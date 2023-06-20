Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкое издание: Украинские танкисты имитируют поломку техники, чтобы не идти в бой

10
Немецкое издание: Украинские танкисты имитируют поломку техники, чтобы не идти в бой

На фоне неудачного наступления ВСУ, сопряженного с большими потерями в живой силе и технике, украинские солдаты не только отказываются идти в бой, дезертируют и добровольно сдаются в плен целыми подразделениями, но и и изобретают более изощренные способы оставаться в тылу.


Сразу трое военнослужащих украинской армии по имени Саша, Миша и боец с позывным «Гудзик» рассказали репортеру немецкого издания Spiegel, что некоторые танкисты умышленно имитируют поломку западных бронемашин, дабы не выполнять приказы командования по наступлению. При этом ничего зазорного в таком саботаже бойцы ВСУ не видят.

Лучше вообще отказаться, чем отступить посреди драки

— объяснил свое поведение журналисту один из танкистов.

По его словам, немецкие «Леопарды» неплохо противостоят выстрелам ПТУР, но в случае попадания в башню артиллерийского снаряда гибель экипажа практически неизбежна. В этом случае все, кто находится в танке, превращаются в «груду пепела». К тому же, западные танки довольно капризны в обслуживании, требуют постоянной донастройки, которая затруднена из-за видеоинструкций на немецком языке. Еще сложнее дело обстоит с ремонтом при нехватке запчастей и специального оборудования.

То что российские военные легко уничтожают хваленую натовскую бронетехнику стало понятно уже в первые дни так называемого контрнаступления ВСУ. Потеряв на поле боя десятки так дорого доставшихся «Леопардов» и «Брэдли», украинское командование теперь отправляет в атаки в основном пехоту, практически без бронеподдрежки. Такая тактика только увеличивает потери украинских солдат, что дополнительно сказывается на боевом духе не только пехотинцев, но, как выяснилось, и танкистов.

Причем выяснить реальные причины таких «поломок» бронетехники довольно сложно. Ведь для этого как раз необходимо хорошо разбираться в западной технике. Чем, очевидно, и пользуются прозорливые украинские воины.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:34
    +4
    Вот я про это пару дней назад и писал в одеой теме. Так не поверили. А теперь аж целая статья на ВО.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:57
      +1
      Лично я поверил. Это в украинский менталитет вполне укладывается. И это только то, что вскрылось.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 14:36
    +5
    Так надо не имитировать, а сдавать технику нашим. Тут и бонусы в виде денег будут и живы останутся.
    1. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 14:51
      0
      Это правильно, но как они через наши минные поля проберутся.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:00
        0
        Хм, ну да, это проблема, как то не подумал..
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:36
    +2
    Причем выяснить реальные причины таких «поломок» бронетехники довольно сложно. Ведь для этого как раз необходимо хорошо разбираться в западной технике. Чем, очевидно, и пользуются прозорливые украинские воины.

    На это у кастрюлеголовых, кастрюлеголова очень хорошо работает! laughing
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:59
      0
      wassat Саша,Миша и примкнувший к ним Гудзик..Аа!Саботажники!...Тут видео в телеге,как в горящую "бредятину" врезается лео и начинает гореть тоже..
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 14:44
    +1
    «Aliena nobis, nostra aliis». Что в вольном переводе значит: «Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет».
  5. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 14:51
    +2
    Как говорилось в одном фильме "Жить захочешь - не так раскорячишься!"
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:52
    0
    Саша, Миша и боец с позывным «Гудзик» рассказали репортеру Spiegel, что
    немецкие «Леопарды» неплохо противостоят выстрелам ПТУР
    и что танкисты умышлено имитируют поломку танков. Ну чем не контраргумент на фотографии и ролики уничтоженных "Леопардов" - и ПТУР держат и ломаются оказывается умышленно. А вот сидели бы в них немецкие экипажи, так ни что не остановило эту "чудо машину". То, что некоторые сачкуют от прямых боевых действий ставя свою жизнь выше выполнения поставленной задачи, так это не удивительно, т.к. люди разные и психологическая закалка у всех не под единый стандарт.