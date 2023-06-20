Губернатор Белгородской области: Под обстрел ВСУ попал хутор Леоновка

Под обстрел ВСУ попал хутор Леоновка. Пострадавших нет

Украинские формирования продолжают обстреливать мирные населенные пункты на территории приграничных регионов России. Сегодня обстрелу со стороны ВСУ подвергся хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региональной администрации Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Населенный пункт подвергся артиллерийским ударам со стороны украинской территории. В результате прилетов снарядов осколки посекли кровли, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также у людей были выбиты стекла в домах.- написал губернатор Гладков в своем Telegram-канале.По словам губернатора, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники аварийных и оперативных служб. Представители администрации округа и региона проводят подомовой обход территории, чтобы узнать, какой ущерб был причинен гражданам.Отметим, что украинские формирования регулярно обстреливают находящиеся недалеко от государственной границы населенные пункты Белгородской области. Кроме того, обстрелам подвергаются территории Брянской и Курской областей. Противник также регулярно запускает беспилотные летательные аппараты на территорию российских регионов, пытаясь с их помощью наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым постройкам.Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны», чтобы враг не имел возможности причинять ущерб населенным пунктам нашей страны путем их регулярных артиллерийских обстрелов.