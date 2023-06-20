Военное обозрение
Войти Регистрация

Госдума РФ приняла законопроект о задержании за нарушение режима военного положения

16
Госдума РФ приняла законопроект о задержании за нарушение режима военного положения

В Российской Федерации вводится новая мера в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающая задержание на тридцать суток за нарушение режима военного положения. Соответствующий законопроект был принят Государственной думой РФ в третьем чтении.


Изменения вносятся в часть 1 ст. 3.9 КоАП («административный арест»), которая после слов «режима чрезвычайного положения» дополняется словами «режима военного положения». Кроме того, в КоАП РФ добавляется новая статья 20.51. «Нарушение режима военного положения».

Согласно данным изменениям, за нарушение режима военного положения лиц, совершивших данное правонарушение, будут подвергать административному штрафу в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административному аресту на срок до тридцати суток. Должностных лиц будут штрафовать на 1-2 тысячи рублей, или также задерживать в административном порядке на срок до тридцати суток. Если нарушение совершалось с использованием транспортного средства, то это транспортное средство будет подлежать конфискации.

Кроме того, вносится положение, что определять факт нарушения режима военного положения будут федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения. Данная мера необходима в той сложной ситуации, которая сегодня наблюдается в некоторых регионах Российской Федерации, и является вполне оправданной, направленной на защиту национальной безопасности и интересов российского государства.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:49
    +1
    определять факт нарушения режима военного положения будут федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения.

    Статья 118
    1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
    2. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
    3. Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается.

    Или пчёлы начали жужжать против мёда, или я вообще ничего не понимаю - высший законодательный орган прямо попёр против Конституции.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:53
      +2
      Вы не до конца прокомментировали.Еще есть "Федеральный конституционный закон о военном положении".Так что по факту-да,закон суров,но это-закон.
      1. Borik
        Borik Сегодня, 15:06
        +1
        Похоже я проспал. А когда у нас ввели военное положение?
        1. al3x
          al3x Сегодня, 15:09
          0
          Не проспали. Возможно, готовятся ввести в некоторых регионах, поэтому и законы подправили.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 15:14
          0
          Может по приграничным областям ввели request
          Только кого способен штраф в 1000р напугать? К чему цирк....
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:49
    +2
    за нарушение режима военного положения.

    Значит скоро введут военное положение!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:55
      0
      Да,все к этому идет.В западных и южных регионах России-точно
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:58
      +2
      Цитата: ваш вср 66-67
      за нарушение режима военного положения.

      Значит скоро введут военное положение!

      Нивы и УаЗики отбирать будут?
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:13
        0
        Вряд ли будут личный транспорт забирать. Раньше нивы и уазы нужно было в военкоматах на учёт ставить на случай ВП, сейчас это делать не нужно.
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:03
      +3
      Цитата: ваш вср 66-67

      Значит скоро введут военное положение!

      Так, вроде, оно и так было введено в новых четырех областях - еще в середине октября прошлого года.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:56
    +1
    А, как же суд? Или Конституция РФ больше не действует? Я, что то пропустил?
    1. Комментарий был удален.
    2. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 15:08
      0
      во время ВП (это не пупкин, если что ) конституция не действует, или весьма ограничено... если вы не знали
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:58
    +2
    В копилке юридического абсурда прибыло. "Самоизоляция", "частичная мобилизация", теперь вот "нарушение военного положения".
    Такие ППСники "Я не понял, вы что тут шашлык жарите, у нас(наверно ещё конкретную область надо добавлять) военное положение, проедем или как.....".
    При дедах, во время военного положения, вроде комендантский час и к стенке ставили, если что и так по ВСЕЙ стране.
    1. TwilightElf
      TwilightElf Сегодня, 15:07
      +1
      не надо врать.к стенке не ставили. только паникеров тех да, обычно на месте .а остальных доставляли в нквд
      1. Копчёный
        Копчёный Сегодня, 15:14
        0
        А если у человека паническая атака из за окружающего стресса или ещё какое психическое расстройство в условиях отмены карательной психиатрии как тяжкого наследия советского режима и оптимизации медицинской сферы наложенное на отсутствия нужных лекарств пропавших из продажи из за санкций и не попавших в 62 процента импортозамещения?! Стыдно потом не будет то?
  5. TwilightElf
    TwilightElf Сегодня, 15:05
    +1
    вы серьезно?? штраф в 500 или 1р?)) так большинство абонемент себе у ментов купят......................там же)))