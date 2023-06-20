Boeing 747: Символ эпохи широкофюзеляжной пассажирской авиации

60-е годы прошлого столетия стали важной вехой в истории мировой пассажирской авиации, которая в то время переживала бурный рост.
Ее дальнейшее развитие на тот момент рассматривалось в двух концепциях. Первая – это сверхзвуковые реактивные самолеты, позволяющие радикально сократить время полета. Вторая – широкофюзеляжные лайнеры, способные вместить больше пассажиров и грузов, да еще и летать на поистине огромные расстояния.
Несложно догадаться, что вторая концепция имела неоспоримые преимущества в плане экономики. Ведь билеты на самолет, который вмещает в себе большое количество пассажиров, стоят куда дешевле, чем на менее вместительный, но быстрый реактивный лайнер.
В итоге, крупнейшие авиакомпании выбрали широкофюзеляжные пассажирские самолеты. Данная концепция сохранила свое лидерство и сегодня.
Стоит отметить, что для пришествия в индустрию широкофюзеляжных самолетов были свои предпосылки. Так, в погоне за увеличением пассажиромест, чего требовали авиакомпании, производители узкофюзеляжных лайнеров в 50-е годы постоянно увеличивали длину фюзеляжа. В итоге, тот же Douglas DC-8, рассчитанный на 260 пассажиров, имел длину фюзеляжа 57,1 метра. Данный рекорд не побит и по сей день.
Дальнейшее увеличение габаритов имеющихся на тот момент лайнеров требовало серьезных конструктивных доработок, что было сопоставимо с проектированием нового самолета. В конечном счете, авиастроители приняли логичное для сложившейся ситуации решение – строить принципиально новые лайнеры, «растягивая» их фюзеляж не в длину, а в ширину.
В первой половине 70-х годов на коммерческие линии вышли сразу 4 широкофюзеляжных самолета: 3 лайнера данного типа были построены в США и один в Западной Европе.
При этом «символом и легендой эпохи» стал гигантский Boeing 747. За свои исполинские размеры (70 метров в длину и 60 размах крыла) он получил прозвище «Джамба Джет». Четыре двигателя, дальность полета около 9 тыс км, а также более 360 посадочных мест в трехклассной компоновке и порядка 550 – в одноклассной. Все это действительно впечатляло.
Не случайно с 1969 по 2022 годы было выпущено 1574 самолёта Boeing 747 разных модификаций.
Примечательно то, что в ожидании прихода сверхзвуковой пассажирской авиации, компания Boeing позиционировала своего «гиганта», как промежуточный этап. Позднее «Боинг 747» планировалось переделать в грузовой самолет, в который можно было «конвертировать» и уже построенные ранее пассажирские версии. Характерный горб, где расположена кабина пилотов, был спроектирован специально, чтобы потом можно было доработать самолет, сделав откидной нос.
Как известно, сверхзвуковая революция в авиаперевозках так и не наступила. Но благодаря вышеупомянутой конструктивной особенности Boeing 747 его продажи в будущем значительно увеличились.
Сегодня детище от компании «Боинг» по-прежнему остается самым узнаваемым дальнемагистральным широкофюзеляжным лайнером в мире.