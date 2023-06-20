Немецкое издание: Украинские танкисты имитируют поломку техники, чтобы не идти в бой

На фоне неудачного наступления ВСУ, сопряженного с большими потерями в живой силе и технике, украинские солдаты не только отказываются идти в бой, дезертируют и добровольно сдаются в плен целыми подразделениями, но и и изобретают более изощренные способы оставаться в тылу.
Сразу трое военнослужащих украинской армии по имени Саша, Миша и боец с позывным «Гудзик» рассказали репортеру немецкого издания Spiegel, что некоторые танкисты умышленно имитируют поломку западных бронемашин, дабы не выполнять приказы командования по наступлению. При этом ничего зазорного в таком саботаже бойцы ВСУ не видят.
Лучше вообще отказаться, чем отступить посреди драки
— объяснил свое поведение журналисту один из танкистов.
По его словам, немецкие «Леопарды» неплохо противостоят выстрелам ПТУР, но в случае попадания в башню артиллерийского снаряда гибель экипажа практически неизбежна. В этом случае все, кто находится в танке, превращаются в «груду пепела». К тому же, западные танки довольно капризны в обслуживании, требуют постоянной донастройки, которая затруднена из-за видеоинструкций на немецком языке. Еще сложнее дело обстоит с ремонтом при нехватке запчастей и специального оборудования.
То что российские военные легко уничтожают хваленую натовскую бронетехнику стало понятно уже в первые дни так называемого контрнаступления ВСУ. Потеряв на поле боя десятки так дорого доставшихся «Леопардов» и «Брэдли», украинское командование теперь отправляет в атаки в основном пехоту, практически без бронеподдрежки. Такая тактика только увеличивает потери украинских солдат, что дополнительно сказывается на боевом духе не только пехотинцев, но, как выяснилось, и танкистов.
Причем выяснить реальные причины таких «поломок» бронетехники довольно сложно. Ведь для этого как раз необходимо хорошо разбираться в западной технике. Чем, очевидно, и пользуются прозорливые украинские воины.