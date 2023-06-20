Министр иностранных дел России рассказал о перспективах выполнения целей спецоперации

Поставленные руководством страны цели специальной военной операции будут выполнены. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
По утверждению Сергея Лаврова, он может лишь привлечь внимание журналистов к заявлениям президента России Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и на встрече с военными корреспондентами. Глава государства в названных выступлениях довольно детально рассказал о специальной военной операции.
Более обстоятелен был Лавров, рассказывая о деятельности блока ОДКБ – Организации Договора о коллективной безопасности. Главный российский дипломат подчеркнул, что не следует придавать «ОДКБ какой-то характер блока, противостоящего кому бы то ни было». По утверждению главы МИД России, структура ОДКБ развивается в соответствии с интересами государств, входящих в состав данного блока.
ОДКБ не претендует на то, чтобы замахиваться на ведущую роль на всем евразийском континенте
- подчеркнул глава МИД России.
Наконец, Лавров дал оценку и визиту своего американского коллеги Энтони Блинкена, государственного секретаря США, в Китай. Он назвал это реальностью американо-китайских отношений и напомнил, что в Пекине неоднократно давали собственную оценку этим отношениям. В КНР, по утверждению Лаврова, озадачены тем, чтобы защитить свои национальные интересы, в том числе и в непосредственно прилегающем к китайским границам регионе.