Военное обозрение
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Российский военнослужащий получил премию в 1 миллион рублей за уничтожение танка Leopard ВСУ

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Российский военнослужащий получил премию в 1 миллион рублей за уничтожение танка Leopard ВСУ

В России началась выдача денежных премий за уничтожение военной техники ВСУ западного производства. Так, российский военнослужащий Андрей Кравцов в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского получил премию в 1 миллион рублей за уничтожение танка Leopard 2 ВСУ от фонда предпринимателей «Забота Сибири».


Передать военнослужащему сертификат на выплату денежных средств приехал лично сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Как отметил сенатор, «замечательные доплаты» являются вознаграждением для тех военных, кто наносит существенный урон противнику, и выплачиваются они плюсом к положенным от военного ведомства выплатам. То есть, отдельно военный получает деньги от армии, а отдельно – от предпринимателей.






Фонд был создан союзом предпринимателей «Забота Сибири». Из личных средств российские предприниматели решили выплачивать премии для поощрения российских бойцов, участвующих в специальной военной операции и уничтожающих военную технику западного производства, находящуюся на вооружении ВСУ. Отметим, что от ВС РФ были получены выплаты более чем десятью тысячами российских военных, которые захватили или уничтожили бронетехнику противника и вооружение западного производства.

На Запорожском направлении, где пытаются контрнаступать ВСУ, российскими войсками уже уничтожено большое количество западной военной техники.

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23 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:43
    +14
    Карелину респект. Кравцову поздравления от всей души.
    1. Комментарий был удален.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:53
      +4
      Славная получилась охота на леопарда!
      Но военнослужащий ранен... Скорейшего выздоровления и возвращения в строй. soldier
  2. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 15:47
    +6
    А это надо было, раскрывать ФИО героя?
    Еще адрес домашний укажите.
    1. Сергей_Моряк
      Сергей_Моряк Сегодня, 15:55
      +2
      Да просто взяли так и раскрыли данные военнослужащего. Так еще и показали на весь мир. Безответственно как то, однако.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:00
      0
      Цитата: sagitovich
      А это надо было, раскрывать ФИО героя?
      Еще адрес домашний укажите.

      При современном развитии информационных технологий все(кому надо) все знают. И интервью на центральном телеканале несет информацию лишь для обывателя, что в данном, конкретном случае очень хорошо. Почему герой должен прятать лицо за маской?
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:32
      +1
      А!Еще и Карелина раскрыли...Я могу понять секретность,но тут важен пример.И Героя должна знать страна.Мужиа,гранатометчик-молодчина.Выстоял,получил тяжелое ранение..Руку потерял,хорошо что с работой будет устроено.Все эти подбитые кошки и нам дорого обходятся,судя по рассказу-погиб первый номер расчета
      1. volodimer
        volodimer Сегодня, 16:51
        0
        С начала СВО была тема прятать лица или нет.
        Военкоры зачастую говорят, что мужики лица не прячут и не хотят, но требования к их репортажам обязывают замазывать лица, даже вопреки желанию снимаемого. Тут, если Героя "рассекретили", значит он в том госпитале, где по охране нет вопросов. Мужику выздоровления. Слава! И моё скромное почтение.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 15:56
    +4
    Можно только порадоваться за героя... soldier Карелину респект! Сибирь- она такая!!!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:01
      -7
      Цитата: Mouse
      Карелину респект!

      Помню, его японец поломал.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 16:09
        +3
        Как раз наоборот, Карелин его поломал
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 16:37
          0
          Цитата: роман66
          Как раз наоборот, Карелин его поломал

          Не в спортлото, а в карты. Не машину, а квартиру. И не выиграл, а проиграл. wink
        2. Станислав Быков
          Станислав Быков Сегодня, 16:44
          +1
          Карелину с Валуевым надо в ОБСЕ ездить почаще,что бы Гончаренко и ему подобные особо не наглели и на Россию не гавкали
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 17:04
        0
        Цитата: мордвин 3
        Помню, его японец поломал


        Этот, что ли? wink laughing

        https://yandex.ru/video/preview/5646588398494643734
  4. Vik66
    Vik66 Сегодня, 16:00
    -1
    А я думал, сразу банковскую карту с зачисленным миллионом подарят... А тут - сертификат, как его обналичивать, в банкомат не пролезет...
    1. al3x
      al3x Сегодня, 16:44
      0
      Видео посмотрите, Карелин же все объяснил. Зачислят на карту, а данный сертификат в рамке просто памятный подарок, который не всем вручают.
  5. Станислав Быков
    Станислав Быков Сегодня, 16:01
    0
    Скорее всего речь вот об этом бойце:
    https://rg.ru/2023/06/16/boec-sever-podbil-leoprd-iz-korneta-a-vyzhivshij-ekipazh-unichtozhili-snajpery.html
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:52
      +1
      Нет.На Русской весне о нём написали.Говорит что из гранатомёта в борт Леопарду попал и тот задымился.
      1. Станислав Быков
        Станислав Быков Сегодня, 17:03
        0
        Спс за инфу,думаю наши парни еще знатно "потрясут" МО и других спонсоров laughing
  6. Oldi
    Oldi Сегодня, 16:08
    +1
    Вообще ради пропаганды раскрывать на весь мир личность героя бездумно, а скорее безответственно. Элементарно отомстят. Ну вот зачем? what
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 16:48
      0
      Не раскрыли героев - плохо, всё придумано, хоть одно доказательство...
      Раскрыли - опять плохо.
      Что делать-то? request Да и зачем ему, собственно, мстить? Мужик без руки остался - он уже не боец. Тратить агентурный ресурс на его уничтожение это тупо нерационально. При этом его потеря для нашей страны, как бы цинично и мерзко это не звучало, уже ничего не значит. Просто нет смысла его ликвидировать. Так что почему бы не ознакомить публику?
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:20
    0
    Ну надо же! Только после встречи с вокнкорами,вспомнили о простых людях. Парню- скорейшего выздоровления и счастья.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 16:41
    0
    Тут ещё Басков со товарищи горел желанием мильёном поделиться за каждый Леопёрд, ждём продолжения!
  9. senima56
    senima56 Сегодня, 17:05
    0
    " Я не за миллион и не за награды! Я патриот!"- Андрей Кравцов. good Настоящий МУЖИК! Храни тебя Господь!