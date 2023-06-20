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Зарубежная пресса: В Россию продолжают поступать полупроводники японского производства, несмотря на санкции

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Зарубежная пресса: В Россию продолжают поступать полупроводники японского производства, несмотря на санкции

Полупроводники японского производства продолжают поступать в Россию, даже несмотря на санкции. Об этом сообщает издание Nikkei Asia, ссылаясь на данные аналитиков компании Export Genius.


В этом контексте, стоит отметить, что с тех пор как на экспорт японской электроники было введено эмбарго, её ввоз в нашу страну стал происходить по параллельному импорту через третьи страны. Так, согласно данным, имеющимся в распоряжении российских таможенных органов, в период с 24 февраля прошлого года по 31 марта 2023 было совершено 89 подобных транзакций, общая сумма которых оценивается в 11 млн долларов. Эти денежные средства поступили в качестве оплаты за импорт порядка 2 млн изделий из вышеуказанной страны. При этом более 70% поставок пришлись на компании, зарегистрированные в Китае. Среди стран, осуществлявших реэкспорт данной продукции, числятся также Южная Корея и Турция.

Вместе с тем прямые поставки полупроводников из Японии за всё это время существенно сократились - на в 85% (до 150 тыс изделий). В то же время, отмечает издание, в отличие от законодательства США, законы Японии не предусматривают ограничения экспорта продукции через третьи страны.

Напомним, что на фоне начатой Россией спецоперации на Украине Япония вслед за странами Запада начала накладывать санкции против нашей страны. Таким образом, уже начиная с мая 2022 года, официальный Токио прекратил поставки высокотехнологичного оборудования. В этот список вошло 14 различных наименований товаров и технологий, среди которых – 3D-принтеры, оборудование для проведения квантовых вычислений, электронные и атомно-силовые микроскопы, катализаторы для нефтепереработки наряду с полупроводниковыми и электропроводящими полимерами.

Более того, с мая текущего год антироссийский санкционный список был значительно расширен властями этой страны за счёт заморозки активов примерно 100 физлиц и организаций, которые пытались обойти действующие рестрикции. Япония также запретила экспорт примерно 80 организациям, связанным с ВС РФ, равно как и отказала в оказании архитектурных и инженерных услугах российским клиентам.
Использованы фотографии:
https://www.freepik.com/
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:28
    +3
    Да все это чепуха.Если очень хочется,но нельзя... laughing Пример пятидесятилетней давности с японскими обрабатывающими центрами..
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 16:30
      +1
      "Даже в самом защищённом городе найдется калитка, через которую пройдет осёл груженный золотом."
      Филипп Второй Македонский

      А они тут про санкции какие-то. Пока есть люди, для которых выгодна поставка полупроводников в РФ, они будут поставляться. Хоть через пятые страны.
    2. volodimer
      volodimer Сегодня, 16:36
      +2
      Фирма Brüel & Kjær жила и не тужила, пока СССР покупал их оборудование (классное) через третьи страны. Были ГДРовские аналоги этой аппаратуры от Robotron, но они назывались "месть за Сталинград". Как только рухнул СССР и прекратился серый импорт, B&K сдулись. Их продукция по заявленной цене стала никому не интересной.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:41
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Пример пятидесятилетней давности с японскими обрабатывающими центрами..

      Видел это чудо на одном совсек П/Я.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:32
    0
    Все правильно! Можно накладывать санкции, а можно накладывать на санкции. Диалектика, однако.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:39
      -1
      Цитата: михаилл
      а можно. накладывать на санкции.

      Фигня все это... Помню, Панасоник на второй неделе сломался.
  3. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 16:39
    +2
    Лучше бы организовали перепродажу м/с из Тайваня. В Японии ничего уникального не выпускают, даже на ФЭУ Hamamatsu мы легко нашли замену в Китае.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:41
    0
    Американцы во время II Мировой работали в Германии до 43-года: Дженерал Моторс-Опель. В 1987 году Япония поставила СССР
    станки с ЧПУ, которые использовались при обработке гребных винтов для АПЛ,а тут; да бросьте Вы...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:42
    0
    11 млн $ делим на 2 млн изделий= 5,5 $ изделие ,похоже это болтики для крепления плат.Хватит другим давать зарабатывать, снял плату с стиральной машины, болтики крепления платы не выкидывай ,а прикрепляй на снятую плату скотчем. bully
  6. ORE
    ORE Сегодня, 16:47
    0
    Если не ошибаюсь митцубиси во время СССР продал нашим станок для шлифовки винтов подводных лодок. Вони от вша было на весь мир.
  7. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:52
    0
    Когда же своё, что то появится, чтобы за наши высокотехнологичные изделия шла борьба. Автопром так вообще убивает sad
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:02
      0
      Цитата: Oldi
      Автопром так вообще убивает

      Ага. Как то разговаривал со сборщиком Хавала. Ёпрст.. сначала на конвейре 5 машин было, потом -15, потом - сотня. Ну, он бригадиру морду набил и ушел оттуда.