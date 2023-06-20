Российский военнослужащий получил премию в 1 миллион рублей за уничтожение танка Leopard ВСУ

В России началась выдача денежных премий за уничтожение военной техники ВСУ западного производства. Так, российский военнослужащий Андрей Кравцов в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского получил премию в 1 миллион рублей за уничтожение танка Leopard 2 ВСУ от фонда предпринимателей «Забота Сибири».
Передать военнослужащему сертификат на выплату денежных средств приехал лично сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
Как отметил сенатор, «замечательные доплаты» являются вознаграждением для тех военных, кто наносит существенный урон противнику, и выплачиваются они плюсом к положенным от военного ведомства выплатам. То есть, отдельно военный получает деньги от армии, а отдельно – от предпринимателей.
Фонд был создан союзом предпринимателей «Забота Сибири». Из личных средств российские предприниматели решили выплачивать премии для поощрения российских бойцов, участвующих в специальной военной операции и уничтожающих военную технику западного производства, находящуюся на вооружении ВСУ. Отметим, что от ВС РФ были получены выплаты более чем десятью тысячами российских военных, которые захватили или уничтожили бронетехнику противника и вооружение западного производства.
На Запорожском направлении, где пытаются контрнаступать ВСУ, российскими войсками уже уничтожено большое количество западной военной техники.