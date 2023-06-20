Путин открыт к диалогу, он открыт к контактам. Весьма и весьма продуктивный разговор состоялся в субботу с африканской делегацией, и этот диалог будет продолжаться

Сейчас Киев демонстрирует неготовность к диалогу по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, выступая перед журналистами.Как отметил представитель Кремля, Владимир Путин открыт к диалогу и контактам по украинскому вопросу. Но позиция киевского режима не создает «стабильной почвы» для переговоров.- подчеркнул Песков.Пресс-секретарь отметил, что есть потенциальная результативность бесед с африканскими лидерами. Но Киев пока не демонстрирует готовности к дальнейшим переговорам. Напомним, что ряд африканских государств предложил собственный план мирного урегулирования украинского конфликта. Однако Киев не готов соглашаться с предложениями африканских лидеров.Как известно, главным требованием Киева является вывод российской армии с территорий, которые Украина считает «своими». Но эти территории вошли в состав Российской Федерации в соответствии с референдумами, на которых местное население захотело продолжить свою дальнейшую жизнь уже в нашей стране. Поэтому вывод российских войск с российской территории является нонсенсом, Москва на такое решение не пойдет.