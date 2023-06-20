Украинские СМИ: Контрнаступление ВСУ привело к острому дефициту медицинских жгутов

Продолжающиеся наступательные действия ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях привели к нехватке в стране жгутов для остановки артериального кровотечения. Об этом сообщает украинская пресса.По утверждению украинских СМИ, наиболее ощутима нехватка жгутов в южных населенных пунктах. Именно туда поступают раненые в результате контрнаступления ВСУ украинские военнослужащие.Некая Ирина Гук, о которой украинская пресса пишет как о волонтере, сообщила, что ранее в распоряжении войск имелись такие жгуты. Но сейчас ситуация изменилась. Времени ждать поставок медицинских жгутов из других стран нет, поэтому волонтеры тщетно ищут медицинские изделия по всей стране.Как отметила активистка, сейчас волонтерские организации, осуществляющие помощь ВСУ, якобы готовы покупать жгуты за любые деньги. Но этих жгутов просто нет.Естественно, что из-за нехватки жгутов рискуют и раненые военнослужащие, и гражданские лица, получившие какие-либо травмы. Поэтому и волонтеры, и учреждения здравоохранения не знают, что делать в сложившейся ситуации и пытаются выйти из положения, закупая жгуты в других регионах.Отметим, что российские войска успешно отражают попытки контрнаступления украинских формирований на Запорожском направлении. Сейчас украинские силы несут значительные потери и в личном составе, и в военной технике и вооружении, в том числе западного (американского и европейского) производства.