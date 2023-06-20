Госдума РФ приняла законопроект о задержании за нарушение режима военного положения

В Российской Федерации вводится новая мера в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающая задержание на тридцать суток за нарушение режима военного положения. Соответствующий законопроект был принят Государственной думой РФ в третьем чтении.Изменения вносятся в часть 1 ст. 3.9 КоАП («административный арест»), которая после слов «режима чрезвычайного положения» дополняется словами «режима военного положения». Кроме того, в КоАП РФ добавляется новая статья 20.51. «Нарушение режима военного положения».Согласно данным изменениям, за нарушение режима военного положения лиц, совершивших данное правонарушение, будут подвергать административному штрафу в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административному аресту на срок до тридцати суток. Должностных лиц будут штрафовать на 1-2 тысячи рублей, или также задерживать в административном порядке на срок до тридцати суток. Если нарушение совершалось с использованием транспортного средства, то это транспортное средство будет подлежать конфискации.Кроме того, вносится положение, что определять факт нарушения режима военного положения будут федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы военного управления, обеспечивающие режим военного положения. Данная мера необходима в той сложной ситуации, которая сегодня наблюдается в некоторых регионах Российской Федерации, и является вполне оправданной, направленной на защиту национальной безопасности и интересов российского государства.