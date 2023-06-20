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Российские военные показали новый БПЛА «Альбатрос» с увеличенной дальностью полета

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Российские военные показали новый БПЛА «Альбатрос» с увеличенной дальностью полета

На вооружении российской армии появился новый беспилотный летательный аппарат «Альбатрос», который обладает увеличенной дальностью полета и камерами с высоким разрешением съемки. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


По утверждению самих военнослужащих, представляющих новый дрон, его камеры могут работать в ночном режиме, передавая видеокадры, на которых детально фиксируется происходящее.

Сам дрон по своему типу, как рассказывают военнослужащие, представляет «летающее крыло». Он оснащен двумя камерами, способными снимать видео в любое время суток. Благодаря небольшим габаритам, беспилотный аппарат можно очень оперативно развернуть и запустить, и быстро начать получать от него разведывательную информацию.


Поскольку противник тоже не стоит на месте, а маскируется тщательно, использует надувные цели, от качества картинки, передаваемой дроном оператору, зависит многое. Соответственно, чем выше качество съемки, тем более полную информацию получают российские военные и, соответственно, принимают решения о поражении цели или об отказе от поражения, если она является ложной.


Как мы видим, на фоне продолжающейся спецоперации происходит и совершенствование материально-технической базы ВС РФ, в том числе создаются новые беспилотные летательные аппараты, дефицит которых представлял собой большую проблему на ранних этапах проведения спецоперации в прошлом году.

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3 комментария
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  1. Borik
    Borik Сегодня, 15:27
    +4
    Осталось только насытить этими дронами наши войска.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:38
      +1
      Цитата: Borik
      Осталось только насытить этими дронами наши войска.

      Конечно, давай, давай побольше.
      Очень хорошая штука, если будет работать как наводчик БПЛА камикадзе.
      Его работа с артой тоже возможна, но не так эффективна.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:34
    +3
    Цитата: Borik
    Осталось только насытить этими дронами наши войска.

    Насытим: мы русские медленно запрягаем, но бысто ездим.