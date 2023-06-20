Зарубежная пресса: В Россию продолжают поступать полупроводники японского производства, несмотря на санкции

Полупроводники японского производства продолжают поступать в Россию, даже несмотря на санкции. Об этом сообщает издание Nikkei Asia, ссылаясь на данные аналитиков компании Export Genius.В этом контексте, стоит отметить, что с тех пор как на экспорт японской электроники было введено эмбарго, её ввоз в нашу страну стал происходить по параллельному импорту через третьи страны. Так, согласно данным, имеющимся в распоряжении российских таможенных органов, в период с 24 февраля прошлого года по 31 марта 2023 было совершено 89 подобных транзакций, общая сумма которых оценивается в 11 млн долларов. Эти денежные средства поступили в качестве оплаты за импорт порядка 2 млн изделий из вышеуказанной страны. При этом более 70% поставок пришлись на компании, зарегистрированные в Китае. Среди стран, осуществлявших реэкспорт данной продукции, числятся также Южная Корея и Турция.Вместе с тем прямые поставки полупроводников из Японии за всё это время существенно сократились - на в 85% (до 150 тыс изделий). В то же время, отмечает издание, в отличие от законодательства США, законы Японии не предусматривают ограничения экспорта продукции через третьи страны.Напомним, что на фоне начатой Россией спецоперации на Украине Япония вслед за странами Запада начала накладывать санкции против нашей страны. Таким образом, уже начиная с мая 2022 года, официальный Токио прекратил поставки высокотехнологичного оборудования. В этот список вошло 14 различных наименований товаров и технологий, среди которых – 3D-принтеры, оборудование для проведения квантовых вычислений, электронные и атомно-силовые микроскопы, катализаторы для нефтепереработки наряду с полупроводниковыми и электропроводящими полимерами.Более того, с мая текущего год антироссийский санкционный список был значительно расширен властями этой страны за счёт заморозки активов примерно 100 физлиц и организаций, которые пытались обойти действующие рестрикции. Япония также запретила экспорт примерно 80 организациям, связанным с ВС РФ, равно как и отказала в оказании архитектурных и инженерных услугах российским клиентам.