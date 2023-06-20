Российские военные показали новый БПЛА «Альбатрос» с увеличенной дальностью полета

На вооружении российской армии появился новый беспилотный летательный аппарат «Альбатрос», который обладает увеличенной дальностью полета и камерами с высоким разрешением съемки. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
По утверждению самих военнослужащих, представляющих новый дрон, его камеры могут работать в ночном режиме, передавая видеокадры, на которых детально фиксируется происходящее.
Сам дрон по своему типу, как рассказывают военнослужащие, представляет «летающее крыло». Он оснащен двумя камерами, способными снимать видео в любое время суток. Благодаря небольшим габаритам, беспилотный аппарат можно очень оперативно развернуть и запустить, и быстро начать получать от него разведывательную информацию.
Поскольку противник тоже не стоит на месте, а маскируется тщательно, использует надувные цели, от качества картинки, передаваемой дроном оператору, зависит многое. Соответственно, чем выше качество съемки, тем более полную информацию получают российские военные и, соответственно, принимают решения о поражении цели или об отказе от поражения, если она является ложной.
Как мы видим, на фоне продолжающейся спецоперации происходит и совершенствование материально-технической базы ВС РФ, в том числе создаются новые беспилотные летательные аппараты, дефицит которых представлял собой большую проблему на ранних этапах проведения спецоперации в прошлом году.