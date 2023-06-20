Британская пресса: Минобороны Индии одобрило закупку американских БПЛА MQ-9B SeaGuardian для слежения за Китаем и Пакистаном

Индия все же закупит в США БПЛА MQ-9B SeaGuardian, предварительная договоренность уже достигнута. Окончательно контракт планируется подписать в ходе визита в Вашингтон индийского премьера Нарендры Моди, который состоится 22 июня.
Министерство обороны Индии одобрило закупку американских разведывательных беспилотников MQ-9B SeaGuardian в рамках программы модернизации вооруженных сил страны. По данным американского агентства Reuters, речь идет о 31 беспилотнике на сумму 3 млрд. долларов. Подробности планируемой сделки пока не известны, ранее сообщалось, что Индия хотела часть оборудования для БПЛА производить на своих предприятиях. Американский Госдеп потенциальную продажу дронов Индии уже одобрил, причем заранее.
Стоит отметить, что это вторая попытка США продать Индии разведывательные БПЛА, в рамках первой американцы пытались за 6 млрд. всучить Индии 20 ударных беспилотников Predator-B (по 10 для армии и ВВС) и 10 разведывательных RQ-4 Global Hawk для флота.
Все беспилотники поступят на вооружение ВМС Индии, применять их планируется для слежения за Китаем и Пакистаном в регионе Индийского океана. На сегодняшний день индийский флот использует два MQ-9B SeaGuardian, взятых в лизинг у США еще в 2020 году сроком на один год, "чтобы посмотреть". Пока соглашение об аренде продлевается.
БПЛА MQ-9B SeaGuardian - морская версия беспилотника MQ-9B SkyGuardian, он же многоцелевой беспилотный комплекс Predator. Средневысотный беспилотник MQ-9B разработан на базе ударного аппарата MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 48 часов на дальность более 11 тыс. км.