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Британская пресса: Минобороны Индии одобрило закупку американских БПЛА MQ-9B SeaGuardian для слежения за Китаем и Пакистаном

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Британская пресса: Минобороны Индии одобрило закупку американских БПЛА MQ-9B SeaGuardian для слежения за Китаем и Пакистаном

Индия все же закупит в США БПЛА MQ-9B SeaGuardian, предварительная договоренность уже достигнута. Окончательно контракт планируется подписать в ходе визита в Вашингтон индийского премьера Нарендры Моди, который состоится 22 июня.


Министерство обороны Индии одобрило закупку американских разведывательных беспилотников MQ-9B SeaGuardian в рамках программы модернизации вооруженных сил страны. По данным американского агентства Reuters, речь идет о 31 беспилотнике на сумму 3 млрд. долларов. Подробности планируемой сделки пока не известны, ранее сообщалось, что Индия хотела часть оборудования для БПЛА производить на своих предприятиях. Американский Госдеп потенциальную продажу дронов Индии уже одобрил, причем заранее.

Стоит отметить, что это вторая попытка США продать Индии разведывательные БПЛА, в рамках первой американцы пытались за 6 млрд. всучить Индии 20 ударных беспилотников Predator-B (по 10 для армии и ВВС) и 10 разведывательных RQ-4 Global Hawk для флота.

Все беспилотники поступят на вооружение ВМС Индии, применять их планируется для слежения за Китаем и Пакистаном в регионе Индийского океана. На сегодняшний день индийский флот использует два MQ-9B SeaGuardian, взятых в лизинг у США еще в 2020 году сроком на один год, "чтобы посмотреть". Пока соглашение об аренде продлевается.

БПЛА MQ-9B SeaGuardian - морская версия беспилотника MQ-9B SkyGuardian, он же многоцелевой беспилотный комплекс Predator. Средневысотный беспилотник MQ-9B разработан на базе ударного аппарата MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 48 часов на дальность более 11 тыс. км.
Использованы фотографии:
General Atomic
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7 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 16:02
    +1
    Вот дурачкиии то Ой вей ..Стравят их точно скоро !!! Пару выстрелов с стороны индии и со стороны Пакистана или Китая и понеслось БОЙНЯ ,которой еще мир не видывал !!! Госдеп и Лондон хлопают в ладоши и считаю прибыли сказочные ! ..
    Индусы ,что же вы все подряд закупаете у запада и т.д. Там же чипы и чуть что они полетят в другую сторону..И дадут данные какие нужны тем ,кто их их готовил и вам продал ?
    Россия вам предлгала эшелонированную систему ПВО-ПРО ? Да очень дорого,но зато Русские отвечают по полной ..Что любой объект будет уничтожен !! И плевать кто они ..Индия под защитой России !!!
    Огромными буквами можно писать на аэродромах и трассах Индии !
    1. NickShel
      NickShel Сегодня, 16:36
      +1
      Вы случайно не из Ростеха? От чего такая истрика?))
    2. Artemion3
      Artemion3 Сегодня, 16:40
      0
      Это да, забыли индусы как их англосаксы из пушек в спину расстреливали.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 16:07
    -1
    Цитата: grem

    Индусы ,что же вы все подряд закупаете у запада и т.д. Там же чипы и чуть что они полетят в другую сторону..И дадут данные какие нужны тем ,кто их их готовил и вам продал ?
    Россия вам предлгала эшелонированную систему ПВО-ПРО ? Да очень дорого,но зато Русские отвечают по полной ..Что любой объект будет уничтожен !! И плевать кто они ..Индия под защитой России !!!

    1. grem
      grem Сегодня, 16:13
      +1
      Арон тут как тут со своими дурацкими видео )))))Значит в точку попал и Израиль там тоже в деле !! Эх Индусы ,подставят вас и ограбят
  3. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:24
    0
    Фигасе дорогая игрушка! Я тут на пальцах прикинул- если эту штуку слепить целиком из 12-ти каратного золота, то по деньгам примерно одинаково получается.
  4. Magellan
    Magellan Сегодня, 16:40
    0
    Британская пресса: Минобороны Индии одобрило закупку американских БПЛА MQ-9B SeaGuardian для слежения за Китаем и Пакистаном

    Пусть теперь делятся fellow