное население захотело продолжить свою дальнейшую жизнь уже в нашей стране. Поэтому вывод российских войск с российской территории является нонсенсом, Москва на такое решение не пойдет.
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30 комментариев
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  1. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 14:09
    +6
    Пескову самому не надоела эта песня? Хорошо бы разок проявить хотя бы на словах неготовность Москвы к диалогу с Западом в принципе.
    1. Everevil
      Everevil Сегодня, 14:13
      -4
      Всё правильно он делает. Ведь понятно, что никаких переговоров не будет, что это просто невозможно на данном этапе. Переговоры возможны будут только при наличии тотального превосходства, и это уже будут даже не переговоры, а подписание капитуляции с безоговорочным принятием всех наших условий. А сейчас он говорит, что "мы всегда готовы", "мы открыты" и тому подобное. И получается, что мы то "пацаны" хорошие и правильные, а вот те, за бугром и у нас по соседству - плохие и им мир не нужен. Политика - такая хитрая штука... smile
      1. grem
        grem Сегодня, 14:23
        -7
        Цитата: Everevil
        Всё правильно он делает. Ведь понятно, что никаких переговоров не будет, что это просто невозможно на данном этапе

        Согласен с вами !!!! Переговоры в данной ситуации могут быть только одни Капитуляция и штыки усраины развернуть на запад !!!!
        Может тогда их простим и поймем ..
        А пока идет Денацификация !!! И черти нам не братья с их хозяевами англосаксами ..
        По другому ну никак не получается ..Ради памяти наших предков Советских солдат павших в борьбе с нацизмом ..
        Они вот верулись фашисты и в самом страшном для нас обличии .. soldier

        Нет им пощады и не будет мужики ,иначе мы перестанем быть Русскими
        А тогда зачем жить ?
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 14:35
          +2
          Цитата: grem
          А тогда зачем жить ?

          Жить, чтобы умереть.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:09
    +3
    Однако Киев не готов соглашаться с предложениями африканских лидеров.
     Открытая форма расизма.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:30
      +1
      Хуже того.Делегацию дальше самолета не пустили.И задержали в Варшаве.
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 14:10
    +9
    Такое ощущение, что кто-то опять "выпрашивает" переговоры. Неужели так сильно держат за одно место этого кого-то? А как же тогда заявления - «демилитаризовать» и «денацифицировать» Украину?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:17
      +5
      Вот не понимают наверху,что никогда больше они не будут "своими"для Запада.И попытки переговорничества,"примирения" в итоге приведут их в Гаагу
      1. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 14:44
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Вот не понимают наверху,что никогда больше они не будут "своими"для Запада.
        А разве они первые кто пытался "усидеть на всех стульях" сразу? До них таких было вагон и маленькая тележка, а итог всегда один - стулья разъезжаются. Но определится "верхи" нигде и никогда не могут, при любом раскладе с Вами в одном автобусе на работу они ехать не готовы, так что лизать будут вплоть до Гааги.
    2. spirit
      spirit Сегодня, 14:22
      +7
      А как же тогда заявления - «демилитаризовать» и «денацифицировать» Украину?

      Это было до реализации блестящего плана "Украинцы несут цветы к Русским танкам"
      А затем Цезарь, сразу дал заднюю, в чем он и признался на встрече с Африканскими товарищами показав план переговоров.Все это "СВО" и жизни солдат для них сейчас это расходный материал и средства что бы выбить договорнячек получше и продолжать жить спокойно в ново-огорево,откинув замашки "великого многоходовочника и Цезаря"
    3. ЛМН
      ЛМН Сегодня, 14:29
      +1
      Цитата: Владимир М
      Такое ощущение, что кто-то опять "выпрашивает" переговоры. Неужели так сильно держат за одно место этого кого-то? А как же тогда заявления - «демилитаризовать» и «денацифицировать» Украину?

      А в чём противоречия? what
      1. Комментарий был удален.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:10
    +2
    Для внутреннего потребителя, высказывание так себе.
    Для внешних... ну так сразу на языке тех самых внешних потребителей.
  5. Ярик
    Ярик Сегодня, 14:13
    0
    Опять несет какую чушь? Наверное Абрамович после Стамбула не угомонится ни как.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 14:24
      +1
      С Абрамовича вы смеяться будете, но англичане хотят его заставить перечислить вырученные с продажи клуба Челси средства в фонд помощи Украине. На данный момент 2,3 млрд фунтов заморожены. Вот нисколько не удивлюсь, что придут к компромиссу и он все таки профинансирует Украину. Нациков же спас, по айфону задарил, возможно счета им в банке открыл с солидными суммами, так и Украину будет спасать. Черт он и в Африке черт.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 14:45
        +1
        Можно конечно сказать абрамович - черт и Британия плохая.... Но разве в них основная проблема?
        1. al3x
          al3x Сегодня, 15:03
          0
          Ну он же был участником переговоров, думается, что он и свою инициативу проявлял, выторговывая плюшки для своего бизнеса в ущерб интересам России и её народов.
  6. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 14:20
    +2
    Пресс-секретарь президента России заявил об открытости российских властей для переговоров по украинскому вопросу

    Только вот озвучил бы - на каких условиях хотят вести переговоры? Или уже не будет денацификации, демелитиризации, будет Минск - 3?
  7. beybender
    beybender Сегодня, 14:24
    +1
    У них все что можно взорвали , деньги забрали , а они , Недоделанные , переговариваться хотят !!! Тьфу на них !!!
  8. Million
    Million Сегодня, 14:24
    +2
    Двусмысленные высказывания.
    Сдаваться что ли собрались?Ведь цели СВО не достигнуты ,да и Украина отказалась от каких либо переговоров.
  9. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 14:24
    -1
    Цитата: Everevil
    Всё правильно..

    Абсолютно согласен.
    Эти слова,они ни к чему не обязывают.
    Гораздо хуже,"сжечь мосты" и выглядеть как Зеленский, подписавший указ о невозможности переговоров с РФ.
  10. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 14:25
    +3
    Говорить о мире на фоне интервью Столтенберга газете "Welt am Sonntag": "Чем большую территорию будет контролировать Украина, "тем лучше карты у нее будут за столом переговоров".
    Глава альянса отметил, что мир не должен быть заключен на российских условиях. Он также выступил против заморозки конфликта. "Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но для того, чтобы мир мог быть долгосрочным, он должен быть справедливым", — пояснил он. В общем мыло мочало начинай сначала, они не хотят мира, пока не отберут у нас Крым, чтобы доминировать в азово-черноморском регионе, надо помнить о том что США и Англия это морские державы им не интересен Донбасс они хотят полный контроль над черным и азовским морями. А с африканцами или китайцами, да с кем угодно можно конечно встречаться, но всё это пустое времяпрепровождение.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:26
    0
    Пресс-секретарь президента России заявил об открытости российских властей для переговоров по украинскому вопросу

    "Удивительные" люди!
    Запад поставил ультимуатум:
    Путина и его команду в сортир, россия - "в будку", свобода российским "крысам" и оплата всех потерь за счёт россии.
    Так что можете продолжать ждать и рассуждать о переговорах!
    И ещё раз: "удивительные" на всю голову люди!
  12. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 14:27
    +1
    Какие переговоры могут быть с нацистами? Кто-то может мне, неразумному объяснить?
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:27
    +1
    Пресс-секретарь президента России заявил об открытости российских властей для переговоров по украинскому вопросу

    Мне просто любопытно, в истории имеются факты, чтобы Сталин выпрашивал переговоры с Гитлером?
    * * *
    Такими показательными выступлениями команда ВВП подливает горючее в российско-украинско-натовское противостояние. Вы просто расскажите своему народу с какого, собственно? Может быть ВС лишены красного ориентира? Может собрание олигархов выставило свои условия «избранному якобы всенародно» президенту России?
    Расскажите, откуда появляются такие пораженческие настроения...
    Вчера в прямом эфире российского телеканала представители ВСУ обязались освобождать «свою землю» до последней капли крови. Откуда эти люди? Кто они? Те, кому Россия не дала возможности убивать русскоязычное население? Это с ними российская власть готова вести переговоры? или с теми безумцами из ЕС, США, НАТО, которые не видят никакого выхода для Украины и себя, кроме уничтожения российской государственности?
    Вы разберитесь с крестом и трусами, а то у нас создаётся впечатление, что идеи ЕБН живут и хотят победить, похоронив окончательно все завоевания социализма и победы отцов и дедов.
    1. grem
      grem Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: ROSS 42
      Мне просто любопытно, в истории имеются факты, чтобы Сталин выпрашивал переговоры с Гитлером?

      Да, Сталин до последнего пытался оттянуть войну с Германией (вернее уже со всей европой)
      Вроде добился ,но удар был коварен и мы не успели перевооружить Армию ..Буквально пару лет не хватило . hi
      А теперь Россия подготовилась ..Ну мультики Путина все помнят ? Это наша страховка и запад это знает и понимает .
      А пока на территории усраины проверяем свои силы с натовцами Кто кого?
      У России еще много сюрпризов хоспода и на ххохлах ,мы их не собираемся испытывать hi Наша цель за океаном главная ! wink Там все испытаем по ПОЛНОЙ ! Когда время придет .

      Это все цветочки..а ягодки потом хоспода Ждите !
      Все уже гораздо сложнее для вас началось..Украину мы вам не простим ! negative Сами кровью захлебнетесь !
      Свобода Техасу и Мексики и афроамериканцам(неграм) с индейцами ..Долой резрвации !!
      Пора пересмотреть границы и права коренных народов Американского континента Вот такие дела начинаются !
  14. Комментарий был удален.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:35
    +4
    Зачем систематически говорить о том, что очень раздражает народ? Ладно по поводу лидеров африканских государств, которым необходимо показать, что их слушают и их приезд имеет значение ("Ваш звонок очень важен для нас. Ждите ответа"). Но постоянно звучащее слово "переговоры" честно говоря вызывает не нужные сегодня отрицательные эмоции у российского населения.
  16. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 14:39
    +1
    а можно разве с нацистами-бандеровцами договариваться))? или шкала от нациста до киевского партнера имеет небольшой шаг
  17. alystan
    alystan Сегодня, 14:42
    +1
    Пресс-секретарь президента России заявил об открытости российских властей для переговоров по украинскому вопросу

    И закрытости российских властей для своих граждан, когда серьезная новость обнародуется год спустя?! И не факт, что каждая?
  18. hermit
    hermit Сегодня, 15:01
    +2
    Такое "миролюбие" лишь усиливает желание противника воевать. "Ага, они хотят мира, значит, они слабы. Поднажмем немного - примут наши условия". Но, думаю, Песков лишь воспроизводит мысли Путина. А Путин - он какой-то странный. Всё время оправдывается.
  19. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:11
    +1
    Тут пару дней назад Путин демонстрировал какую-то бумажку, из-за которой РФ отвела свои войска от Киева и со значительной части украинской территории. Вторым экземпляром этой бумажки, по его словам, киевские власти вытерли одно место. И это не считая т.н. "Минских соглашений"
    Неужели в Кремле до сих пор не поняли, что с нынешними киевскими властями любые переговоры бесполезны, т.к. выполнять из никто не собирается, а нужны они только для затяжки времени, необходимого для обучению украинских пилотов американским самолетам.
    p.s. К сожалению Путин так и не сказал, кто именно принимал решение об отводе войск на основании никем неподписанной и нератифицированной бумажки.