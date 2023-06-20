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Министр иностранных дел России рассказал о перспективах выполнения целей спецоперации

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Министр иностранных дел России рассказал о перспективах выполнения целей спецоперации

Поставленные руководством страны цели специальной военной операции будут выполнены. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.


По утверждению Сергея Лаврова, он может лишь привлечь внимание журналистов к заявлениям президента России Владимира Путина во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и на встрече с военными корреспондентами. Глава государства в названных выступлениях довольно детально рассказал о специальной военной операции.

Более обстоятелен был Лавров, рассказывая о деятельности блока ОДКБ – Организации Договора о коллективной безопасности. Главный российский дипломат подчеркнул, что не следует придавать «ОДКБ какой-то характер блока, противостоящего кому бы то ни было». По утверждению главы МИД России, структура ОДКБ развивается в соответствии с интересами государств, входящих в состав данного блока.

ОДКБ не претендует на то, чтобы замахиваться на ведущую роль на всем евразийском континенте

- подчеркнул глава МИД России.

Наконец, Лавров дал оценку и визиту своего американского коллеги Энтони Блинкена, государственного секретаря США, в Китай. Он назвал это реальностью американо-китайских отношений и напомнил, что в Пекине неоднократно давали собственную оценку этим отношениям. В КНР, по утверждению Лаврова, озадачены тем, чтобы защитить свои национальные интересы, в том числе и в непосредственно прилегающем к китайским границам регионе.
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10 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:00
    +2
    Поставленные руководством страны цели специальной военной операции будут выполнены. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

    7 дней назад — Цели специальной военной операции на Украине корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом не меняются, заявил президент России Владимир ...

    Нет ли здесь противоречия?)))
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 16:04
      -1
      Цитата: Румaтa
      корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом не меняются

      И что тут не понятно.
      Одно и то же действие можно выполнить по максимуму или по минимуму в зависимости от ситуации и это нормальное явление.
      Если на западе то одно, то совсем другое (противоположенное первому), а от нас требовать только одно - это тоже не правильно.
      Как правило проблемы решаются по ситуации, но конечная цель поставлена (и по ситуации определим по максимуму или минимуму).
    2. Ryaruav
      Ryaruav Сегодня, 16:07
      +6
      Там в Кремле одно сплошное пртиворечие
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:02
    +1
    Какие то эти цели стали покрытые мраком.Про денацификацию и демилитаризацию уже не говорят..Ладно,поверю -уничтожение украинства на фиг!.. belay
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:11
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Какие то эти цели стали покрытые мраком.Про денацификацию и демилитаризацию уже не говорят..Ладно,поверю -уничтожение украинства на фиг!.. belay

    2. Irokez
      Irokez Сегодня, 16:13
      +1
      Если у Вас есть план и Вы хотите, что бы он свершился, то никогда не рассказывайте о нём соседу ибо всё провалится или по другому исполнится так как придётся всё решать по ситуации которую внесёт сосед в Ваши планы.
      А женщинам вообще нельзя о планах говорить ибо отговорит или проьтводействовать будет. Ставьте милую перед фактом - "Я купил машину, а тебе платье в подарок от продавца" и всё будет в ажуре".)))
    3. Above_name
      Above_name Сегодня, 16:21
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Какие то эти цели стали покрытые мраком.Про денацификацию и демилитаризацию уже не говорят..Ладно,поверю -уничтожение украинства на фиг!.. belay


      Як йа понель, для вас нет разницы за нахеръ и на херъ
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 16:22
    0
    "Поставленные руководством страны цели специальной военной операции будут выполнены."
    Когда же наконец-то, пусть на сайте госуслуг, ну хотя бы гражданам РФ, расскажут, какие все такие цели СВО? feel fellow
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:32
    +1
    Министр иностранных дел России рассказал о перспективах выполнения целей спецоперации
    Сегодня, 15:54
    А где в статье хоть слово о перспективах?
  5. Eug
    Eug Сегодня, 16:38
    +1
    "Поставленные руководством страны цели будут выполнены".
    Существующее целеполагание (без конкретики) позволяет в любой момент об'явить цели достигнутыми и об'явить победой то, что многие сочтут поражением. О целях, об'явленных в первые дни СВО, никто уже и не упоминает (типа о достойном месте России в мире).... Заставить себя уважать пока что не очень получается...