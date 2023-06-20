Противник предпринял десять попыток прорвать оборону российских войск в районах Красногоровки, Авдеевки и Марьинки - Минобороны

Российские войска продолжают сдерживать контрнаступление украинской армии, бои шли на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российские войска продолжают удерживать позиции на всех направлениях, прорывов обороны допущено не было. На Времевском выступе и Ореховском участке отражены четыре попытки противника взломать нашу оборону. ВСУ атаковали мотопехотными подразделениями при поддержке танков. За сутки уничтожено три танка и пять боевых бронированных машин. В районах Новополь и Левадное накрыты скопления бронетехники и живой силы противника. В районе села Решетиловское Запорожской области нейтрализована ДРГ.
Общие потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили: до 260 человек личного состава, девять танков, одна БМП Bradley, 12 боевых бронированных машин, две гаубицы Д-20, две гаубицы Мста-Б и одна М777.
На Донецком направлении российские войска отразили в течение суток десять атак противника в районах Красногоровки, Авдеевки и Марьинки. Уничтожено до 220 всушников, три боевые бронированные машины, гаубицы Мста-Б и М777.
На Купянском и Красно-Лиманском направлении без изменений, пехота в окопах, работает артиллерия и авиация, хотя украинский Генштаб заявляет, что наши каждый день ходят в атаку, а ВСУ эти атаки отбивает. В действительности же здесь большого продвижения нет, наши ведут активную оборону, противник подтянул резервы, опасаясь встречного удара. Очень активно работают украинские ДРГ, три группы уничтожены в районах Синьковки, Новоселовское и Ягодное, еще три в районах Ямполовка, Червоная Диброва и южнее Кременной.
На Херсонском все по-прежнему, идет контрбатарейная борьба, противника предпринимает попытки снова закрепиться на появившихся из-под воды островах в русле Днепра, наши этому успешно мешают.
Также в течение суток по всей линии фронта уничтожено восемь с боеприпасами: 3-й танковой бригады ВСУ в районе Двуречная Харьковской области, 45-й артиллерийской бригады в районе Северска ДНР, группировки войск "Запорожье", 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степовое и Новоданиловка, 106-й и 122-й бригад ТРО в районах Очаков Николаевской области и Тягинка Херсонской области.